Comment réparer WhatsApp : WhatsApp est-il en panne ?

En tant qu’application de messagerie la plus populaire au monde, des milliards de personnes comptent sur WhatsApp pour rester en contact. En fait, environ 100 milliards de messages sont envoyés chaque jour.

Il va sans dire que tout problème affectant le service entraînera une perturbation généralisée. C’est exactement ce qui s’est passé le 25 octobre 2022, lorsque WhatsApp est tombé en panne pour les utilisateurs du monde entier.

Depuis environ 3 h HE (12 h 00 PT, 8 h 00 BST), il y a eu une énorme augmentation des rapports à Downdetector, un site populaire pour signaler les pannes. Dans l’état actuel des choses, il y a eu plus de 70 000 rapports aujourd’hui seulement.

Si vous avez été accueilli par un message de « connexion » et que vous ne parvenez pas à envoyer et à recevoir des messages, ce n’est certainement pas seulement vous.

WhatsApp n’a pas répondu publiquement aux problèmes, mais la société mère Meta a confirmé à The Verge qu’elle était consciente des problèmes et qu’elle travaillait sur un correctif “le plus rapidement possible”.

Heureusement, il semble que d’autres services appartenant à Meta tels que Facebook et Instagram ne soient pas affectés, contrairement à la situation d’octobre 2021.

Espérons que WhatsApp sera de nouveau en ligne et fonctionnera à nouveau bientôt. Nous mettrons à jour cet article une fois que ce sera le cas.

Mais si c’est juste que vous avez des problèmes avec WhatsApp et que vos amis et votre famille vous disent que le leur fonctionne bien, voici quelques conseils pour résoudre les problèmes.

Dépanner votre connexion Internet

WhatsApp est un service en ligne, ce qui signifie que vous devez disposer d’une connexion Internet active pour pouvoir l’utiliser. Lancez le navigateur sur votre smartphone et essayez de naviguer vers une nouvelle page Web, ou ouvrez et actualisez un autre service en ligne tel que Twitter ou YouTube

Si votre connexion Internet semble fonctionner, passez à la section suivante. Si vous ne pouvez pas vous connecter du tout, vous pouvez essayer plusieurs choses.

Si vous utilisez le Wi-Fi, essayez d’abord d’activer et de désactiver la connexion, ou de mettre en place puis de retirer le téléphone du mode Avion. Vous pouvez également essayer de redémarrer votre téléphone.

Assurez-vous également que votre téléphone n’interrompt pas la connexion Wi-Fi lorsqu’il se met en veille (allez dans Paramètres, Wi-Fi, choisissez Avancé dans le menu Options, puis assurez-vous que « Garder le Wi-Fi activé pendant la veille » est défini sur Toujours. ).

Il vaut également la peine de vérifier si votre fournisseur de haut débit n’est pas en panne, via des services tels que Downdetector ou le support offert par l’entreprise elle-même. Vous pouvez également essayer de redémarrer votre routeur sans fil.

Anyron Copeman / Fonderie

Si vous utilisez des données mobiles, vérifiez que votre connexion de données mobiles n’est pas désactivée dans le menu Paramètres et que vous disposez d’un signal suffisant. Regarde aussi:

Vous devez également vérifier que vous n’avez pas limité l’utilisation des données en arrière-plan pour WhatsApp dans le menu Utilisation des données et que vos paramètres APN sont correctement configurés. Si vous pouvez utiliser WhatsApp via Wi-Fi mais pas votre connexion mobile, il est probable que les paramètres APN ne soient pas configurés pour autoriser le trafic non Web – vérifiez auprès de votre opérateur mobile.

Enfin, vérifiez que vous n’avez pas dépassé votre limite de données mobiles.

WhatsApp reçoit constamment de nouvelles fonctionnalités, ce qui se traduit par une bonne quantité de mises à jour d’applications. Parfois, WhatsApp ne fonctionnera pas à moins que vous n’exécutiez la dernière version, et c’est certainement le cas si vous avez téléchargé l’application sur une tablette ou un autre appareil Android pour lequel elle n’est pas disponible dans Google Play. Regarde aussi:

Comment obtenir WhatsApp sur un iPad ou une tablette Android.

Sur un téléphone Android, vous devez vérifier les mises à jour des applications en ouvrant Google Play, en appuyant sur les trois lignes en haut à gauche et en choisissant Mes applications, puis en vérifiant l’onglet Installé pour les mises à jour disponibles.

Sur un iPhone, ouvrez l’App Store et appuyez sur l’icône Mises à jour en bas à droite de l’écran. WhatsApp vous recommande également de vous assurer que vous utilisez la dernière version d’iOS.

Désinstaller et réinstaller l’application

Un dernier recours consiste à désinstaller puis à réinstaller une nouvelle copie de WhatsApp.

Avant de le faire, vous voudrez probablement sauvegarder vos conversations WhatsApp, ce qui, sur un téléphone Android, vous obligera également à exécuter l’application gratuite Google Drive.

Téléchargez ceci, connectez-vous en utilisant les détails de votre compte Google, puis dans WhatsApp, choisissez Paramètres, Chats, Sauvegarde de chat, puis appuyez sur le bouton vert Sauvegarder.

Lorsque vous réinstallez WhatsApp, il recherche automatiquement sur Google Drive une copie sauvegardée de vos conversations. Ainsi, lorsqu’il trouve votre sauvegarde, autorisez-le à la restaurer.

