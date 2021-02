Raffinerie de pétrole Exxon-Mobil à Baton Rouge, Louisiane, le 28 février 2020. | Barry Lewis / InPictures via Getty Images

Trois façons dont les entreprises de combustibles fossiles essaient de tromper le public.

Au cours de sa première semaine en fonction, le président Joe Biden s’est engagé à adopter une approche pangouvernementale pour lutter contre le changement climatique, en signant des décrets exécutifs réengageant les États-Unis à adhérer à l’accord de Paris sur le climat, en suspendant les nouveaux baux pour les sociétés pétrolières et gazières sur les terres fédérales et en déclarant son intention de conserver 30% des terres fédérales d’ici 2030.

Pourtant, bien que les actions climatiques de Biden aient été saluées par beaucoup, il y en a, souvent avec des liens avec l’industrie des combustibles fossiles, qui s’opposent fermement à une action plus forte sur le climat.

Beaucoup de ces détracteurs utilisent des points de discussion communs de l’industrie pétrolière dans leurs arguments – des points de discussion qui ont été développés en collaboration avec des entreprises de relations publiques et des lobbyistes pour saper les politiques d’énergie propre et prolonger la dépendance aux combustibles fossiles.

Un rapport de 2019 rédigé par des chercheurs de George Mason, de l’Université Harvard et de l’Université de Bristol décrit comment l’industrie des combustibles fossiles a délibérément induit le public en erreur en finançant des recherches et des campagnes sur le déni du climat, tout en sachant depuis des décennies que le changement climatique d’origine humaine existe.

Conscients de la science mais effrayés des impacts que cela pourrait avoir sur leurs rendements, les dirigeants du secteur pétrolier ont financé des recherches de l’opposition qui «ont attaqué le consensus et exagéré les incertitudes» sur la science du changement climatique pendant de nombreuses années dans le but de saper le soutien à l’action climatique.

Leur message a fonctionné pendant si longtemps parce que Big Oil est devenu vraiment bon pour étirer la vérité.

«Ce qu’il est vraiment important de garder à l’esprit, c’est qu’une partie de la raison pour laquelle la propagande pétrolière et gazière est si efficace est qu’il y a toujours un grain de vérité», a déclaré Geneviève Guenther, fondatrice d’End Climate Silence, une organisation qui œuvre pour promouvoir une couverture médiatique précise de la crise climatique.

« J’appelle cela » une sorte de vrai « , là où il y a quelque chose dans le message qui est vrai, mais ce grain de vérité se développe en un enchevêtrement de mensonges qui obscurcit la vraie histoire », a déclaré Guenther.

Guenther, à l’origine professeur de littérature de la Renaissance, travaille également sur un livre intitulé Le langage du changement climatique. Je lui ai parlé pour mieux comprendre comment reconnaître – et contrer – la propagande du Big Oil.

Alors que l’administration Biden prend des mesures importantes pour faire face à l’urgence climatique, l’industrie des combustibles fossiles et ses alliés dans les médias intensifieront la campagne de désinformation pour biaiser l’opinion publique et entraver la politique climatique. Fox News a déjà commencé.

C’est pourquoi il est plus important que jamais de connaître les outils que les sociétés pétrolières et gazières utilisent pour brouiller le problème.

Ma conversation avec Guenther, éditée pour la longueur et la clarté, est ci-dessous.

Jariel Arvin

J’aimerais commencer par vos réflexions sur la manière dont l’administration Biden gère le changement climatique jusqu’à présent.

Geneviève Guenther

Je pense que l’administration de Biden a parcouru un très long chemin depuis le début de la [2020] primaires. Je pense que les gens du mouvement Sunrise et d’Evergreen Action, ainsi que d’autres activistes liés à Alexandria Ocasio-Cortez et Jay Inslee, ont fait un travail incroyable, en éduquant essentiellement Biden sur le climat.

Jusqu’à présent, Biden est le meilleur président sur le climat que nous ayons eu. Mais je ne suis pas encore tout à fait prêt à faire un backflip et à agiter mes pompons, car je sais que son plan majeur, qui est de décarboner le réseau électrique d’ici 2035, devra être acheminé d’une manière ou d’une autre par le Congrès.

