Comment résoudre le grand puzzle de piano de Black Ops 6 dans la planque

Call of Duty propose des énigmes dans la franchise de tir depuis un certain temps déjà, et les joueurs l’adorent. La même chose a été faite avec Opérations noires 6 au début du jeu.

Le puzzle piano Black Ops 6 est l’un des premiers puzzles que vous pouvez trouver dans Call of Duty Black Ops 6. Ce puzzle fait partie d’un puzzle plus grand qui consiste à trouver le mot de passe pour ouvrir le coffre-fort qui se trouve dans la chambre du refuge.

Guide du puzzle du piano dans Black Ops 6

Si vous terminez cette quête de puzzle, vous serez récompensé pour vos efforts. Donc faire ce puzzle en vaut la peine. Cela dit, découvrons comment compléter le puzzle du piano.

La solution au puzzle du piano Black Ops 6

Dirigez-vous vers le rez-de-chaussée où vous trouverez le piano de la campagne Black Ops 6. Au cas où vous vous perdriez, cherchez la cuisine et vous trouverez le piano dans la pièce voisine. Après l’avoir trouvé, suivez les étapes mentionnées ci-dessous :

Équipez la lumière noire et allumez-la.

Après cela, dirigez la lumière vers le piano et vous trouverez un étrange symbole sur le mur. (Notez les alphabets russes sur papier. Ces alphabets signifient les gammes musicales Do-Re-Mi en russe.)

À côté du symbole, vous verrez une flèche pointant dans une direction. Suivez la flèche pour trouver l’indice suivant et répétez le processus.

Après avoir noté toutes les notes de musique, dirigez-vous vers le piano et interagissez avec lui.

Utilisez la lumière noire au-dessus des touches du piano pour trouver les notes de musique marquées.

Appuyez sur les touches en suivant la séquence que vous avez trouvée et notée.

En jouant avec succès les bonnes notes, une porte cachée s’ouvrira à côté du piano.

Crédit : Activision, ONE Esports

Pour nous, la séquence était : Ми, Рe, Cи, До et Pe (Mi, Re, Si, Do et Re/E, D, B, C et D). Si cette séquence vous convient, franchissez la porte cachée pour lancer la phase suivante du puzzle.

