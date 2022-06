Comment répartir équitablement les tâches avec les enfants, les partenaires ou les colocataires

Vivre avec quelqu’un (ou quelqu’un) peut nécessiter une bonne part de partage : espace, niveaux de bruit, appareils électroménagers, temps passé aux toilettes, etc. Cependant, le plus important est peut-être le partage des tâches. Cela peut aussi être l’une des parties les plus controversées de la cohabitation.

La plupart du temps, la division du travail domestique n’est pas égale, ce qui entraîne des charges de ressentiment refoulé. Des recherches menées auprès de couples hétérosexuels ont montré que les femmes ont tendance à assumer le poids des tâches ménagères. Même lorsque les femmes gagnent plus d’argent que leurs maris, elles consacrent toujours plus d’heures par semaine aux tâches ménagères, selon une étude récente. Une autre étude a révélé qu’une croyance commune parmi les colocataires est que le colocataire qui est le plus dérangé par des piles de vaisselle sale et des piles de linge puant devrait être celui qui s’occupe des dégâts.

« Lorsque nous sommes conditionnés à ce que les hypothèses remplacent la prise de décision structurée, tout va mal », déclare Eve Rodsky, auteur de Fair Play : une solution qui change la donne lorsque vous avez trop à faire (et plus de vie à vivre)également adapté en un documentaire à paraître prochainement.

Alors qu’une répartition égale des tâches (vous prenez les ordures, je prends la vaisselle) peut sembler être le moyen le plus simple d’atteindre le bonheur domestique, parfois une telle répartition n’est pas la plus équitable ou la plus réaliste. Les horaires changent, les gens tombent malades et les tâches les moins glamour peuvent complètement échapper aux esprits.

Au lieu de mijoter en silence tout en récurant passivement et agressivement les toilettes pour la millionième semaine consécutive ou en soufflant sur votre partenaire pour ne jamais avoir balayé, adoptez une approche mesurée pour répartir les tâches ménagères, que vous viviez avec des enfants et des membres de la famille ou des colocataires et des partenaires romantiques.

Temps pour une conversation profonde

Tout le monde diffère dans ce qu’ils considèrent comme « propre ». Une étude a révélé que les personnes ayant une faible tolérance aux dégâts accomplissent souvent les tâches ménagères plus rapidement par pur inconfort. Plus cette même personne s’attaque à ces tâches – disons, lave la vaisselle – plus elle sera considérée à jamais comme le lave-vaisselle désigné.

Si vous sentez que votre destin est scellé en tant que toujours plus propre, vous devez discuter des limites et des attentes avec vos colocataires. Tout d’abord, commencez la conversation de la manière la plus neutre possible en disant quelque chose comme : « Je veux vraiment être un super colocataire pour toi et l’une des choses qui, je pense, serait utile pour notre relation est si nous pouvions nous mettre d’accord sur les attentes autour de la propreté et de l’organisation de l’appartement. Êtes-vous ouvert à une conversation comme celle-là ? » suggère Tiffany Dufu, fondatrice et PDG de The Cru, une plateforme mettant en relation des pairs mentors, et auteur de Drop the Ball : faire plus en faisant moins. « La conversation ne porte pas sur le recyclage », dit-elle. « La conversation porte sur la valeur de la relation que vous entretenez avec quelqu’un et sur l’alignement sur les attentes concernant les tâches ménagères, les responsabilités. »

Aussi honnêtement que possible, partagez ce qui est important pour vous en termes d’entretien de la maison, dit l’organisatrice professionnelle Elise Hay, fondatrice d’Organized Sanctuaires. Avoir un évier clair sans vaisselle sale à la fin de la journée est-il une de vos priorités ? Un lit fait tous les matins ? Pas de cheveux dans le caniveau de la douche ? Faites connaître vos préférences.

Ensuite, une fois que chaque partie a défini ses priorités, laissez un espace pour parler de tous les défis liés à la réalisation de ces objectifs, dit Hay. Peut-être que votre partenaire a des matinées mouvementées pour préparer les enfants pour l’école et n’a pas le temps de faire le lit et vous seriez mieux adapté pour cette corvée. (Plus d’informations sur la délégation de tâches plus tard.) Ou votre colocataire ne sait pas que vous préférez un comptoir de cuisine vide lorsque vous préparez vos repas. Exprimer ces objectifs et ces préférences peut aider ceux avec qui nous vivons à comprendre pourquoi certaines tâches sont si importantes pour nous.