Je prévois que ce ne sera pas facile et je m’attends à un blitz de relations publiques massif [from the fossil fuel industry], qui va être chronométré pour la tentative de faire passer ce plan, que ce soit directement ou par rapprochement budgétaire. Et je crains que l’administration Biden, et le mouvement pour le climat plus largement, ne soient pas prêts,

Jariel Arvin

Alors, quels sont les points de discussion que l’industrie pétrolière utilise pour essayer de convaincre le public dans ces blitz de relations publiques?

Geneviève Guenther

Les gens peuvent reconnaître les points de discussion de l’industrie des combustibles fossiles en réfléchissant à ce qu’ils sont censés faire. En général, les points de discussion sur les combustibles fossiles sont conçus pour faire trois choses: faire croire aux gens que l’action climatique les blessera, et en particulier leur portefeuille; faire croire aux gens que nous avons besoin de combustibles fossiles; et essayez de nous convaincre que le changement climatique n’est pas si grave.

Jariel Arvin

Comment font-ils croire aux gens qu’une action climatique va leur nuire financièrement?

Geneviève Guenther

À l’heure actuelle, ils insistent vraiment sur le fait que l’action climatique va nuire aux emplois et à l’économie. Ainsi, par exemple, Sen. Ted Cruz a publié un communiqué de presse affirmant qu’en rejoignant les accords de Paris sur le climat, Biden montre qu ‘«il s’intéresse plus aux opinions des citoyens de Paris qu’aux emplois des citoyens de Pittsburgh».

Jariel Arvin

Oui, et nous avons également vu la représentante Lauren Boebert faire une déclaration similaire en disant qu’elle travaille pour «les habitants de Pueblo, pas les parisiens» et que l’accord de Paris mettrait en danger les «emplois de cols bleus».

Geneviève Guenther

Oui exactement. Cruz soutient donc que les démocrates prévoient de détruire les emplois qu’ils n’aiment pas, y compris des milliers d’emplois dans le secteur manufacturier. C’est complètement faux, car la construction d’une infrastructure d’énergie propre va créer des millions d’emplois manufacturiers dans ce pays qui ne peuvent pas être externalisés.

Et quels que soient les emplois dans les combustibles fossiles perdus au cours de l’année écoulée, il s’est produit a) sous la surveillance de Trump et b) en raison des forces du marché qui n’ont absolument rien à voir avec une politique climatique explicite adoptée par une administration.

Jariel Arvin

Donc, si l’affirmation est fausse, comment l’idée que l’action contre le changement climatique entraînera des millions de pertes d’emplois est-elle devenue si répandue?

Geneviève Guenther

Il y a une mythologie dans ce pays du mineur de charbon et du travailleur du pétrole et du gaz, comme le genre de figure masculine exemplaire qui agit comme l’épine dorsale de l’Amérique.

Jariel Arvin

Pensez-vous qu’il y a du vrai à cela?

Geneviève Guenther

Il est vrai que si nous éliminons progressivement l’industrie des combustibles fossiles, il y aura des gens, et en fait des communautés entières, qui devront trouver leur gagne-pain dans différentes industries. C’est absolument vrai.

Mais deux choses à ce sujet: premièrement, vous pouvez concevoir des politiques pour que ces personnes ne souffrent pas, et deuxièmement, vous pouvez mettre en place des incitations pour que les nouveaux emplois soient créés dans les régions géographiques qui sont déjà dépeuplées et qui souffrent économiquement. , parce que l’industrie des combustibles fossiles n’est en fait plus assez prospère pour soutenir une économie dynamique dans ces régions au départ.

Ainsi, vous pouvez mettre en place les deux: des politiques pour faciliter la transition et des politiques pour inciter à de nouveaux investissements afin que l’économie finisse par devenir plus dynamique dans ces endroits qu’elle ne l’était auparavant. Rien n’est inévitable. La transition peut être gérée.

Jariel Arvin

D’accord, alors quel est le deuxième point de discussion utilisé par le pétrole et le gaz?

Geneviève Guenther

La deuxième chose que les sociétés pétrolières et gazières feront est d’essayer de faire croire aux gens que nous avons besoin de combustibles fossiles et que les sociétés pétrolières et gazières devraient rester en affaires.

