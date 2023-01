Comment réparer un obusier : les États-Unis offrent une ligne d’assistance aux troupes ukrainiennes

UNE BASE MILITAIRE DANS LE SUD-EST DE LA POLOGNE (AP) — Sur les lignes de front en Ukraine, un soldat avait du mal à tirer avec son obusier de 155 mm. Alors, il s’est tourné vers une équipe d’Américains à l’autre bout de sa ligne téléphonique pour obtenir de l’aide.

“Que fais-je?” a-t-il demandé au membre de l’équipe militaire américaine, à des kilomètres de là, dans une base du sud-est de la Pologne. « Quelles sont mes options ? »

Utilisant des téléphones et des tablettes pour communiquer dans des salons de discussion cryptés, un groupe en croissance rapide de troupes et de sous-traitants américains et alliés fournit des conseils de maintenance en temps réel – généralement par l’intermédiaire d’interprètes – aux troupes ukrainiennes sur le champ de bataille.

Dans une réponse rapide, le membre de l’équipe américaine a dit à l’Ukrainien de retirer la culasse du canon à l’arrière de l’obusier et d’amorcer manuellement le percuteur pour que le canon puisse tirer. Il l’a fait et ça a marché.

L’échange fait partie d’une ligne d’assistance militaire américaine en expansion visant à fournir des conseils de réparation aux forces ukrainiennes dans le feu de l’action. Alors que les États-Unis et d’autres alliés envoient des armes de plus en plus complexes et de haute technologie à l’Ukraine, les demandes augmentent. Et comme aucun pays des États-Unis ou de l’OTAN n’enverra de troupes dans le pays pour fournir une assistance pratique – au milieu des craintes d’être entraîné dans un conflit direct avec la Russie – ils se sont tournés vers les salons de discussion virtuels.

Le soldat américain et d’autres membres et dirigeants de l’équipe stationnés dans une base en Pologne se sont entretenus la semaine dernière avec deux journalistes qui voyageaient avec le général de l’armée Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, lors de sa visite de l’établissement. En raison de la sensibilité de l’opération, les troupes ont parlé sous couvert d’anonymat conformément aux directives établies par l’armée américaine. Les journalistes ont également accepté de ne pas révéler le nom ou l’emplacement de la base ni de prendre de photos.

La réparation d’un obusier, a déclaré l’équipe de réparation, a été une demande fréquente des troupes ukrainiennes sur les lignes de front. Le besoin d’aide pour les armes s’est accru. Il y a quelques mois à peine, il n’y avait qu’un peu plus de 50 membres de ce qu’ils appellent l’équipe de maintenance à distance. Ce nombre passera à 150 dans les semaines à venir, et le nombre de lignes de discussion cryptées a plus que triplé, passant d’environ 11 l’automne dernier à 38 maintenant.

L’équipe comprend maintenant environ 20 soldats, complétés par des civils et des sous-traitants, mais le nombre de militaires pourrait baisser un peu, à mesure que davantage de civils embarqueront. Et ils s’attendent à ce que cela continue d’évoluer à mesure que de nouvelles armes sophistiquées sont livrées aux Ukrainiens et que de nouveaux forums de discussion sont mis en place pour les gérer.

“Souvent, nous recevons des appels de là même sur la ligne de tir, donc il y aura des tirs sortants ou entrants en même temps que vous essayez d’aider les mainteneurs avancés à dépanner du mieux qu’ils peuvent”, a déclaré un Soldat américain qui fait partie de l’équipe de maintenance. Parfois, a-t-il dit, le chat doit attendre un peu jusqu’à ce que les troupes puissent se rendre dans un endroit plus sûr.

Un problème clé, a déclaré un officier, est que les troupes ukrainiennes poussent les armes à leurs limites – en les tirant à des cadences sans précédent et en les utilisant longtemps après qu’un militaire américain les ait remises pour réparation ou retrait.

Tenant sa tablette, le soldat américain a montré des photos du canon d’un obusier, ses arêtes intérieures presque complètement usées.

“Ils utilisent ces systèmes d’une manière que nous n’avions pas nécessairement anticipée”, a déclaré l’officier en pointant la tablette. “Nous apprenons en fait d’eux en voyant combien d’abus ces systèmes d’armes peuvent supporter, et où est le point de rupture.”

Mais les troupes ukrainiennes sont souvent réticentes à renvoyer les armes hors du pays pour réparation. Ils préfèrent le faire eux-mêmes et dans presque tous les cas – les responsables américains ont estimé 99% du temps – les Ukrainiens font la réparation et continuent.

