Comment repérer une arnaque ; nouveau processus de contrôle accéléré dans les aéroports : aide-mémoire Marketplace de CBC

L’ARC exige le paiement des prestations fédérales frauduleuses – de la victime dont le compte a été piraté

La façade de l’administration centrale de l’Agence du revenu du Canada à Ottawa est photographiée en 2017. (Chris Wattie/Reuters)

Comme si lutter contre une attaque constante d’usurpateurs d’identité ne suffisait pas, le juge Mounsey doit blanchir son nom encore et encore auprès du même gouvernement qui a divulgué par inadvertance ses informations personnelles en premier lieu.

Les renseignements personnels et financiers de milliers de contribuables, y compris leurs numéros de compte bancaire et d’assurance sociale, se sont retrouvés entre de mauvaises mains après le piratage des sites Web de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et d’autres services gouvernementaux au printemps ou à l’été 2020.

Depuis lors, les fraudeurs ont tenté d’accéder au crédit et aux avantages sous le nom de Mounsey au moins 18 fois.

Il a dû faire face à des demandes frauduleuses de carte de crédit et de compte bancaire, à des paiements automatiques à une entreprise de services publics – ainsi qu’à quatre demandes d’assurance-emploi, plus une demande CERB totalisant environ 40 000 $.

La partie la plus frustrante, dit-il, est de faire face aux demandes du gouvernement de payer des milliers de dollars en impôts et en intérêts liés à ces demandes d’assurance-emploi.

« Ils ne cessent de demander de plus en plus d’argent », a déclaré Mounsey à CBC. « Je suis la victime ici. C’est leur protocole de sécurité qui a échoué, mais je dois ramasser tous les morceaux. »

En mars 2023, l’ARC a envoyé une lettre lui demandant de payer 6 018,97 $ ou de faire face à une éventuelle action en justice pour les impôts et les frais d’intérêts liés à ces demandes frauduleuses d’assurance-emploi.

« J’étais très contrarié…. Je pense que j’ai reçu peut-être quatre avis différents disant: » Hé, vous devez nous donner de l’argent… et si vous ne nous payez pas dans les prochains mois, nous allons commencez à saisir votre salaire.' »

L’ARC a déclaré à CBC qu’elle ne peut pas commenter les situations particulières des contribuables en raison des règles de confidentialité en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

En général, dit-il, dans « les cas d’incident de vol d’identité confirmé, l’ARC s’assurera que la protection et les mesures correctives appropriées sont prises, permettant ainsi au contribuable de retrouver une interaction harmonieuse avec l’ARC ». En savoir plus

Il y a un nouveau programme pour les voyageurs pour aider à rationaliser la sécurité de l’aéroport – et cela signifie que vous pouvez garder vos chaussures

Les gens font la queue avant d’entrer dans la zone de sécurité de l’aéroport international Pearson de Toronto le 5 août 2022. Une coalition de l’industrie demande à Ottawa d’élargir son programme pilote de voyageurs de confiance et de le déployer dans tout le pays. (Nathan Denette/La Presse canadienne)

Le gouvernement fédéral prend des mesures pour essayer de calmer le chaos des voyages au Canada en déployant le nouveau programme de voyageurs vérifiés qui, selon lui, rationalisera le processus d’enregistrement de sécurité dans les aéroports.

À partir du 21 juin, les passagers aériens éligibles pourront garder leurs ordinateurs portables, leurs appareils électroniques et leurs liquides dans leurs bagages à main et seront autorisés à passer la sécurité de l’aéroport sans avoir à retirer leurs chaussures, ceintures et vestes.

Le nouveau service de contrôle accéléré sera disponible dans certains aéroports internationaux du pays, notamment l’aéroport international Pearson de Toronto, l’aéroport international de Vancouver, l’aéroport international d’Edmonton, l’aéroport international de Calgary, l’aéroport international de Winnipeg et l’aéroport international Trudeau de Montréal.

Les membres Nexus et Global Entry se qualifieront pour le service de sécurité simplifié, tout comme les membres actifs des Forces armées canadiennes et les militaires américains, y compris les réservistes avec une pièce d’identité valide.

Le personnel navigant canadien, le personnel de l’aéroport et le personnel navigant international en uniforme avec une pièce d’identité valide pourront également franchir rapidement les points de contrôle de sécurité des aéroports, tout comme la GRC et la police d’autres forces.

