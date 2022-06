Comment rester au frais pendant une vague de chaleur

15 juin 2022 – Parlez d’un grésillement d’été : une vague de chaleur record fait son chemin à travers les États-Unis cette semaine.

En partant des plaines du sud et du centre, la vague de chaleur exposera 230 millions de personnes à des températures supérieures à 90 F, tandis qu’environ 45 millions de personnes connaîtront des températures à trois chiffres, selon CNN. Jusqu’à mercredi, au moins 140 villes ont le potentiel d’atteindre des températures record. Dans l’ensemble, les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes, l’Agence américaine de protection de l’environnement en disant ils se produisent plus souvent qu’auparavant dans les grandes villes du pays. (Dans les années 1960, la moyenne était de deux par an ; dans les années 2010, ce nombre est passé à six.)

L’exposition à des températures élevées augmente également le risque de problèmes de santé associés à la chaleur. Selon le CDC, une moyenne de 702 décès liés à la chaleur surviennent aux États-Unis chaque année. Alors que la vague de chaleur de cette semaine survient juste avant le début officiel de l’été, lisez la suite pour découvrir les signes de maladies liées à la chaleur et comment rester en sécurité et au frais lorsque les températures augmentent.