Parce que la division du travail ne se limite pas aux éléments de la liste des choses à faire, Rodsky conseille de discuter de vos histoires respectives avec les corvées. Demandez à vos colocataires ce dont ils se souviennent du nettoyage en grandissant. Peut-être qu’ils n’étaient pas responsables de grand-chose à la maison, mais vos parents vous assignaient des tâches hebdomadaires. Ces deux expériences ont un impact sur la façon dont vous abordez les tâches ménagères à l’âge adulte. « C’est ce que je recommande », dit Rodsky, « des conversations fréquentes à haute cognition et à faible émotion où vous vous racontez des histoires. … Ces corvées pour lesquelles nous nous battons sont en fait nos histoires. Ils sont notre humanité. Je pense que lorsque vous pouvez l’élever à ce niveau, vous pouvez comprendre d’où vient quelqu’un d’un tel meilleur endroit. Ces conversations introspectives peuvent vous aider à découvrir pourquoi vous détestez laver les vitres ou pourquoi votre partenaire préfère être celui qui plie le linge.

Les corvées et le désordre peuvent susciter tant d’émotions, vous devrez donc activement éviter de les laisser influencer la façon dont vous discutez de la division du travail. Voir des vestes et des chaussures éparpillées dans l’espace commun peut sembler un affront personnel lorsque le placard est juste là. Quelles que soient les limites et les attentes que vous avez déjà fixées concernant les tâches ménagères, rappelez-vous qu’une attaque personnelle ne vous mènera probablement pas loin. «En fin de compte, les biens méritent le respect et nos maisons méritent le respect», déclare Hay. « Ce n’est certainement pas une raison pour attaquer quelqu’un. Expliquez : « Je me sens tellement mieux quand notre maison est propre et [we’re] traiter notre espace avec respect. … Est-ce quelque chose sur lequel vous pouvez m’aider?

« La conversation ne porte pas sur le recyclage »

Lorsque tous les colocataires acceptent des conditions spécifiques – comme la cuisine est considérée comme propre lorsque l’évier est vide, les plans de travail sont dégagés et le micro-ondes a été nettoyé – il devient beaucoup plus facile d’évaluer un écart par rapport à la ligne de base. Pourtant, il est important de rester flexible et d’avoir de la compassion pour ceux avec qui nous vivons, dit Hay. « Être capable d’être flexible nous permet à tous d’avoir un peu plus de compréhension les uns des autres », dit-elle. « Il pourrait y avoir des raisons pour lesquelles la corvée d’une personne va glisser, et il y a [got] être la compassion du colocataire.

Commencer petit

Avant de revoir totalement le programme de nettoyage de la maison et d’attribuer des tâches, examinez les habitudes déjà établies du ménage pour voir où de petits changements peuvent être mis en œuvre, dit Hay. Les espaces communs comme la cuisine et le salon ont tendance à être les plus encombrés et les plus fréquentés, mais peuvent être facilement gérés grâce à des ajustements mineurs. Si votre colocataire est frustré que vous laissiez votre vaisselle dans l’évier le matin, vous devez tous les deux trouver un juste milieu quant au moment où la vaisselle peut raisonnablement être lavée. Cela peut signifier que vous les nettoyez pendant votre pause déjeuner (si vous travaillez à domicile) afin que l’évier soit vidé au moment où votre colocataire rentre du travail afin qu’il puisse préparer son dîner.

Au lieu de formuler la conversation comme suit : « C’est ce qui doit être fait », Hay suggère de formuler la discussion comme suit : « Si cela pouvait être fait dans ce laps de temps, cela rendrait ma vie beaucoup moins stressante. » « Il se peut que l’autre personne ne se rende pas compte que l’autre partenaire a besoin d’un évier clair pour égoutter les pâtes chaudes ou a besoin d’un évier clair pour pouvoir préparer son dîner », dit Hay.

Attribuez des tâches en fonction de la propriété, et non des suppositions

Lorsqu’il s’agit de répartir les tâches, ne présumez pas qu’un colocataire ou un partenaire effectuera certaines tâches en fonction de son revenu, de son travail ou de son sexe ; les femmes finissent souvent par être responsables de la plupart des tâches ménagères simplement en raison de préjugés. « Mon travail est plus flexible. Mon partenaire gagne plus d’argent que moi », dit Rodsky. « C’est une hypothèse terrible car même si les femmes gagnent plus d’argent que leurs partenaires, elles font toujours plus de tâches ménagères. »

La façon d’encourager tout le monde dans la maison à contribuer aux tâches consiste à amener toutes les parties à «s’approprier» leurs tâches, dit Rodsky. Rodsky utilise l’exemple de l’achat de moutarde. La propriété de l’achat de moutarde commence dans la phase de conceptualisation – comprendre ce qui est nécessaire pour accomplir une tâche – qui est aussi simple que de savoir que votre enfant aime vraiment la moutarde jaune. La prochaine étape de la maîtrise d’une tâche est la planification : réalisez que votre stock de moutarde est en train de diminuer et mettez le condiment sur votre liste de courses. Enfin, exécuter la corvée signifie ramasser la moutarde lorsque vous allez à l’épicerie – rincer, répéter. « Lorsque vous pouvez avoir quelqu’un d’autre dans votre système – que ce soit une colocataire, une sœur, un enfant – s’occuper de la planification, de la conception et de l’exécution complètes d’une tâche, 50/50 part par la fenêtre », dit Rodsky, « et cela a été la plus grande et la plus belle percée. Rodsky a développé un système d’attribution de tâches, également appelé Fair Play, dans lequel chacun discute de ses sentiments autour de chaque tâche avant de déterminer qui va s’approprier la tâche.

