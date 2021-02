Comment rester au chaud lorsque vous perdez de la chaleur dans votre maison

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Bien que le temps froid puisse souvent sembler un inconvénient dans un environnement normal, il peut constituer une menace dangereuse lorsqu’une urgence survient. Cette semaine, des millions de personnes au Texas se sont retrouvées sans électricité après une tempête hivernale sans précédent, obligeant les résidents à faire face à des températures glaciales sans fourniture de chaleur.

Dans des situations météorologiques d’urgence comme celle-ci, le risque d’hypothermie est bien réel. Garder la maison chaude et isolée, ainsi que maintenir la chaleur de votre corps, sont tous deux importants pour rester en sécurité.

Voici quelques façons de rester au chaud sans électricité.

Évitez d’ouvrir et de fermer les portes

Lorsqu’une panne d’électricité survient, il est de la plus haute importance de conserver autant de chaleur que possible dans votre maison – une fois qu’elle est partie, elle est partie.

L’ouverture constante des portes de la maison peut entraîner une perte de chaleur dans la maison. Le National Weather Service recommande de fermer les pièces pour éviter de gaspiller de la chaleur.

Si possible, essayez de vous asseoir dans une pièce avec le reste de votre ménage. Le CDC recommande de se blottir avec d’autres pour conserver la chaleur corporelle. Il est maintenant temps de se blottir contre Fido.

Fermer les stores et les rideaux

Non seulement le revêtement des fenêtres refroidit votre maison pendant une vague de chaleur, mais il retient la chaleur en cas de vague de froid.

Gardez toutes vos fenêtres complètement couvertes en fermant les rideaux et les stores pendant les heures du soir. Cependant, lorsque le soleil brille, le Houston Office of Emergency Management encourage les propriétaires à ouvrir ces stores et rideaux pour permettre à la chaleur naturelle de passer.

Scellez vos portes

La chaleur peut facilement s’échapper des petites fissures autour de votre maison. En plus de garder les portes fermées, vous devriez également essayer de sceller le bas de vos portes pour conserver la chaleur le plus longtemps possible.

Utilisez les serviettes ou les chiffons que vous avez dans la maison et commencez à les enrouler pour former une longue barrière étanche. Placez-le fermement contre la fissure du bas de la porte et conservez-le aussi longtemps que vous en avez besoin.

Avant la «prochaine fois», faites le plein de bloqueurs de tirage de porte.

Regroupez-vous

Il peut sembler évident de s’emmitoufler dans des couvertures et des vêtements d’hiver, mais c’est vraiment cette essentiel pour maintenir une température corporelle interne sûre.

Assurez-vous de vous concentrer sur le port de plusieurs couches – le National Weather Service dit que ces couches doivent être amples, légères et chaudes à porter. Selon la Mayo Clinic, les matériaux avec des couches internes comme la laine et la soie retiennent mieux la chaleur corporelle que le coton.

Pour mieux protéger votre corps du froid, Mayo Clinic recommande également de porter un chapeau ou d’autres couvertures de protection – cela aidera à empêcher la chaleur de s’échapper de votre tête, de votre visage et de votre cou. Utilisez des mitaines au lieu de gants (ou des gants si c’est tout ce que vous avez) pour vous couvrir les mains.

Mangez bien et restez hydraté

Lorsque vous faites face à des températures froides sans apport de chaleur, il est également essentiel de prendre soin de votre corps. Continuez à manger et à boire normalement, en vous assurant de rester bien hydraté. Vous pouvez également essayer de manger des aliments chauds et des liquides comme de la soupe pour réchauffer votre corps.

Bien que vous soyez tenté de prendre une tasse de café chaud ou un verre de vin, il vaut mieux éviter complètement la caféine et l’alcool. Les stimulants et les dépresseurs peuvent faire perdre de la chaleur à votre corps, ce qui peut vous mettre dans une situation bien pire. Buvez plutôt de l’eau chaude ou du thé sans caféine.

Évitez d’utiliser votre four comme source de chaleur

Même après toutes ces étapes, vous aurez probablement encore froid, surtout si la température continue de baisser tout au long de la journée ou de la nuit.

Cependant, sous non circonstance si vous utilisez un appareil, tel que votre cuisinière ou votre four, pour fournir de la chaleur à votre maison. Un four à gaz peut présenter une menace dangereuse de monoxyde de carbone qui pourrait entraîner un empoisonnement ou même la mort du gaz incolore et inodore.

Et même si un four électrique ne présente pas le même genre de danger, c’est un énorme risque d’incendie. Laisser un four électrique rayonner de la chaleur peut faire fondre les boutons et peut attraper des objets inflammables à proximité, comme des torchons, en feu.

Connaissez l’hypothermie lorsque vous la voyez

Si les températures chutent à des niveaux dangereusement bas, l’hypothermie peut devenir un risque réel. Il s’agit d’une urgence médicale grave, il est donc important d’être conscient des signes d’hypothermie.

Alors que n’importe qui peut souffrir d’hypothermie, les aînés et les bébés font partie des groupes de personnes particulièrement vulnérables. Selon le CDC, les symptômes courants de l’hypothermie chez les adultes comprennent les frissons, la perte de mémoire, les troubles de l’élocution, l’épuisement, etc. Les bébés peuvent présenter des symptômes comme une peau rouge vif, froide et une très faible énergie.

Si vous ou quelqu’un dans votre maison présentez ces symptômes, consultez immédiatement un médecin si possible. Si vous devez attendre les services d’urgence, le CDC recommande de continuer à vous emmitoufler, d’utiliser le contact peau à peau sous des couches lâches et sèches, ou de boire quelque chose sans caféine et chaud pour aider à augmenter la température corporelle.

