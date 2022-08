Comment repérer « l’éclairage au gaz médical » et que faire à ce sujet.

Dernièrement, le problème a attiré l’attention – à la fois dans la communauté médicale et le grand public – pour affecter de manière disproportionnée les femmes, les personnes de couleur, les patients gériatriques et les personnes LGBTQ. Par exemple, des études ont montré que les femmes sont plus susceptibles que les hommes d’être mal diagnostiquées avec certaines conditions – comme les maladies cardiaques et les maladies auto-immunes – et elles attendent souvent plus longtemps pour un diagnostic. Et un groupe de chercheurs a découvert que les médecins étaient plus susceptibles d’utiliser des descripteurs négatifs comme “non conforme” ou “agité” dans les dossiers de santé des patients noirs que dans ceux des patients blancs – une pratique qui pourrait entraîner des disparités dans les soins de santé.

«L’éclairage au gaz est réel; Cela arrive tout le temps. Les patients – et en particulier les femmes – doivent en être conscients », a déclaré le Dr Jennifer H. Mieres, professeur de cardiologie à la Donald and Barbara Zucker School of Medicine à Hofstra/Northwell et co-auteur du livre « Heart Smarter for Femmes.”

Voici quelques conseils sur la façon de défendre vos intérêts dans un cadre médical.

Quels sont les signes d’éclairage au gaz?

L’éclairage au gaz peut être subtil et n’est pas toujours facile à repérer. Lors de la recherche de soins médicaux, les experts recommandent de surveiller les drapeaux rouges suivants.

Votre fournisseur vous interrompt continuellement, ne vous permet pas d’élaborer et ne semble pas être un auditeur engagé.

Votre fournisseur minimise ou minimise vos symptômes, par exemple en vous demandant si vous avez de la douleur.

Votre fournisseur refuse de discuter de vos symptômes.

Votre fournisseur ne commandera pas d’imagerie ou de travaux de laboratoire clés pour exclure ou confirmer un diagnostic.

Vous avez l’impression que votre fournisseur est impoli, condescendant ou rabaissant.

Vos symptômes sont imputés à la maladie mentale, mais vous ne bénéficiez pas d’une référence en santé mentale ni d’un dépistage pour une telle maladie.

“Je dis toujours à mes patients qu’ils sont les experts de leur corps”, a déclaré le Dr Nicole Mitchell, directrice de la diversité, de l’équité et de l’inclusion pour le département d’obstétrique et de gynécologie de la Keck School of Medicine de l’Université de Californie du Sud. «Nous travaillons ensemble pour comprendre ce qui se passe et ce que nous pouvons faire à ce sujet. Cela devrait vraiment être une prise de décision partagée.

Que pouvez-vous faire pour vous défendre ?

Gardez des notes et des enregistrements détaillés. Le Dr Mitchell a recommandé de tenir un journal dans lequel vous enregistrez autant de détails que possible sur vos symptômes. Ses invites suggérées incluent : « Quels sont vos symptômes ? Quand ressentez-vous ces symptômes ? Remarquez-vous des déclencheurs? Si vous avez mal, comment vous sentez-vous ? Est-ce qu’il croît et décroît, ou est-ce constant? Quels jours remarquez-vous cette douleur ? »