Dufu trouve utile de créer une feuille de calcul de toutes les tâches ménagères et d’attribuer à chaque personne une tâche en fonction de ses talents et de son emploi du temps. Dufu appelle sa feuille de calcul MEL – Management Excel List – et chaque tâche, de sortir les poubelles au lavage de la voiture, est répertoriée. Chaque membre de la famille a sa propre colonne où il revendique ses tâches. Parfois, certaines corvées ne sont pas réclamées, comme laver la voiture, et c’est très bien. « Nos enfants ont maintenant des colonnes », dit Dufu, « et nous mettrions un X dans la colonne de quelqu’un à côté de la chose qu’il ferait, non pas parce qu’il l’a toujours fait auparavant, mais parce que c’était la tâche qui correspondait le mieux à leur horaire, ou c’était la tâche qui correspondait le mieux à leur personnalité. Par exemple, Dufu dit qu’elle est plus introvertie que son mari, il était donc plus logique pour lui de gérer les calendriers sociaux des enfants, car il prend beaucoup plus de plaisir à discuter avec d’autres parents.

Bien sûr, une feuille de calcul massive peut introduire plus de stress dans une situation déjà stressante. La méthode Fair Play de Rodsky implique que chaque tâche soit écrite sur une carte et que chaque membre tienne un jeu de cartes décrivant ses tâches individuelles; au lieu d’une liste, chaque personne a ses cartes auxquelles se référer. Les applications de colocation aident à diviser le travail domestique à l’aide de notifications, d’horaires et de suivis de progression. Un tableau de tâches coloré sur un tableau effaçable à sec avec des récompenses visibles comme des aimants de visage souriant peut aider à garder les enfants engagés.

Même si vous pensez que vous pouvez faire certaines tâches « mieux » que vos colocataires, vous devez valoriser le temps et les efforts que les personnes avec qui vous vivez consacrent au nettoyage et au rangement, et comment ces efforts vous aident. « Cette personne s’est engagée envers notre famille ou s’est engagée dans notre relation d’une manière qui fait que notre maison se sente plus valorisée », dit Hay.

N’oubliez pas les enfants – ou la beauté de la renégociation

Pour les ménages avec des enfants ou des membres plus âgés de la famille, il existe des tâches adaptées à l’âge pour impliquer tout le monde dans les tâches ménagères. Les enfants sont généralement capables de contribuer aux corvées beaucoup plus tôt que ne le pensent la plupart des parents, dit Hay, et leur confier des tâches faciles – comme nettoyer les crayons ou aider à rincer les légumes pour les salades – aide à inculquer un sens des responsabilités. La même chose peut être dite pour les parents plus âgés, poursuit Hay. En centrant la conversation sur la responsabilité et le respect de la maison, les membres de la maison de tous âges peuvent comprendre l’importance d’un système de corvées.

Cependant, tous les enfants ne seront pas ravis d’aider à la maison. Les parents peuvent soutenir les enfants qui ne se sentent peut-être pas confiants (ou excités) par rapport aux tâches qui leur sont assignées en leur faisant savoir qu’ils peuvent se préparer pour l’école, par exemple, et que vous avez besoin qu’ils assument cette tâche pour vous aider.

L’attribution des tâches ne doit pas non plus être permanente. Dufu suggère de revoir les tâches tous les six mois environ, surtout si vous avez des enfants qui pourraient être en mesure d’assumer plus de responsabilités. En fin de compte, la division du travail à la maison devrait ressembler à un processus en constante évolution destiné à satisfaire tout le monde autant que possible.

« En fin de compte, mon objectif lorsque je travaille avec des clients et que je partage des conseils en ligne est de rendre les maisons des gens plus faciles à vivre », déclare Hay. « Alors, que pouvons-nous tous faire, individuellement et collectivement, pour rendre cet endroit plus agréable à vivre ? »

Encore mieux est là pour vous offrir des conseils pratiques et approfondis pour vous aider à vivre une vie meilleure. Avez-vous une question sur l’argent et le travail; amis, famille et communauté; ou la croissance personnelle et la santé? Envoyez-nous votre question en remplissant ce formulaire. Nous pourrions en faire une histoire.