Comment réparer un ordinateur portable qui ne s’allume pas

Un PC ou un ordinateur portable qui ne s’allume pas peut être une expérience traumatisante, en particulier si vous l’utilisez comme appareil principal.

Cependant, il est important de respirer profondément et de passer en revue les causes potentielles. S’il s’agit de l’un des six ci-dessous, nous avons inclus des informations sur la manière de le remettre en marche, espérons-le.

1. Vérifier l’alimentation

Ordinateurs portables

Il y a diverses choses qui peuvent mal tourner ici. Vous avez peut-être branché une alimentation à partir d’un autre ordinateur portable. Ce n’est pas parce que le connecteur convient que c’est le bon. Les ordinateurs portables nécessitent une tension spécifique et ils n’utilisent pas tous la même tension. Et même si la tension de l’alimentation est correcte, il se peut qu’elle ne délivre pas suffisamment d’ampères pour alimenter votre ordinateur portable et charger sa batterie.

Vérifiez que l’alimentation est bien la bonne pour votre ordinateur portable et qu’elle délivre la bonne tension et les bons ampères. Des autocollants ou des marques sur l’alimentation et l’ordinateur portable devraient le confirmer.

Si votre ordinateur portable est relativement moderne et se recharge via USB-C, assurez-vous de connecter le chargeur au bon port USB. Certains ordinateurs portables sont particulièrement pointilleux pour avoir le chargeur officiel, en particulier les Huawei MateBooks, donc pas n’importe quelle alimentation USB-C fera l’affaire.

S’il s’agit du bon chargeur, vérifiez ensuite le fusible dans la prise. Utilisez un tournevis pour retirer le fusible et remplacez-le par un qui est connu pour être bon. Si vous avez un câble d’alimentation de rechange qui se branche sur votre alimentation, c’est un moyen beaucoup plus rapide de vérifier que ce n’est pas le fusible en cause.

Vérifiez le fil lui-même, car les blocs d’alimentation peuvent avoir une vie difficile, surtout si vous les transportez partout. Les points faibles se situent aux extrémités où il rejoint la brique noire et au niveau de la prise qui se connecte au portable. Si vous pouvez voir les fils colorés à l’intérieur de la protection extérieure noire, il est peut-être temps d’acheter un nouveau bloc d’alimentation (PSU).

PC

Les alimentations PC peuvent également être problématiques. Il est peu probable que vous en ayez un de rechange que vous puissiez échanger pour vérifier, alors testez d’abord le fusible dans la prise. Il y a aussi un fusible à l’intérieur du bloc d’alimentation lui-même, mais il vous faudra le retirer de votre PC (une douleur) puis retirer le boîtier métallique pour vérifier si c’est le problème.

L’un des problèmes d’alimentation PC les plus courants est que le PC s’éteint de manière inattendue plutôt que de ne pas démarrer du tout.

Si le voyant est allumé – indiquant que l’alimentation atteint le bloc d’alimentation – assurez-vous que le bouton d’alimentation du boîtier de votre PC est correctement connecté et fonctionne.

Vous pouvez court-circuiter les broches appropriées de la carte mère (vérifiez lesquelles dans le manuel de votre carte mère) pour éliminer le bouton d’alimentation de l’équation. Certaines cartes mères ont même un bouton d’alimentation intégré. Alors, retirez le côté du boîtier de votre PC et cherchez-en un.

2. Vérifiez l’écran

Ordinateurs portables

Si le voyant d’alimentation de votre ordinateur s’allume et que vous entendez le disque dur ou le(s) ventilateur(s) ronronner, mais qu’il n’y a pas d’image à l’écran, assombrir la pièce et vérifier qu’il n’y a pas d’image très faible à l’écran.

Il est facile de penser qu’un ordinateur portable ne démarre pas alors qu’en fait, le rétroéclairage de l’écran est en panne.

Les ordinateurs portables plus anciens qui n’utilisent pas de rétroéclairage LED ont des onduleurs, qui peuvent cesser de fonctionner.

Le remplacement d’un onduleur est difficile et il est crucial que vous achetiez la bonne pièce de rechange. Comme les onduleurs ne sont pas exactement bon marché, vous ne pouvez pas vous permettre de vous tromper. C’est un travail qu’il vaut mieux laisser aux professionnels, mais comme votre ordinateur portable est probablement vieux, il est probablement temps d’en acheter un nouveau.

Si votre ordinateur portable semble bien démarrer, mais qu’il n’y a pas d’image du tout, le panneau LCD pourrait être en cause. Remplacer un écran d’ordinateur portable est possible, mais difficile, et les écrans peuvent également être coûteux.

Cependant, avant de sauter à cette conclusion, déconnectez tous les écrans externes (y compris les projecteurs et les moniteurs) pour vous assurer qu’ils n’empêchent pas votre ordinateur portable de démarrer sous Windows.

L’écran de connexion Windows peut même s’afficher sur un deuxième écran éteint, et vous pouvez supposer que l’ordinateur portable – ou Windows – est cassé, mais c’est simplement que vous ne pouvez pas voir l’écran de connexion.

PC

Vous ne pouvez pas faire grand-chose pour réparer un moniteur PC cassé, mais il est facile – ou plus facile – d’échanger le câble d’alimentation et le câble HDMI (ou DisplayPort), ou même l’ensemble du moniteur pour voir si c’est la raison pour laquelle vous ne le faites pas. voir l’écran de connexion Windows.