Le programme Verified Traveler permettra également aux enfants de 17 ans et moins et aux Canadiens de 75 ans et plus de passer par une sécurité simplifiée avec des passagers éligibles s’ils sont sur la même réservation. En savoir plus

Il pensait qu’il aidait sa banque à arrêter un voleur – mais tout cela n’était qu’une arnaque

Shabetai Shattah dit avoir été victime d’une escroquerie de 13 000 dollars par des fraudeurs se faisant passer pour des enquêteurs de sa banque. (Louis-Marie Philidor/CBC)

Cela a commencé par un appel d’une personne se faisant passer pour un employé de TD Visa, mais cela s’est terminé par le vol de 13 000 $ à un homme de Montréal.

Shabetai Shattah a déclaré avoir reçu un appel concernant une activité suspecte sur sa carte de crédit. Après avoir confirmé qu’il n’avait pas effectué les achats, Shattah a été informé par la personne au téléphone que sa carte de crédit serait annulée et qu’il en obtiendrait une nouvelle dans quelques jours.

Tout cela semblait assez routinier.

L’imposteur lui a alors dit qu’un portefeuille bitcoin avait également été ouvert à son nom et qu’il était à découvert de 13 000 $. Shattah a déclaré qu’il avait ensuite été transféré au service d’enquête de TD, où on lui a dit que la banque soupçonnait qu’un employé de sa succursale divulguait des informations et volait de l’argent. Ils ont demandé son aide pour les attraper.

« L’enquêteur » a dit à Shattah qu’ils déposeraient 13 000 $ sur son compte de chèques afin qu’il puisse ramener à zéro le solde du portefeuille Bitcoin.

« J’ai ouvert EasyWeb et, voilà, il y a 13 000 $ sur mon compte », a déclaré Shattah, 72 ans. « Dans ma tête, je me suis dit : ‘Eh bien, c’est tout à fait légitime.' »

Les escrocs ont demandé à Shattah de retirer l’argent, ce qu’il a fait, dans deux succursales différentes.

Ils lui ont demandé d’être discret pour éviter d’alerter le « mauvais » employé.

À la première succursale, le caissier de la banque a demandé à Shattah à quoi servait l’argent.

« J’ai été entraîné pour leur dire que c’était pour payer la rénovation que je faisais et ces gars veulent de l’argent », a-t-il déclaré. Le caissier lui a dit que le distributeur de billets ne fonctionnait pas, mais qu’il pouvait retirer 5 000 $ au guichet automatique.

Il a retiré les 8 000 $ restants à un deuxième endroit.

À partir de là, Shattah a été informé que les enquêteurs retrouveraient l’argent.

« Dans mon esprit et dans mon cœur, je pensais que j’aidais la TD à attraper un voleur », a-t-il déclaré. « Peut-être que j’étais juste naïf, mais vous savez, je pensais que je rendais vraiment un bon service à la banque. »

Lorsque la nouvelle carte de crédit de Shattah n’était toujours pas arrivée la semaine suivante, il a appelé TD Visa et a été choqué d’apprendre qu’il n’y avait aucune trace de l’annulation de sa carte.

Dans le cas de Shattah, il a découvert que les fraudeurs avaient prélevé une avance de fonds sur sa carte Visa, puis l’avaient transférée sur son compte de chèques.

Il a dit qu’il recevait habituellement une alerte s’il faisait quoi que ce soit en dehors de ses habitudes bancaires normales, mais que la Banque TD ne l’avait jamais avisé d’une avance de fonds sur sa carte. Il a également dépassé ses dépenses mensuelles normales en avril, mais cela ne semble pas avoir soulevé de signaux d’alarme pour la banque, a-t-il déclaré.

« Ils n’ont pas fait preuve de diligence raisonnable. Ils ne m’ont pas protégé », a déclaré Shattah, qui vit à Côte Saint-Luc, une ville de l’île de Montréal.

Bien qu’il ait déposé une plainte auprès de TD, sa demande de remboursement a été refusée, tout comme son appel. Il devra rembourser intégralement l’avance de 13 000 $. La banque lui a offert trois mois sans intérêt, mais cela remonte ensuite à 30 % d’intérêt.

Dans un courriel adressé à CBC Montréal, la Banque TD encourage les clients à se méfier des appels, messages texte ou courriels non sollicités qu’ils reçoivent, surtout s’ils demandent des renseignements personnels. En savoir plus

Marketplace a déjà signalé l’escroquerie de l’enquêteur bancaire. Pour en savoir plus et pour obtenir des conseils sur la façon de vous protéger, vous pouvez regarder l’enquête complète sur Gemme de Radio-Canada.

(Remarque : cette enquête a été diffusée parallèlement à une histoire sur les épidémies d’E. coli dans la laitue romaine. Cela vaut la peine d’être regardé, mais si vous voulez seulement regarder l’histoire de l’arnaque, vous pouvez passer à 13h30.)

