Comment rester en bonne santé pendant le Memorial Day, selon un médecin

Le Memorial Day est là et l’été arrivera bientôt. La menace de certaines maladies, comme le Covid-19, s’éloigne, même s’il existe de nouveaux variants du coronavirus à surveiller, et un deuxième cas humain de grippe aviaire vient d’être détecté aux États-Unis.

Alors que les rassemblements du Memorial Day commencent aux États-Unis, dans quelle mesure les gens devraient-ils s’inquiéter du coronavirus et de la grippe aviaire ? Sachant qu’il existe des épidémies de grippe aviaire chez les volailles et les vaches, est-il sécuritaire de continuer à boire du lait et à manger des œufs ? Y a-t-il des précautions particulières à prendre lors de la préparation des hamburgers ? Quels sont les autres problèmes de santé majeurs à prendre en compte pendant les vacances et à l’approche de l’été, comme rester au frais pour éviter les coups de chaleur ?

Pour nous aider à répondre à ces questions, j’ai parlé avec l’experte en bien-être de CNN, le Dr Leana Wen. Wen est médecin urgentiste et professeure clinique agrégée à l’Université George Washington, et elle était auparavant commissaire à la santé de Baltimore.

CNN : Compte tenu de la propagation de la grippe aviaire et des nouveaux variants du coronavirus, y a-t-il quelque chose que nous devrions faire ?

Dre Leana Wen : Bien qu’il existe de nouvelles variantes du coronavirus, le niveau d’activité du coronavirus aux États-Unis est assez faible. Les gens devraient évaluer leur risque de maladie grave s’ils contractaient le Covid-19. Les personnes à haut risque, comme les personnes âgées ou souffrant de maladies chroniques, doivent s’assurer qu’elles sont à jour de leurs vaccins et disposer d’un plan pour accéder à un traitement antiviral. Ils devraient tester s’ils présentent des symptômes, tout comme les autres personnes avec lesquelles ils sont en contact étroit.

Ceux qui souhaitent réduire davantage leur risque de contracter le coronavirus et d’autres virus respiratoires devraient essayer d’assister à des rassemblements à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur lorsque cela est possible. Lorsqu’ils voyagent dans des aéroports et des gares bondés, ils pourraient envisager de porter des masques N95 bien ajustés ou équivalents.

Concernant la grippe aviaire, le Centres américains de contrôle et de prévention des maladies continue d’indiquer que le risque pour les Américains est faible pour le moment. En effet, il n’y a eu que deux cas humains cette année, et tous deux concernaient des ouvriers agricoles directement exposés à des bovins infectés. Les deux individus présentaient des symptômes légers et il n’y a eu aucun cas de transmission interhumaine au cours de cette épidémie.

Les personnes qui travaillent dans l’industrie avicole et laitière et qui sont par ailleurs en contact régulier avec des oiseaux sauvages, des troupeaux de basse-cour et des vaches doivent tenir compte des Les conseils du CDC et portez un équipement de protection individuelle lorsque vous travaillez avec des animaux. Les prestataires de soins de santé doivent être à l’affût des travailleurs agricoles présentant de possibles symptômes grippaux. D’autres personnes n’ont pas besoin de changer leurs comportements pour le moment, et elles ne devraient certainement pas s’inquiéter d’une infection par la grippe aviaire pendant le Memorial Day ou les rassemblements du début de l’été.

CNN : Cela signifie-t-il qu’il est toujours sécuritaire de continuer à boire du lait et à manger des œufs et de la viande ?

Loupe: Oui. La Food and Drug Administration des États-Unis a publié des directives que le lait pasteurisé est potable. Des fragments viraux ont été trouvés dans l’approvisionnement commercial en lait ; cependant, il ne s’agissait pas de virus vivants susceptibles de provoquer des infections. La pasteurisation tue les virus, dont le virus de la grippe.

De même, les tests effectués par le ministère américain de l’Agriculture n’ont révélé aucun virus vivant dans les hamburgers cuits à 145 degrés Fahrenheit. L’agence indique que œufs cuits et volaille sont également comestibles.

Bien entendu, cela ne signifie pas que les gens devraient consommer de la viande crue ou insuffisamment cuite. Ces viandes abritent toute une variété d’agents pathogènes, notamment des bactéries comme E. coli et la salmonelle. De plus, le lait cru n’est pas potable. Cela aussi peut abriter des bactéries. De plus, une hypothèse sur la façon dont la grippe aviaire se transmet est le lait cru. Les gens ne devraient pas consommer de lait non pasteurisé ou de produits à base de lait cru.

CNN : Comment cela se traduit-il dans les rassemblements ? Est-il acceptable de manger des hamburgers et des hot-dogs, ainsi que de profiter de barbecues et de buffets ?



Loupe: Oui! Assurez-vous de suivre les précautions générales concernant la prévention des maladies d’origine alimentaire. Cuire la viande au températures internes recommandées. Soyez conscient des contenants ou des ustensiles qui entrent en contact avec la viande crue et séparez les ustensiles propres des ustensiles sales. Réfrigérer la viande jusqu’au moment de la cuisson. Si vous utilisez une glacière, assurez-vous d’en avoir une isolée avec beaucoup de glace. Et lavez-vous souvent et bien les mains.

CNN : Nous avons beaucoup parlé des infections. Quels sont les autres problèmes de santé majeurs à prendre en compte pendant les vacances et à l’approche de l’été, comme rester au frais pour éviter les coups de chaleur ?

Loupe: Lorsqu’il fait chaud dehors, il faut faire attention aux effets des températures élevées sur la santé. Un coup de chaleur se produit lorsqu’une personne a une température corporelle supérieure à 103 degrés Fahrenheit et ne peut plus se rafraîchir efficacement. Il s’agit d’une urgence médicale qui peut rapidement devenir mortelle.

Les gens doivent être conscients des symptômes d’épuisement dû à la chaleur, qui peuvent évoluer vers un coup de chaleur. Ils doivent faire attention aux personnes les plus vulnérables aux maladies liées à la chaleur. Cela inclut les enfants, les personnes âgées et d’autres personnes souffrant de problèmes de santé qui réduisent leur capacité à réguler leur température corporelle.

Lorsque des températures élevées sont annoncées, tout le monde, en particulier les plus vulnérables, devrait essayer de rester à l’intérieur dans des espaces climatisés ou à l’ombre s’il est à l’extérieur. Ils doivent rester hydratés et se réfugier immédiatement dans un endroit frais s’ils développent des symptômes tels que des maux de tête, des étourdissements, des douleurs musculaires et de la fatigue.

CNN : Et nous ne pouvons pas oublier la protection de la peau, n’est-ce pas ?

Loupe: Absolument. Le cancer de la peau est le cancer le plus répandu aux États-Unis. L’un des principaux facteurs de risque est l’exposition aux rayons ultraviolets (UV). Tout le monde devrait prendre des mesures pour réduire son exposition aux UV. Il s’agit notamment de rester à l’ombre, de porter un chapeau et d’utiliser un écran solaire à large spectre avec un indice de protection solaire (FPS) d’au moins 30.

En parlant de prévention, l’été est souvent une période de l’année où les gens ont plus de temps libre. Je conseille à chacun de saisir cette chance et de faire un suivi auprès de son médecin pour tous ses problèmes de santé. Il est maintenant temps de s’assurer qu’ils sont à jour en matière de dépistage du cancer et de bien contrôler les problèmes médicaux chroniques, comme l’hypertension artérielle et le diabète.