De nombreux chats sont régulièrement programmés avec des employés de dépôt en Ukraine – comme celui qu’ils appellent “Coffee Cup Guy”, parce que son chat a un emoji de tasse de café. D’autres fois, ils impliquent des troupes sur le champ de bataille dont le canon vient d’exploser ou dont le véhicule a calé.

Parfois, les chats vidéo ne sont pas possibles.

“Souvent, s’ils sont en première ligne, ils ne feront pas de vidéo parce que parfois (le service cellulaire) est un peu inégal”, a déclaré un responsable américain. “Ils prendront des photos et nous les enverront via les chats et nous nous asseyons là et le diagnostiquons.”

Il y avait des moments, a-t-il dit, où ils obtiendraient une photo d’un obusier cassé, et l’Ukrainien dira : “Ce Triple 7 vient d’exploser – qu’est-ce qu’on fait ?”

Et, dans ce qu’il a dit être une nouvelle compétence remarquable, les Ukrainiens peuvent maintenant reconstituer l’arme divisée. “Ils ne pouvaient pas faire de soudage au titane avant, ils peuvent le faire maintenant”, a déclaré le soldat américain, ajoutant que “quelque chose qui a explosé il y a deux jours est maintenant de retour”.

Donner des conseils sur les chats signifie que les experts américains doivent diagnostiquer le problème quand quelque chose ne va pas, trouver comment le résoudre, puis traduire les étapes en ukrainien.

En se tournant vers l’avenir, ils envisagent d’acquérir des lunettes de traduction commerciales prêtes à l’emploi. De cette façon, lorsqu’ils se parlent, ils peuvent ignorer les interprètes et ne voir que la traduction pendant qu’ils parlent, ce qui rend les conversations plus faciles et plus rapides.

Ils espèrent également renforcer leurs capacités de diagnostic à mesure que les systèmes d’armes deviennent plus complexes et élargir les types et la quantité de pièces de rechange qu’ils gardent sous la main. Par exemple, ils ont déclaré que le système de missiles Patriot que les États-Unis envoient en Ukraine sera un défi nécessitant plus d’expertise dans le diagnostic et la réparation des problèmes.

L’étendue des armes et de l’équipement qu’ils manipulent et les questions qu’ils répondent étaient encore trop compliquées pour une feuille de calcul numérique, obligeant l’équipe à adopter une technologie de base. Un mur de leur bureau de maintenance est tapissé d’une série de post-it à l’ancienne, à code couleur, pour les aider à suivre les armes et les besoins de maintenance.

L’équipe en Pologne fait partie d’un réseau logistique en constante expansion qui s’étend à travers l’Europe. Alors que de plus en plus de pays envoient leurs propres versions de systèmes d’armes, ils mettent en place des équipes pour fournir une assistance en matière de réparation dans divers endroits.

Les nations et les entreprises manufacturières rédigent rapidement des manuels et des données techniques qui peuvent être traduits et envoyés aux Ukrainiens. Ils constituent ensuite des stocks de pièces de rechange et les acheminent vers des endroits proches des frontières ukrainiennes, où ils peuvent être envoyés sur le champ de bataille.

Quelques jours seulement avant que Milley ne visite la base, les Ukrainiens se sont rendus à l’usine polonaise pour obtenir des pièces. La visite a donné aux soldats américains l’occasion de rencontrer quelqu’un de leurs salons de discussion en face à face et d’échanger des patchs militaires.

“Lors du prochain chat vidéo que nous avons eu, il portait nos patchs dans sa vidéo”, a déclaré le soldat américain.

La plaque tournante de l’effort logistique croissant se trouve à Lucius D. Clay Kaserne, la base de l’armée américaine à Wiesbaden, en Allemagne.

Là, dans des cabines remplissant une vaste salle, la coalition internationale coordonne la campagne pour localiser et identifier les équipements, les armes et les pièces de rechange lointains dans d’autres pays qui sont nécessaires en Ukraine. Ils planifient ensuite les livraisons – par voie maritime, aérienne et terrestre – vers les points frontaliers où tout est chargé sur des camions ou des trains et déplacé vers la zone de guerre.

Au moins 17 pays ont des représentants dans ce qu’on appelle le Centre international de coordination des donateurs. Et à mesure que la quantité et les types d’équipements augmentent, le centre s’efforce de mieux fusionner les dons des États-Unis et d’autres pays.

“Alors que nous envoyons davantage d’équipements avancés supplémentaires, comme des Strykers, des Bradleys, des chars, bien sûr, cette activité de soutien devra augmenter”, a déclaré Douglas Bush, secrétaire adjoint de l’armée pour l’acquisition. « Je pense que le défi est reconnu. Je pense que l’armée sait comment faire.

____

La rédactrice de l’Associated Press Tara Copp à Washington a contribué à ce rapport.

Lolita C. Baldor, L’Associated Press