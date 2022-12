Comment repérer les symptômes de la grippe chez les enfants

“La plupart des enfants vont être malades de trois à cinq jours”, a déclaré le Dr Lockwood. Certains symptômes, cependant, peuvent persister pendant sept à dix jours en moyenne, a-t-elle déclaré. Une toux est généralement la dernière chose à éliminer.

Comment traiter la grippe ?

Dans la plupart des cas, la meilleure prescription pour la grippe est de se reposer et de récupérer à la maison avec beaucoup de liquides, a déclaré le Dr Priya Soni, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques au Cedars-Sinai Guerin Children’s à Los Angeles. Des recherches ont montré que le fait de maintenir votre maison à un taux d’humidité de 40 à 60 % peut également réduire la congestion et réduire la transmission du virus aux autres. Et l’utilisation d’un aspirateur nasal pour aider les jeunes enfants à éliminer l’excès de mucus peut leur permettre de mieux dormir la nuit, a-t-elle déclaré.

Les médecins ne recommandent généralement pas les médicaments en vente libre pour soulager les symptômes de la toux et du rhume chez les enfants de moins de 6 ans, à l’exception des antipyrétiques comme l’acétaminophène – souvent vendu sous le nom de marque Tylenol – et l’ibuprofène – que l’on trouve dans Children’s Motrin. Mais quelques petites études sur des enfants entre 1 et 5 ans ont montré que le miel au coucher peut être tout aussi efficace pour réduire la toux nocturne que les sirops contre la toux en vente libre.

Quand faut-il aller chez un médecin ou à l’hôpital ?

Si votre enfant a une fièvre supérieure à 104 ou appartient à un groupe à haut risque comme ceux de moins de 2 ans, les médecins peuvent parfois prescrire des médicaments antiviraux comme Tamiflu pour aider à réduire la gravité et la durée de la grippe. Cependant, les taux élevés de grippe suscitent des inquiétudes parmi les responsables de la santé que le Tamiflu pourrait devenir difficile à trouver dans certains endroits.

Il existe trois autres médicaments antiviraux alternatifs qui peuvent être utilisés pour traiter la grippe : Relenza, Rapivab et Xofluza. Tous ces médicaments, y compris le Tamiflu, fonctionnent mieux lorsqu’ils sont pris au début de la maladie, bien que leurs effets secondaires puissent parfois exacerber des symptômes tels que nausées et vomissements.

Les enfants atteints de maladies chroniques comme l’asthme, le diabète, la fibrose kystique, la paralysie cérébrale, les problèmes cardiaques ou les convulsions courent également un risque plus élevé de complications liées à la grippe. Et comme la grippe peut aggraver leur état de santé, ces enfants peuvent recevoir un traitement antiviral à tout moment de leur maladie, quelle que soit la durée des symptômes, a déclaré le Dr Antoon.

Si le cabinet de votre pédiatre est fermé et que votre enfant présente des signes de respiration rapide ou difficile, des lèvres bleues ou une poitrine qui se soulève, vous voudrez peut-être vous rendre directement aux soins d’urgence ou aux urgences. D’autres signes d’urgence incluent le refus de manger ou de boire, la difficulté à rester alerte, des douleurs musculaires si fortes qu’il devient difficile de marcher et une fièvre ou une toux qui revient après que votre enfant semble être en voie de guérison.