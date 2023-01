Comment rester actif pendant l’hiver canadien

Les tempêtes hivernales ont laissé la majeure partie du Canada recouverte de neige et avec un vortex polaire probablement en route, beaucoup cherchent à se cacher à l’intérieur.

Mais pour certains, comme Anne Francis, le froid est le bienvenu.

Au début, l’idée de courir à l’extérieur dans le froid hiver canadien était intimidante, mais avec l’aide d’un bon équipement et de son groupe de course, elle a dit qu’elle préférait maintenant ça.

“Il m’a fallu quelques années avant d’être à l’aise pour courir dehors tout l’hiver. J’ai simplement supposé qu’en hiver, vous faisiez d’autres choses ou alliez au gymnase”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca dans une interview vendredi depuis Toronto. “Après de nombreuses années passées à courir dehors en hiver… j’aime vraiment ça et je suis plus à l’aise.”

Francis et plusieurs autres passionnés d’activités hivernales ont parlé à CTVNews.ca de la façon d’embrasser les mois les plus froids du Canada avec des vêtements appropriés et en créant une communauté de plein air dédiée à profiter du temps enneigé.

Francis, rédactrice en chef du Canadian Running Magazine, court depuis 20 ans, un passe-temps qu’elle a adopté après le départ de ses trois enfants.

Grâce aux encouragements de son mari et à la volonté de surmonter «l’obstacle mental» de l’ennui et de l’épuisement pendant la course, Francis s’est autorisée à explorer davantage le sport.

QUOI PORTER POUR LES ACTIVITÉS HIVERNALES

En bravant la neige, Francis a déclaré que la superposition de vêtements était essentielle pour s’assurer qu’elle ne surchauffe pas.

“Généralement, la règle d’or est de s’habiller comme s’il faisait 10 degrés de plus qu’il ne l’est en réalité”, a-t-elle déclaré.

Francis décide du nombre de couches à porter selon que l’activité est à fort impact (course) ou à faible impact (marche).

“(Si) les températures oscillent autour de zéro Celsius, vous voudrez généralement porter des collants et peut-être une manche longue et une veste”, a-t-elle déclaré.

La couche la plus proche du corps est la plus importante, a déclaré Francis, elle devrait être faite d’un “matériau qui évacue l’humidité”.

“La dernière chose que vous voulez quand vous courez en hiver, c’est de transpirer et de ne pas avoir de place pour que votre sueur s’évapore. C’est comme ça que vous vous refroidissez et que vous vous refroidissez”, a-t-elle déclaré.

Anne Francis et sa famille (Fourni).

Judy Andrew Piel, coordonnatrice du soutien communautaire pour l’entreprise de plein air Bushtukah, basée à Ottawa, a déclaré à CTVNews.ca que la couche la plus proche du corps devrait être en matière synthétique ou en laine mérinos.

“Ensuite, votre couche extérieure, vous voulez vous assurer qu’elle est respirante, car vous aurez plus froid si vous avez chaud et que vous transpirez sous vos vêtements”, a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique vendredi lors d’une course.

Piel a déclaré que pour ceux qui patinent sur le canal d’Ottawa ou qui font du ski alpin, une veste d’hiver “volumineuse” est préférable. Pour la course à pied ou le ski de fond, elle préfère la marque GORE-TEX.

“Généralement, vous pouvez courir avec des vêtements de ski de fond, ils sont interchangeables”, a-t-elle déclaré. “Beaucoup de vestes de ski de fond sont conçues pour avoir plus de protection contre le vent à l’avant… Et elles sont plus respirantes à l’arrière.”

Les deux coureurs conseillent aux gens de garder la tête au chaud avec un chapeau ou un bandeau.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

En plus de la neige et des basses températures, les Canadiens voient leur juste part de glace. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour ceux désireux de sortir les jours glissants.

Michèle Guimond, vice-présidente du marketing pour Mountain Equipment Company (MEC), se décrit comme une passionnée de plein air.

“Je suis passionnée, une femme de la côte ouest toute l’année qui aime la course à pied et le ski, le ski nordique, le ski de fond, le vélo de montagne et le vélo de gravier”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca dans une interview vendredi.

Née et élevée à Vancouver, Guimond a déclaré que la nature a toujours fait partie de sa vie, surtout en hiver. Même lorsque les températures baissent, Guimond peut être trouvé en train de pratiquer des sports d’été en hiver.

L’un de ses moyens préférés pour sortir est le vélo de montagne. Lorsqu’elle est en montagne, quelle que soit l’activité, elle apporte des “microspikes”, qui se fixent à la semelle de n’importe quelle chaussure pour fournir une traction supplémentaire sur la glace.

“Certains (microspikes) sont meilleurs pour la course, très légers, certains sont meilleurs pour la randonnée sur de plus longues distances et sont un peu plus robustes”, a déclaré Guimond.

Puisque le soleil se couche plus tôt, Guimond dit qu’elle apporte toujours des lumières avec elle. En ville, elle conseille aux gens de porter des vêtements réfléchissants.

Que ce soit le jour ou non, Guimond dit qu’elle ne sort jamais seule dans les sentiers.

Pour se sentir plus en sécurité, Francis a déclaré que lorsqu’elle partait seule en course à Toronto, elle apportait un téléphone.

“De nombreux téléphones sont désormais équipés de fonctions de sécurité intégrées et vous pourriez avoir des ennuis là-bas… C’est bien d’avoir votre téléphone sur vous si vous le faites”, a-t-elle déclaré.

COMMENT RESTER MOTIVÉ

Lorsqu’il fait moins 25 degrés Celsius avec un facteur de refroidissement éolien, il peut être facile de ne pas sortir. La motivation de Franz Plangger vient du fait qu’il va s’amuser.

“J’ai eu la chance de passer de bons moments à l’extérieur, peu importe le temps qu’il fait”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’une entrevue vendredi depuis son domicile à Calgary.

Franz Plangger (photo) aime sortir en hiver. (Contribué)

Dans le passé, Plangger a travaillé pour Outward Bound Canada, une entreprise offrant des activités éducatives et des visites en plein air. Il a eu la chance de participer à des expéditions partout au Canada. Son aventure la plus mémorable a été une aventure en traîneau à chiens dans le parc Algonquin en Ontario.

Aujourd’hui, en tant que directeur exécutif du Conseil canadien du plein air, une organisation qui défend des programmes de plein air sans obstacle, il essaie de motiver les autres à sortir.

“Je pense que le point d’entrée le plus simple est de se promener dans un parc”, a-t-il déclaré. “Ensuite, le ski de fond est aussi relativement facile d’accès. Il y a beaucoup de vieux skis de fond qui sont en vente d’occasion.”

Plangger a déclaré que les gens devraient rechercher un club de plein air dans leur communauté pour créer un lien social avec la nature.

Guimond et Francis ont déclaré qu’ils trouvaient tous deux la motivation d’être à l’extérieur de leurs amis et de leur famille.

“Sortir avec des amis et être social en fait certainement partie”, a déclaré Guimond. “Vous savez que vous vous sentirez toujours mieux après l’avoir fait.”

Un autre facteur de motivation pour Plangger est que l’hiver canadien peut offrir un moment de réflexion.

“Profiter du plein air n’a pas besoin d’être une grande aventure”, a-t-il déclaré. “La beauté des espaces naturels, c’est qu’il suffit de regarder autour de soi… Cela vous éloigne de la liste des choses à faire et vous donne ensuite le temps d’être dans l’instant présent.”