3. Débranchez et retirez les clés USB ou les cartes mémoire

En supposant que tout va bien avec l’alimentation et l’écran, votre ordinateur peut être bloqué avant de charger Windows.

Un coupable classique ici est une clé USB ou une carte mémoire laissée insérée dans un port USB ou un lecteur de carte. Généralement, vous verrez un message d’erreur tel que “Système d’exploitation introuvable” qui peut entraîner une panique inutile.

La plupart du temps, cela signifie que le BIOS est configuré pour essayer de démarrer à partir de disques de stockage amovibles (y compris les cartes) avant le disque dur interne.

Il peut également s’agir d’un disque laissé dans le lecteur de DVD ou de Blu-ray, alors vérifiez-le également.

4. Essayez un disque de secours

Si rien de ce qui précède n’a fonctionné, vous pouvez essayer de démarrer à partir d’un disque de secours ou d’une clé USB.

Si vous en avez un, le DVD Windows peut être utilisé, mais sinon vous pouvez télécharger (à l’aide d’un autre ordinateur – évidemment) une image de disque de secours et soit la graver sur un CD ou un DVD, soit l’extraire sur une clé USB. Vous pouvez ensuite démarrer à partir de cela et tenter de résoudre le problème avec Windows.

Si un virus est à l’origine du problème, utilisez un disque de secours d’un fournisseur d’antivirus, car il inclura des outils d’analyse capables de détecter et de supprimer les logiciels malveillants.

5. Démarrez en mode sans échec

Même si vous ne pouvez pas démarrer Windows, vous pourrez peut-être passer en mode sans échec. Appuyez sur F8 au démarrage de votre ordinateur portable et vous obtiendrez un menu proposant de démarrer en mode sans échec. Voici comment entrer en mode sans échec. Cela ne fonctionnera pas sous Windows 10, car vous devez être sous Windows avant de pouvoir passer en mode sans échec. Dans ce cas, vous devrez démarrer à partir d’un disque ou d’un lecteur de secours comme décrit ci-dessus.

Si vous pouvez entrer en mode sans échec, vous pourrez peut-être annuler toutes les modifications qui ont provoqué l’arrêt du démarrage de votre ordinateur portable ou de votre PC. Vous pouvez essayer de désinstaller tous les nouveaux programmes que vous avez récemment installés, désinstaller un pilote récemment mis à jour ou créer un nouveau compte d’utilisateur si le compte est corrompu.

Voici un guide plus détaillé sur la façon de réparer un profil utilisateur corrompu.

Si vous voyez une option pour réparer votre ordinateur, essayez-la.

6. Vérifiez le matériel défectueux ou incompatible

Si vous venez d’installer une nouvelle mémoire ou un autre élément matériel, cela peut empêcher votre ordinateur de démarrer. Retirez-le (en réinstallant l’ancienne mémoire si nécessaire) et réessayez.

Si votre carte mère dispose d’un affichage LED indiquant les codes POST, recherchez le manuel ou en ligne pour savoir ce que signifie le code affiché.

Souvent, il peut être difficile de faire démarrer un PC nouvellement construit. Le meilleur conseil ici est de tout déconnecter sauf le strict minimum nécessaire pour démarrer sur le BIOS. Tout ce dont vous avez besoin est un :

Carte mère

CPU (avec dissipateur thermique attaché)

Carte graphique (s’il y a une sortie graphique sur la carte mère, retirez toutes les cartes graphiques enfichables)

Une clé de mémoire (retirez toutes les autres et laissez la clé unique dans l’emplacement 0 ou selon les recommandations du manuel)

Source de courant

Moniteur

Tout autre matériel est inutile : vous n’avez pas besoin d’un disque dur ou d’autres composants pour que le PC démarre.

Les raisons courantes pour lesquelles un PC nouvellement construit ne démarre pas sont :

Câbles d’alimentation mal connectés à la carte mère. Si votre carte dispose d’une prise 12 V supplémentaire près du processeur, assurez-vous que le bon câble d’alimentation est connecté. en plus de le grand connecteur ATX 24 broches.

le grand connecteur ATX 24 broches. Composants non installés ou installés correctement. Retirez la mémoire, la carte graphique et le processeur et réinstallez-les, en vérifiant s’il y a des broches tordues sur le processeur et le socket du processeur.

Les fils du bouton d’alimentation sont connectés aux mauvaises broches de la carte mère.

Les câbles d’alimentation ne sont pas connectés à la carte graphique. Assurez-vous que les câbles d’alimentation PCI-E sont correctement connectés si requis par votre GPU.

Disque dur connecté au mauvais port SATA. Assurez-vous que le disque principal est connecté à un port SATA piloté par le chipset de la carte mère, et non à un contrôleur séparé.

Parfois, la raison pour laquelle un PC ne démarre pas est qu’un composant est tombé en panne et qu’il n’y a pas de solution simple. Les disques durs sont un problème courant. Si vous entendez un clic régulier, ou si le disque tourne et s’éteint encore et encore, ce sont des signes qu’il est cassé.

Parfois, les gens ont trouvé que retirer le disque et le mettre au congélateur pendant quelques heures (dans un sac de congélation) faisait l’affaire.

Cependant, il s’agit généralement d’une solution temporaire et vous devez disposer d’un deuxième lecteur pour sauvegarder ou copier rapidement tous les fichiers du lecteur dont vous avez besoin.

Si vous ne parvenez pas à redémarrer le disque, il est temps de recommencer avec un nouveau disque dur. En fait, il vaut mieux acheter un SSD. J’espère que vous avez une sauvegarde récente de tous vos fichiers importants !

