Comment réparer un curseur d’ordinateur portable bloqué

Lorsque la souris de votre PC ne fonctionne pas, vous la débranchez et la rebranchez dans l’espoir que cela résoudra le problème. Mais lorsque la même chose se produit sur un pavé tactile d’ordinateur portable, le débranchement n’est pas une option.

Donc, si le pointeur de votre souris refuse de se déplacer sur l’écran lorsque votre doigt se déplace sur le pavé, voici trois choses que vous pouvez essayer.

1. Le pavé tactile est désactivé : réactivez-le

La raison la plus courante pour laquelle un curseur est bloqué est que vous avez accidentellement désactivé le pavé tactile. Sur certains ordinateurs portables, cela est étonnamment facile à faire sans s’en rendre compte.

Alors, vérifiez d’abord votre recherche d’un bouton quelque part près du trackpad qui a une icône qui ressemble à un pavé tactile avec une ligne à travers. Seuls certains ordinateurs portables en ont : il s’agit d’un bouton dédié pour désactiver le pavé tactile pour empêcher le curseur de bouger lorsque vous essayez. Si vous en voyez un, appuyez dessus et vérifiez si le curseur se déplace à nouveau normalement.

Si vous n’en trouvez pas, vérifiez votre rangée de touches de fonction en haut du clavier. Beaucoup auront des icônes, alors recherchez-en une qui pourrait être un trackpad – généralement F7, mais nous avons également vu des ordinateurs portables qui utilisent F5 et F9.

Il est peu probable que le fait d’appuyer sur cette touche seule fonctionne, bien que cela soit connu sur certains appareils. Dans la plupart des cas, vous devrez appuyer sur la touche Fn et la maintenir enfoncée, puis appuyer sur la touche de fonction appropriée pour redonner vie à votre curseur.

2. Vérifiez les paramètres Windows

Pour vérifier si votre trackpad a été désactivé dans Windows, cliquez sur le bouton Démarrer, tapez « souris » dans le champ de recherche, puis cliquez sur Souris (ou Paramètres de la souris) dans les résultats de la recherche.

Bien sûr, vous vous demandez comment vous êtes censé faire si votre pavé tactile ne fonctionne pas. Si votre ordinateur portable a un écran tactile, utilisez-le simplement. Sinon, il est possible de naviguer dans Windows à l’aide du clavier (avec difficulté).

Donc, en termes de clavier, appuyez sur la touche Windows pour ouvrir le menu Démarrer et tapez les paramètres de la souris. Appuyez sur Entrée pour sélectionner le résultat de recherche supérieur (en surbrillance), qui devrait être les paramètres de la souris.

Appuyez maintenant sur la touche Tab pour parcourir les paramètres jusqu’à ce que “Options supplémentaires de la souris” soit mis en surbrillance sous l’en-tête “Paramètres associés”.

Sur l’écran Propriétés de la souris qui s’affiche, appuyez sur la touche du curseur droit (flèche) pour accéder à l’onglet « Matériel » (ci-dessous, à gauche) et assurez-vous que le pavé tactile est en surbrillance. Appuyez sur Tab jusqu’à ce que “Propriétés” soit en surbrillance au-dessus du bouton OK et appuyez sur Entrée pour “cliquer” dessus.

Une autre fenêtre s’ouvrira (en bas, au milieu).

Appuyez sur Tab jusqu’à ce que le bouton “Modifier les paramètres” soit sélectionné, appuyez sur Entrée pour cliquer dessus et, si vous y êtes invité, entrez votre mot de passe Windows / Microsoft.

Une troisième fenêtre devrait s’ouvrir (en haut, à droite) et vous devez appuyer sur la touche fléchée droite pour accéder à l’onglet “Pilote”. Si votre souris (y compris le pavé tactile) est désactivée, il devrait y avoir une option pour “Activer le périphérique”, appuyez sur Tab jusqu’à ce que le bouton soit sélectionné, puis appuyez sur Entrée pour cliquer dessus. Si vous ne voyez que “Désactiver l’appareil”, essayez de le sélectionner, puis de le réactiver.

3. LED sur le pavé tactile ?

Certains ordinateurs portables (y compris les modèles HP) ont un voyant dans le coin supérieur gauche. Si le vôtre est allumé, cela signifie que le pavé tactile est désactivé. Appuyez simplement deux fois dessus (un double appui rapide) pour réactiver le pad.

J’espère que l’une de ces méthodes a fonctionné et que votre problème est maintenant résolu.

Sinon, essayez le classique “éteignez-le et rallumez-le”. Le redémarrage de Windows résout les problèmes étonnamment souvent.

Si même cela ne vous aide pas, il est possible que le pavé tactile lui-même soit en faute. La meilleure option dans ce cas est d’acheter une souris USB, de la brancher sur un port USB libre de votre ordinateur portable et de l’utiliser à la place du pavé tactile. Ce sera moins cher que de faire réparer votre ordinateur portable. Mais s’il est toujours sous garantie, contactez le revendeur (s’il a moins de six mois) ou le fabricant (s’il a plus de six mois) et vous devriez obtenir une solution.

