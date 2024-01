Comment repérer la chimie dans votre tasse de thé

Une tasse de thé fraîchement infusée est le produit de nombreux hasards : l’ingéniosité humaine ancienne, une récolte méticuleuse, le commerce mondial et beaucoup de chimie.

Dans son nouveau livre “Imprégné : la chimie du thé“, la chimiste Michelle Francl explore comment la science transforme les humbles feuilles en cette boisson bien-aimée. Elle se concentre sur les variétés de thé provenant d’une seule plante, notamment les thés verts, noirs, blancs, jaunes, oolong et pu’er, par opposition au rooibos et à la camomille. ou d’autres tisanes aux origines bien différentes.

Les humains manipulent depuis longtemps la flore pour accéder à ses propriétés souhaitables. Francl écrit que l’utilisation médicale des plantes par l’homme moderne remonte à au moins 60 000 ans.

La culture moderne du thé se résume à une plante spécifique appelée C. sinensis. On ne sait pas exactement comment le théier – ou la pratique de la préparation du thé elle-même – est né, dit Francl. Mais nous savons que les thés d’aujourd’hui existent grâce à des millénaires d’expérimentation et à des processus de production complexes qui nécessitent un nombre vertigineux d’étapes précises.

Si vous êtes un nouveau venu dans le monde du thé, Francl recommande deux types d’essais pour commencer : le thé vert d’escargot, qu’elle décrit comme “doux” et “herbeux”, et un thé pu’er nommé “Celestial Tribute”.

Francl, professeur de chimie au Bryn Mawr College et chercheur adjoint à l’Observatoire du Vatican, a parlé à PBS NewsHour de la chimie utilisée pour préparer et aromatiser le thé, et de la manière d’utiliser cette « science du changement » pour préparer vous-même le thé. tasse parfaite.

Cette interview a été condensée et éditée pour plus de clarté

D’où vient le thé ?

Camélia sinensis est une plante unique qui pousse en Chine. Il est cultivé depuis si longtemps qu’il est impossible d’en trouver une version sauvage. C’est donc une plante qui est cultivée depuis très longtemps et qui donne naissance à toutes les différentes variétés de thé.

Les composés contenus dans le thé varient en fonction du moment où ils sont cueillis. Il y a [a] floraison d’abord au printemps, floraison ultérieure au printemps. Et ceux-ci auront également des propriétés différentes.

Comment le thé est-il traité ? Pourquoi a-t-on parlé d’œuvre d’art ?

C’est la chimie qui transforme la plante en tous ces thés incroyablement différents [after the leaves are picked]. Le thé contient des enzymes qui peuvent provoquer une oxydation – la même chose qui provoque le brunissement des pommes ou des bananes. Alors vous le choisissez et vous faites très attention à ne pas abîmer les choses. Pour le thé vert, ce que vous voulez faire, c’est le chauffer très rapidement afin de détruire ces enzymes, afin qu’elles ne puissent pas oxyder les choses et le faire brunir. Avec le thé noir, vous voulez en tirer profit. Vous les laissez se flétrir un peu pour commencer à ramollir les cellules, puis vous les meurtrissez délibérément pour déclencher cette oxydation. Et c’est ce qui conduit finalement à ces belles couleurs dans une tasse de thé noir, qui est presque rouge rubis.

En fin de compte, vous obtenez quelque chose que vous allez boire. Et toute cette expérience, de la couleur dans la tasse au parfum en passant par le goût – ainsi que la teneur en caféine – toutes ces choses sont des expériences sensorielles. C’est donc là que l’art entre en jeu : vous voulez vivre l’expérience sensorielle que vous désirez à la fin.

Pourquoi les plants de thé produisent-ils de la caféine ?

Si les gens ne veulent pas de caféine, comment peuvent-ils décaféiner le thé à la maison ?

[Plants use] il détruit des morceaux d’ADN pour fabriquer de la caféine, puis il l’utilise à ses propres fins, à savoir comme pesticide et herbicide. Ainsi, lorsque les feuilles tombent autour de la plante, cela empêche les autres plantes de pousser. Et cela [makes the plant less] attrayant pour les insectes. Si vous envisagez de mâcher une feuille amère, nous ne voudrions pas mâcher une feuille amère. Cela diminue ainsi les parasites autour de la plante, ainsi que ceux qui veulent se régaler de la plante.

Si vous souhaitez décaféiner le thé, vous pouvez [steep it for] 30 secondes, videz l’eau et laissez-la à nouveau. Son goût sera un peu plat parce que la caféine a un goût : elle est amère. Cela n’aura donc pas aussi bon goût qu’une tasse de thé contenant de la caféine. Mais si vous avez envie d’une tasse de thé en fin d’après-midi et que vous avez peur que cela vous empêche de dormir, ça marche. Et pour moi, j’aime toutes ces différentes sortes de thés, et cela me permet de décaféiner un thé qui n’a pas de version décaféinée.

Quelles sont les étapes pour préparer la tasse de thé parfaite ?

