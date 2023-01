Comment réparer les performances SSD lentes de Windows 11

Si vous cherchez à acheter un nouvel ordinateur portable ou de bureau, un avec un SSD est fortement recommandé. Il est beaucoup plus rapide et plus fiable que le disque dur ou l’eMMC, les autres principales normes de stockage.

Mais que se passe-t-il si les vitesses lentes que vous espériez éviter se produisent toujours sur un appareil avec un SSD ? Cela peut être lié au matériel, mais il y a aussi certaines choses que vous pouvez essayer du côté logiciel.

Nous utilisons Windows 11 pour les besoins de ce didacticiel, mais la plupart des paramètres mentionnés sont également disponibles sur Windows 10. Voici ce que vous devez savoir.

Vérifiez s’il s’agit d’un problème matériel

Parfois, le problème n’est pas du tout lié à Windows. Les performances des SSD se dégradent avec le temps, et il peut y avoir des défauts qui accélèrent ce processus. Il existe deux façons de vérifier si c’est ce qui affecte votre appareil.

Via l’explorateur de fichiers

L’utilisation de l’explorateur de fichiers est la méthode la plus simple et celle que nous recommandons à la plupart des utilisateurs :

Ouvrir l’explorateur de fichiers Sélectionnez “Ce PC” dans le volet de gauche, puis localisez le lecteur contenant le système d’exploitation Windows. Cela sera indiqué par un logo Windows – il s’agit généralement du lecteur C: Faites un clic droit dessus et choisissez “Propriétés”

Anyron Copeman / Fonderie

Sélectionnez l’onglet “Outils” en haut de la fenêtre qui apparaît Sous “Vérification des erreurs”, cliquez sur le bouton marqué “Vérifier”

Anyron Copeman / Fonderie

Vous pouvez voir un message indiquant “Vous n’avez pas besoin d’analyser le lecteur”, ce qui signifie généralement qu’il n’est pas lié au matériel. Mais cela vaut toujours la peine de vérifier pour confirmer, alors cliquez sur “Scan drive”

Anyron Copeman / Fonderie

L’analyse va maintenant commencer – cela ne devrait prendre qu’une minute ou deux. Si des problèmes sont détectés, il essaiera de les résoudre automatiquement Vous devriez voir un message indiquant “Votre lecteur a été analysé avec succès”. Cliquez sur “Afficher les détails” pour voir si quelque chose a été corrigé

Anyron Copeman / Fonderie

Via l’invite de commande

Il est également possible de le faire via l’invite de commande, bien qu’il se contente d’identifier les problèmes plutôt que d’essayer de les résoudre :

Recherchez l’invite de commande, mais assurez-vous de choisir “Exécuter en tant qu’administrateur” suivi de “Oui” pour l’ouvrir.

Anyron Copeman / Fonderie

Tapez ‘chkdsk’ et appuyez sur Entrée Si vous voyez un message indiquant “Windows a analysé le système de fichiers et n’a trouvé aucun problème”, cela n’est pas lié au matériel

Anyron Copeman / Fonderie

Même si aucun problème n’est détecté, cela vaut la peine de faire une partie de la gestion de fichiers que vous feriez normalement pour voir si la situation s’est améliorée. Si ce n’est pas le cas, passez à l’étape suivante.

Une mise à jour de Windows 11 peut avoir causé le problème, il vaut donc la peine de vérifier si un correctif potentiel a été publié. Presque chaque mise à jour corrigera quelques bogues.

Pour ce faire, il vous suffit de vérifier et d’installer les mises à jour comme vous le feriez normalement :

Dirigez-vous vers Paramètres> Windows Update et cliquez sur “Vérifier les mises à jour”

Anyron Copeman / Fonderie

Cliquez sur “Télécharger et installer” à côté des mises à jour qui s’affichent Une fois terminé, revenez aux paramètres de Windows Update, mais choisissez Options avancées> Mises à jour facultatives Cliquez sur le menu déroulant pour tout ce qui apparaît, puis cliquez sur la case à côté de la mise à jour spécifique et choisissez “Télécharger et installer”

Anyron Copeman / Fonderie

Désactiver les programmes de démarrage

En réduisant le nombre d’applications qui se lancent à chaque fois que vous allumez votre appareil, vous diminuez la charge sur votre SSD et l’aidez potentiellement à mieux fonctionner :

Ouvrez le Gestionnaire des tâches, puis cliquez sur l’icône des applications de démarrage dans le volet de gauche (elle ressemble à un indicateur de vitesse) Pour toute application que vous n’avez pas besoin de lancer au démarrage, faites un clic droit dessus et choisissez “Désactiver”

Anyron Copeman / Fonderie

N’oubliez pas de ne le faire que pour les applications que vous connaissez. En cas de doute, il est préférable de les laisser ou de faire des recherches pour voir s’ils sont importants.

Désactiver la défragmentation SSD

L’outil de défragmentation de disque est important pour les disques durs (HDD), mais pas nécessaire pour les SSD. En fait, cela pourrait réduire les performances de votre SSD, il vaut donc la peine de le désactiver :

Recherchez “Défragmenter et optimiser les lecteurs” et ouvrez l’application correspondante Assurez-vous que votre SSD est surligné en bleu (vérifiez « Disque SSD » sous « Type de support »), puis choisissez « Modifier les paramètres »

Anyron Copeman / Fonderie

Décochez la case à côté de “Exécuter selon un calendrier”, puis cliquez sur OK pour confirmer

Anyron Copeman / Fonderie

Supprimer le journal USN

Un fichier USN Journal fournit un journal de toutes les modifications apportées au volume où il est stocké. Mais ce n’est pas nécessaire pour le fonctionnement de votre appareil, et cela peut ralentir les vitesses de lecture et d’écriture du SSD. Pour le supprimer :

Recherchez l’invite de commande, mais assurez-vous de choisir “Exécuter en tant qu’administrateur” suivi de “Oui” pour l’ouvrir. Tapez ‘fsutil usn’ et appuyez sur Entrée Tapez ‘deleteJournal’ et appuyez sur Entrée

Anyron Copeman / Fonderie

Redémarrez votre appareil pour appliquer les modifications

Espérons qu’une (ou plusieurs) de ces étapes auront résolu le problème ou augmenté les vitesses du SSD. Sinon, il est peut-être temps d’envisager un nouveau SSD ou même un nouvel ordinateur portable.