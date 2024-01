Comment rester en bonne santé pendant la saison du rhume, de la grippe et de la COVID-19

Temps de lecture estimé : 3-4 minutes

WASHINGTON – L’hiver est là, provoquant son éventail habituel de symptômes – toux, congestion nasale, fatigue et fièvre – et, cette année, une nouvelle variante du COVID-19 domine le tableau d’affichage.

Le COVID-19 est en tête des hospitalisations parmi les virus respiratoires, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

La semaine dernière, 25 États américains ont enregistré des niveaux élevés ou très élevés de maladies respiratoires accompagnées de fièvre, de toux et d’autres symptômes. C’est une baisse par rapport aux 37 États de la semaine précédente, a indiqué le CDC.

Depuis début octobre 2023, il y a eu au moins 16 millions de maladies, 180 000 hospitalisations et 11 000 décès dus à la grippe cette saison. Le CDC a déclaré que 47 enfants sont morts de la grippe.

Janvier peut être le pire mois pour ces maladies. Avec des taux de vaccination faibles, que pouvez-vous faire pour vous protéger contre les virus respiratoires, notamment la grippe, la COVID-19 et le VRS ?

Retour aux sources

Le lavage des mains reste crucial pour réduire la propagation des infections virales. Prenez votre temps devant l’évier. Vingt secondes sont recommandées. Si vous vous sentez idiot de chanter « Joyeux anniversaire » deux fois pendant que vous frottez avec de l’eau savonneuse, comptez lentement jusqu’à 20.

Utilisez un désinfectant pour les mains contenant 60 % d’alcool lorsque vous n’avez pas accès à de l’eau et du savon.

Portez également un masque dans les zones très fréquentées. Augmentez la ventilation de votre lieu de travail et de votre maison.

Il n’est pas trop tard pour vacciner

Aux États-Unis, seulement 17 % des personnes éligibles ont reçu le vaccin COVID-19 mis à jour, qui offre une bonne protection contre la variante JN.1 désormais dominante.

Il n’est pas trop tard pour retrousser vos manches. Pendant que vous y êtes, assurez-vous d’avoir reçu votre vaccin annuel contre la grippe. Les personnes de 60 ans et plus voudront peut-être se faire vacciner contre le VRS, qui est également recommandé pendant la grossesse pour prévenir le VRS chez les nourrissons.

Enfants à la maison

Les jeunes enfants semblent attraper tous les germes qui circulent. Leurs parents peuvent-ils éviter de tomber malade ?

À cette période de l’année, les enfants sont à l’intérieur, en étroite collaboration avec d’autres enfants, touchant les mêmes jouets et surfaces, a déclaré Jennifer Sonney de l’école d’infirmières de l’Université de Washington à Seattle. Certains n’ont pas appris à tousser et n’ont tout simplement pas été exposés à de nombreuses maladies. Leur système immunitaire est donc encore en développement.

Il est important de prendre soin de vous si vous êtes parent ou tuteur de jeunes enfants, a déclaré Sonney, président sortant de la National Association of Pediatric Nurse Practitioners.

“Nous savons que si vous manquez de sommeil, si vous êtes déshydraté ou si vous ressentez beaucoup de stress, cela peut compromettre votre fonction immunitaire”, a déclaré Sonney.

Avoir de jeunes enfants est très exigeant, “c’est pourquoi tous ces conseils doivent être interprétés dans le contexte de la réalité”, a-t-elle déclaré. “Même si tout est bien fait, les enfants vont quand même attraper un rhume.”

Une remarque particulière si votre bébé est malade : c’est une bonne idée d’avoir des gouttes salines et une poire-seringue à la maison. Ils peuvent être utilisés pour éliminer le mucus des petites narines.

“Quelques gouttes de solution saline dans une narine et aspirez-la, puis passez de l’autre côté”, a déclaré Sonney. “Faire cela avant de manger et de dormir va beaucoup aider.”

Un kit maison pour enfants pourrait également comprendre de l’acétaminophène ou de l’ibuprofène pour la fièvre, des mouchoirs pour le nez qui coule et des bouteilles d’eau ou des gobelets pour rester hydraté.

Tester pour traiter

Si vous tombez malade, des tests rapides peuvent aider à déterminer si vous avez le COVID-19 ou la grippe. Il est important de savoir si vous avez besoin de l’un des médicaments qui peuvent aider à prévenir une maladie grave : Paxlovid pour le COVID-19 et Tamiflu pour la grippe.

Si vous n’avez pas de kit de test à la maison, recherchez un site de test pour traiter dans une pharmacie ou un centre de santé près de chez vous. Il existe également un programme gratuit de test pour traiter à domicile pour les adultes qui ne sont pas assurés ou qui dépendent de l’assurance maladie gouvernementale.