La toute première chose à faire est de préchauffer la casserole. Vous souhaitez donc remplir votre casserole ou votre mug d’eau chaude pendant que vous portez votre eau à ébullition dans une bouilloire.

Il y a autant de molécules dans ma tasse de thé qu’il y a d’étoiles dans l’univers.

Utilisez du thé en feuilles dans un grand infuseur à thé [that has enough room for the tea to expand]. J’ai ce panier très prosaïque qui fait à peu près la taille d’une tasse. Agitez les feuilles de thé, remuez-les avec une cuillère. Je fais juste rebondir l’infuseur de haut en bas, parce que vous voulez tout ce contact entre le solvant – l’eau – et les feuilles de thé.

Chronométrez-le. J’ai réglé une minuterie sur ma montre. Quatre minutes, retirez-le. Cela devient un peu plus amer, mais [if you want a little bit] plus d’antioxydants, pressez un peu de l’excès d’eau à l’extrémité. Et pour moi, c’est la tasse de thé parfaite.

Que se passe-t-il si vous préparez du thé au micro-ondes au lieu d’une bouilloire ?

[A colleague] lui fait du thé [by] le réchauffant dans l’eau au micro-ondes, et elle voulait savoir, pourquoi y a-t-il toujours un film blanc dessus ? Quand elle le prépare à la maison et le fait bouillir dans la bouilloire, elle ne comprend pas. Alors j’ai commencé [looking] parcourez la littérature pour découvrir que cela s’appelle de l’écume de thé. Ce qui se passe, c’est que lorsque vous le faites bouillir au micro-ondes, vous n’obtenez pas suffisamment d’oxygène parce qu’il bout si vite. Et cela contribue donc à favoriser le développement de l’écume du thé. Et l’écume du thé réduit la saveur, en plus de simplement flotter sur le dessus de votre tasse, vous obtenez donc une tasse moins savoureuse. Et c’est comme l’écume dans les baignoires : ce sont des ions chargés positivement et des composés organiques.

Pour y faire face, vous pouvez utiliser de l’acide citrique. Le citrate qu’il contient liera les ions et empêchera la formation d’écume de thé. Ainsi, la même solution que vous utiliseriez dans la baignoire – une sorte d’agent chélateur – fonctionnerait également dans le thé. Un petit filet de citron.

Quand faut-il ajouter du lait, si vous le souhaitez ?

[Warming milk before adding it] aide à l’empêcher de cailler. Les protéines se dénatureront si vous les jetez dans de l’eau chaude, donc si vous les réchauffez un peu, il y aura moins de choc thermique et les protéines auront moins tendance à cailler.

Si vous préparez du thé dans une tasse avec un sachet de thé, vous ne voulez certainement pas ajouter le lait jusqu’à la fin, car vous réduirez la température de l’eau en y mettant du lait froid, et vous la réduisez suffisamment pour obtenir moins de caféine.

Pourquoi ne devriez-vous pas réutiliser les sachets de thé ?

Parce que la caféine sort si vite. Ainsi, une fois que vous avez utilisé le sachet et l’avez retiré, il ne reste vraiment plus beaucoup de caféine. Vous perdez également beaucoup d’antioxydants. Si vous le préparez une deuxième fois, vous n’obtenez pas vraiment de caféine – vous obtenez quand même des antioxydants. La troisième fois, vous obtenez de l’eau colorée.

À quoi sert l’ajout d’une pincée de sel dans une tasse de thé ?

J’ajoute la pincée de sel à la fin, donc une fois que tout est infusé et qu’il reste dans ma tasse. Et la raison pour laquelle vous faites cela est que si vous voulez modérer l’amertume, cela ne supprimera pas toute l’amertume, mais cela la réduira. Si j’ai laissé infuser mon thé un peu trop longtemps et que je me suis laissé distraire, cela m’aidera. La raison pour laquelle cela fonctionne est que les ions sodium contenus dans le sel bloquent certains récepteurs amers. [on our tongues].

“Le Classique du Thé” de Lu Yu, qui est un manuscrit chinois du VIIIe siècle, [is] d’où vient tout l’ajout de sel. Bien sûr, ils ne connaissaient pas les ions sodium ni les récepteurs, mais ils savaient ce qui donnait au thé un bon goût.

Vos recherches sur le thé ont-elles changé votre façon de concevoir la chimie ?

Cela m’a fait réfléchir à l’ampleur des choses. J’ai donc un rendez-vous à temps partiel à l’Observatoire du Vatican. Et il y a quelque chose, pour moi, d’assez impressionnant dans [the fact that] il y a autant de molécules dans ma tasse de thé qu’il y a d’étoiles dans l’univers.

Cela me donne donc une perspective différente sur la chimie. je pense que la physique [has the reputation of being] le genre de belle science, non ? Et cela vient en grande partie de l’astronomie et de l’observation des étoiles. Mais je pense qu’il y a autant de richesse dans cette tasse de thé que dans la vue sur le ciel nocturne.