Comment résoudre les problèmes du New York Times d’aujourd’hui

Naviguer dans les méandres de la vie d’aujourd’hui Brins Le puzzle s’avère être un défi ? Pas de soucis ! Si vous vous grattez la tête devant un mot particulièrement difficile ou si vous ne savez pas quelle solution vous convient le mieux, nous avons ce qu’il vous faut pour vous sauver la mise linguistique.







Obtenez un coup de pouce dans la bonne direction et maintenez votre séquence de victoires en vie (et vos droits de vantardise intacts). Ce guide vous donnera un aperçu du thème du jour, vous proposera des astuces et même la solution complète. Gardons cet élan et évitons de vous sentir abandonné par les Strands d’aujourd’hui.

Vous cherchez des réponses et des indices pour

8 septembre 2024 ?

Tu peux trouve ça ici.





Le thème du jour, expliqué

Le thème d’aujourd’hui est «Va jouer dehors !‘. Développez pour voir ce que cela signifie pour le puzzle d’aujourd’hui.

Chaque mot représente un

différent type de jeu généralement pratiqué en extérieur, souvent dans un jardin ou un parc.



Indices de mots

Développez ci-dessous pour voir astuces pour les mots d’aujourd’hui.

Le

premier mot

c’est là que des sacs remplis de maïs sont jetés sur une planche surélevée percée d’un trou. Le

deuxième mot

Il s’agit d’un jeu avec des balles et un terrain, où le but est de rapprocher vos balles d’une cible. Le

troisième mot

se joue avec un volant et des raquettes, souvent sur un terrain entouré d’un filet. Le

quatrième mot

consiste à lancer des chaussures en métal sur un piquet planté dans le sol. Le

cinquième mot

Il s’agit d’un jeu avec des maillets et des balles, joué sur un terrain en gazon avec des guichets comme cibles. Le

spangramme

il s’agit de diverses activités de plein air pratiquées sur des espaces herbeux.

Réponses aux Strands d’aujourd’hui

Vous avez besoin des mots eux-mêmes ? Vous pouvez les trouver les réponses ici.