Comment repousser le stress des vacances, de personnes qui devraient savoir

Soyez à l’écoute de ce que votre corps vous dit.

Lorsque vous êtes au cœur d’une petite conversation guindée ou d’une querelle familiale, faites une pause pour scanner brièvement votre corps de la tête aux pieds à la recherche d’une tension naissante, a conseillé Neda Gould, psychologue clinicienne et directrice du Johns Hopkins Mindfulness Program à Baltimore.

Dès que vous remarquez des signes de stress, qu’il s’agisse d’un rythme cardiaque rapide ou d’épaules tendues, prenez quelques minutes pour pratiquer la respiration consciente, a conseillé le Dr Gould, ce que vous pouvez faire n’importe où, y compris en vous tenant debout dans une ligne épique à Target. “Même en 10 secondes, nous pouvons faire une pause, remarquer nos sens et prendre quelques respirations profondes, et cela signale au cerveau et au corps que, ‘OK, il n’y a pas de danger pour le moment.'”

Pearlman, le chauffeur d’UPS, s’assure que sa routine de remise en forme ne glisse pas pendant les vacances, même si travailler pour la compagnie maritime est un “travail très stressant” à cette période de l’année, a-t-il déclaré. Les étirements après le travail sont également importants, a-t-il ajouté. “Je prêche l’étirement aux autres conducteurs. Si vous allez rentrer à la maison et ouvrir une bière, mettez-vous au sol, prenez votre bière à côté et étirez-vous pendant cinq minutes.

Récompense toi. Et délégué.

Dean Reid, directeur général d’un magasin d’appareils électroménagers et de télévision PC Richard & Son à Harlem, a créé un programme d’incitations personnelles pour se sortir du chaos des longues files d’attente et des acheteurs paniqués dans son magasin. “Je vais prendre quelque chose de sucré pour le déjeuner qui me fait sourire et me fait me sentir un peu mieux, comme un gâteau aux carottes ou quelque chose comme ça”, a-t-il déclaré. “Et je planifie mes vacances de janvier à l’avance, afin que je puisse y penser quand les choses sont occupées. Cela m’aide à rester calme et à continuer à rouler.

Shirel Ben Harroush, propriétaire de la boulangerie casher Gratzia à Chicago, a déclaré qu’elle avait déjà reçu environ 5 000 commandes de sufganiyot, le beignet à la gelée traditionnel de Hanukkah. Elle vise à faire les choses à l’avance, a-t-elle dit – des conseils judicieux pour tout le monde. “J’ai commandé les fournitures bien à l’avance, j’ai donc la gelée et la crème anglaise et nous sommes prêts”, a-t-elle déclaré. Et n’hésitez pas à demander de l’aide si vous en avez besoin, a-t-elle ajouté. “J’embauche un gars juste pour les sufganiyot, pour m’assurer que nos clients auront leurs commandes.”

J’ai déjà suivi son conseil. Ce Noël, j’accueille ma famille élargie pour la première fois et plutôt que de tout cuisiner moi-même, j’ai demandé à chacun d’apporter de la nourriture. Bien que j’aimerais avoir mon propre gars sufganiyot.

Prenez la vue à 30 000 pieds.

Si vous sentez que votre niveau d’anxiété grimpe vers le nord dans certaines situations – par exemple, le four est en panne et les invités arrivent dans 30 minutes – le Dr Gould conseille de faire une rapide vérification intestinale. Nommez les trois choses les plus importantes pour vous à ce moment-là, a-t-elle dit, et laissez les autres partir. Si votre priorité est d’avoir le temps de vous connecter avec votre famille et vos amis, dit-elle, “alors vous obtenez une certaine perspective et réalisez que ce n’est pas grave si votre tarte n’est pas parfaite.”