Un que j’ai vu beaucoup ces derniers temps soulève les craintes des gens en matière de sécurité nationale avec le message que nous devons extraire du pétrole pour maintenir notre «indépendance énergétique», comme si l’énergie fossile produite au niveau national alimentait à elle seule les maisons et les entreprises américaines.

La vérité est que, selon l’Agence américaine d’information sur l’énergie, en 2019 (dernière année pour laquelle des données complètes sont disponibles), les États-Unis ont importé 9,14 millions de barils de pétrole par jour, soit un demi-million de plus que ce que nous avons exporté. Ce sont des sources d’énergie propres et sûres comme le vent et le solaire qui seront sûrement produites au pays, pas le pétrole et le méthane.

Jariel Arvin

Ils agissent donc comme si l’indépendance des États-Unis serait perdue sans les combustibles fossiles, alors qu’en réalité, l’Amérique dépend toujours d’autres pays pour obtenir son pétrole et son gaz. Je l’ai. Quoi d’autre?

Geneviève Guenther

Un autre point de discussion destiné à nous faire croire que nous avons besoin de combustibles fossiles est le message selon lequel nous ne pouvons pas arrêter le réchauffement climatique sans «innovation». C’est une question délicate, car vous entendrez souvent des chercheurs en énergie parler des innovations que nous voudrons développer afin de permettre la poursuite de l’aviation et de la navigation industrielle.

Mais dire que les nouvelles technologies nous aideront est différent de dire que nous avoir besoin eux, ce qui implique que le monde ne peut pas arrêter d’utiliser les combustibles fossiles maintenant. Ainsi, les politiciens dans les poches des producteurs de pétrole et de gaz proclameront qu’ils soutiennent «l’innovation», et les entreprises de combustibles fossiles placeront des publicités vantant l’argent qu’elles dépensent en recherche et développement – mais l’argent qu’elles dépensent réellement est de l’ordre de grandeur inférieurs à leurs budgets RP, sans parler de leurs budgets d’exploration et de développement de nouvelles réserves de combustibles fossiles.

Jariel Arvin

Quel est le troisième grand point de discussion?

Geneviève Guenther

La troisième chose que Big Oil essaiera de faire est de faire croire aux gens que le changement climatique n’est pas si grave. Soit ils appellent les gens qui essaient de communiquer les dangers du réchauffement climatique «alarmistes», soit ils ne parlent tout simplement pas de la crise climatique.

Dans leur campagne de silence, ils sont aidés par la grande majorité des médias d’information, qui procèdent principalement comme si la crise n’existait pas et ne mentionneront même pas les mots «changement climatique» lorsqu’ils rapportent des inondations, des incendies, et les ouragans dans lesquels il existe des liens scientifiquement établis avec le réchauffement climatique.

C’est étrange de penser que le silence est un message, mais parfois ce que vous ne dites pas est aussi important que ce que vous faites.

Jariel Arvin

D’accord, nous avons maintenant les trois points que l’industrie des combustibles fossiles utilise souvent: convaincre les gens que l’action climatique nuira à leur portefeuille, suggérera que nous avons besoin de combustibles fossiles et minimisera l’urgence climatique. Comment les climatologues, les militants et les médias contrent-ils ce discours?

Geneviève Guenther

Nous devons garder le changement climatique au premier plan de l’attention des gens. Nous devons expliquer clairement pourquoi nous faisons cette transition énergétique – ce n’est pas seulement parce que c’est une nouvelle façon de créer des emplois, et ce n’est pas seulement parce que nous aimons l’air et l’eau propres.

C’est parce que si nous ne le faisons pas, nous pourrions en fait détruire la civilisation.

Nous n’allons pas tout changer à moins que nous ne devions le faire, et devinez quoi? Nous devons. C’est ce que signifie une menace existentielle.

Je crains que l’administration Biden ne fasse passer ce message au premier plan, car vous en avez besoin pour comprendre pourquoi nous faisons ce travail.

La motivation ici est que nous essayons de sauver notre monde. Nous essayons de sauver la vie de nos enfants. Je pense que les militants font un assez bon travail pour garder ce message au premier plan, mais j’aimerais vraiment que les politiciens le fassent aussi. Je pense qu’ils ont encore peur, et je ne pense pas qu’ils doivent l’être.