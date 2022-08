Comment ressentez-vous les douleurs menstruelles ? Un simulateur teste la tolérance à la douleur des hommes

L’entreprise canadienne de soulagement des douleurs menstruelles Somedays offre aux personnes qui n’ont pas leurs règles une nouvelle perspective sur la façon dont les douleurs menstruelles peuvent être atroces.

Lux Perry, PDG et cofondateur de Somedays, a apporté un simulateur de douleurs menstruelles au Calgary Stampede de cette année pour montrer aux hommes et aux personnes qui n’ont pas leurs règles les niveaux de douleur ressentis par les menstruations. À leur grande surprise, les participants à la bousculade étaient disposés et ouverts à acquérir une nouvelle perspective.

“C’était un peu choquant de voir à quel point il y avait de la compassion”, a déclaré Perry mardi dans une interview à l’émission Your Morning de CTV.

Le simulateur contracte les muscles pour imiter les crampes abdominales, similaires à ce que beaucoup ressentent pendant la menstruation tout en vaquant à leurs activités quotidiennes. Selon Perry, bien que les douleurs menstruelles soient ressenties dans le monde entier, elles sont souvent minimisées ou ignorées, malgré leur impact débilitant.

“La personne moyenne qui a ses règles manque neuf jours de travail par an, et jusqu’à 80 % des personnes qui ont leurs règles disent que même si elles sont au travail, elles ne peuvent pas être aussi productives ou engagées”, a déclaré Perry. dit, expliquant que la stigmatisation oblige certains à mentir sur la raison pour laquelle ils s’absentent du travail, par exemple.

Les personnes atteintes d’endométriose sont également souvent oubliées, dit Perry, car de nombreuses personnes diagnostiquées avec cette maladie qui affecte l’utérus peuvent ressentir des douleurs chroniques souvent confondues avec des douleurs menstruelles. Selon Endometriosis Network Canada, au cours de leur vie, 1 femme et fille sur 10, ainsi qu’un nombre non mesuré de personnes transgenres, non binaires et de genres divers, recevront un diagnostic d’endométriose.

“L’endométriose est l’une des maladies les plus douloureuses au monde et est régulièrement confondue avec des règles douloureuses ; donc ce que cela nous dit, c’est que beaucoup de gens souffrent de douleurs menstruelles extrêmes », a déclaré Perry.

Sur le simulateur de douleur menstruelle, un niveau de 10 et plus se rapproche du niveau typique de douleur liée à l’endométriose, tandis que le niveau 5 simule une douleur menstruelle moyenne.

Alors que beaucoup ont ri en voyant les hommes vivre brièvement ce que peuvent être les douleurs menstruelles chroniques, Perry dit que l’espoir est que cette expérience rendra les gens plus empathiques à de nombreux aspects différents des soins de santé des femmes.

“En ouvrant la conversation avec quelque chose qui fait rire les gens et qui est interactif, cela peut créer un peu d’empathie réelle parce qu’ils ressentent ce que vous ressentez, il est plus facile d’avoir ces conversations et d’ouvrir le dialogue”, ont-ils déclaré.