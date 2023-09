Comment repérer le visiteur cométaire éphémère Nishimura

Nishimura (2023 P1), une comète découverte le mois dernier, devrait se rapprocher le plus de la Terre au cours des 400 prochaines années, dans le ciel de demain, avant l’aube.

Les comètes sont des accumulations gelées de roches, de poussière et de glace qui poussent en queue lorsqu’elles sont réchauffées par des objets comme notre Soleil, ce qui les rend parfois étonnantes à voir dans le ciel nocturne. Certaines queues de comètes peuvent s’étendre sur des millions de kilomètres de long, selon la NASA.

La comète qui pourrait être visible demain matin a été découverte début août par Hideo Nishimura, photographe spatial et astronome amateur, qui a capturé la comète à l’aide d’un appareil photo numérique standard. Il s’agit de la troisième découverte d’une comète par Nishimura, après deux observations en 2021 et 1994. Depuis, la comète s’est éclaircie au point qu’elle peut être visible à l’œil nu.

Malheureusement, Nishimura (c’est-à-dire 2023 P1, et non son découvreur homonyme) est angulairement proche du Soleil, ce qui signifie qu’il ne sera visible qu’au coucher et au lever du soleil, selon la NASA. Le périhélie de la comète, son approche la plus proche du Soleil, aura lieu le 17 septembre. selon Sky & Telescope, qui indique également sa luminosité maximale : potentiellement de 2e magnitude. Son approche la plus proche de la Terre aura lieu demain, lorsque la comète sera à environ 78 millions de kilomètres de nous, selon EarthSky.

Un luminosité apparente de magnitude 2 placerait la comète dans la même fourchette que l’étoile Polaris, bien que ce nombre ne tienne pas compte de la luminosité du crépuscule et des perturbations atmosphériques qui pourraient obscurcir davantage la comète. À titre de comparaison, le Soleil a une magnitude apparente de – 26h74, la planète Vénus a une magnitude apparente de -4,6, et l’œil nu ne peut voir qu’environ une magnitude apparente de 6. En d’autres termes, la comète sera assez faible, mais si la chance est de votre côté, vous serez capable de le voir avec vos seuls yeux.

Bob King de Sky & Telescope recommande être dehors deux heures avant le lever du soleil afin d’attraper la comète dans le ciel d’avant l’aube. La fenêtre d’observation de la comète devrait durer environ 20 minutes. Comme précédemment recommandé par Gizmododes applications d’observation des étoiles comme Starwalk ou Sky Guide peuvent être utiles pour déterminer sur quelle partie du ciel concentrer votre recherche à l’œil nu de la comète.

La période orbitale de Nishimura est d’environ 435 ans, ce qui signifie que son prochain passage proche de notre planète aura lieu en 2458. Mais cela suppose que la comète survit au balancement du Soleil, dont la chaleur pourrait menacer la composition glacée de la comète. Dans tous les cas, le mieux est de voir la comète demain matin, à moins d’avoir une recette d’élixir de vie que vous gardez pour vous.

