Comment repérer et éviter les escroqueries amoureuses

Utilisant les photos de quelqu’un d’autre trouvées sur Instagram et se faisant passer pour un Américain employé par l’armée américaine, Adedeji a attiré des femmes sur un site de rencontres et les a convaincues de lui envoyer de l’argent. “J’ai volé 20 000 dollars à une femme”, a-t-il déclaré.

“Cela a vraiment augmenté avec la pandémie parce que les gens étaient coincés à la maison et devaient se connecter à ce jour”, a déclaré David McClellan, président de SocialCatfish.

Malgré une notoriété accrue des séries télévisées telles que “Catfish: The TV Show” de MTV et “The Tinder Swindler” de Netflix,” les rapports d’escroqueries amoureuses ont atteint un niveau record en 2021, selon la Federal Trade Commission.

“Oui, il y a des drapeaux rouges, mais les escrocs les plus efficaces sont les meilleurs pour manipuler”, a déclaré McClellan. “Ces gens sont soignés.”

Depuis 2017, les victimes ont signalé des pertes de 1,3 milliard de dollars, soit plus que tout autre type de fraude suivi par la FTC.

La FTC propose ces quatre conseils pour repérer une arnaque amoureuse :

Personne légitime ne vous demandera jamais de l’aider en envoyant de la crypto-monnaie, en donnant les numéros sur une carte-cadeau ou en transférant de l’argent. Quiconque le fait est un escroc.

N’envoyez ou ne transférez jamais d’argent pour quelqu’un que vous n’avez pas rencontré en personne et ne suivez pas ses conseils en matière d’investissement.

Parlez à vos amis ou à votre famille de votre nouvel intérêt amoureux et faites attention s’ils sont inquiets. Quelqu’un qui n’est pas impliqué émotionnellement peut être mieux placé pour repérer les drapeaux rouges.

Essayez une recherche inversée d’images de profil. Si les détails ne correspondent pas, c’est une arnaque.

“Vous devez également faire attention aux personnes dont la vie semble mystérieuse”, a déclaré Nev Schulman, animateur et producteur exécutif de “Catfish : The TV Show”. a récemment déclaré à CNBC.

“Aussi séduisant et excitant que cela puisse être, si vous allez parler à quelqu’un et éventuellement sortir avec lui, vous voulez savoir ce qu’il fait et où il se trouve.”