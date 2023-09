Comment réparer un pantalon taille large en moins d’une minute | Divertissement | L’impression des États-Unis

Que le pantalon s’ajuste parfaitement à la taille est l’un des problèmes les plus courants. De nombreuses filles se retrouvent dans la situation de devoir acheter une taille de jean plus grande parce que ceux de leur taille ne dépassent pas les hanches ou parce qu’elles ont perdu du poids au cours de la dernière année et souhaitent continuer à porter leur jean préféré.

Grâce à TikTok, ils ont découvert comment porter des pantalons trop grands grâce à des astuces qui ne nécessitent ni aiguille ni fil, comme fermer le bouton en le passant d’abord dans la première boucle de la pièce puis ajustez-le à la taille, en conservant sa forme. Mais sur la plateforme, il y a aussi une autre astuce qui est radicale.

Le tiktoker @adrianaboho a donné la solution à ces filles qui portent des pantalons tailleur trop grands dans le dos, en choisissant d’utiliser la ceinture pour les ajuster même si le résultat n’est pas tout à fait correct. L’utilisateur a appris à adapter le design au corps en utilisant un objet que beaucoup ont chez eux.



Adriana Boho apprend à utiliser l’épingle de sûreté pour ajuster un pantalon ajusté TikTok @adrianaboho

À l’aide d’une grosse épingle de sûreté, Adriana montre comment elle ajuste son pantalon en moins d’une minute. Pour y parvenir, vous devez placer l’épingle de sûreté juste dans la partie où se termine la fermeture du pantalon et placer le crochet à l’extérieur et placer les crochets juste au dessus pour nouer le pantalon.

Une astuce très utile non seulement lorsque le pantalon est trop grand, mais aussi lorsque l’un des crochets saute. De plus, lorsque le pantalon de tailleur a une fermeture à bouton, l’épingle de sûreté peut être ajustée sans problème, même si dans ce cas il faut prendre une partie de l’autre partie du tissu pour nouer les deux parties.