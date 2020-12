Nous cherchons tous à apporter un peu de luminosité supplémentaire à la fin d’une année difficile. Mais peu importe les vacances que vous célébrez, il y a une chance que vous vous retrouviez avec des guirlandes de Noël cette saison. Des ampoules grillées, des brins qui ne s’allument qu’à moitié (ou pas du tout), et n’oublions pas ces nœuds.

Vous n’avez pas besoin d’aller trop loin dans le terrier d’Internet sur les lumières de Noël avant de rencontrer des schémas électriques compliqués et des bricoleurs offrant des conseils sur la façon de recâbler vos prises. Fascinant? Oui. Comment je veux passer mon décembre? Non.

Pour ceux d’entre nous qui ne sont pas aussi compétents dans le domaine de l’électricité, voici quelques problèmes courants avec les guirlandes lumineuses et comment les résoudre.

Ho-ho-combien? Les Américains ont construit plus d’arbres de Noël cette année, augmentant les prix

Acheter un sapin de Noël:Voici où vous pouvez toujours les acheter en ligne

Une ampoule est sortie, mais le reste de la corde fonctionne

Tu es chanceux. C’est la solution la plus simple, vous obligeant simplement à remplacer l’ampoule par une nouvelle. En supposant que vos ampoules sont amovibles – pas câblées, comme certaines chaînes de LED le sont – il devrait y avoir des ampoules de rechange dans la boîte d’origine. Vous pouvez également envisager d’acheter un brin de lumières assorties uniquement comme source pour voler des ampoules supplémentaires.

Les experts ont un conseil supplémentaire ici: si vous avez une ou deux ampoules grillées sur un brin qui fonctionne autrement, ne les ignorez pas. Les ampoules restantes pourraient être aux prises avec une tension excessive qui raccourcit leur durée de vie.

Si seulement la moitié du brin est sorti …

Si un demi-brin fonctionne et que l’autre moitié ne fonctionne pas, vous avez probablement une ampoule desserrée ou cassée. Commencez avec la première ampoule éteinte et descendez en agitant pour vérifier qu’elle n’est pas lâche. S’il scintille, c’est à vous de le remplacer. Sinon, vous avez la tâche la plus fastidieuse de descendre la rangée d’ampoules non éclairées, une à la fois, et de les remplacer par une bonne ampoule connue jusqu’à ce que vous trouviez le coupable. Vous le saurez quand le brin se rallumera.

Si tout le brin est sorti …

Si vous vous retrouvez avec une chaîne de lumières mortes, un certain nombre de choses pourraient être erronées. Tout d’abord, essayez de le brancher sur une autre prise électrique. Si ce n’est pas le problème, il peut s’agir d’une ampoule desserrée ou cassée. Consultez la section précédente pour obtenir des instructions.

Le problème peut également être un mauvais fusible. La plupart des guirlandes lumineuses ont deux minuscules fusibles à l’intérieur de la prise. En règle générale, une boîte de lumières est également emballée avec un fusible de remplacement ou deux.

Pour remplacer un fusible, prenez une petite paire de pinces ou un tournevis à tête plate et faites glisser le couvercle. Puis sortez doucement le fusible et remplacez-le par des neufs. Faites glisser le couvercle pour le fermer et branchez-le. Si vous n’avez qu’un seul fusible supplémentaire, essayez de les remplacer un par un. Si vous en avez besoin de plus d’un, des remplacements sont généralement disponibles dans la plupart des quincailleries et des magasins d’artisanat pendant les vacances.

Des outils de réparation spécialisés qui pourraient accélérer les choses

À moins que vous ne remplaciez une seule ampoule grillée que vous puissiez facilement identifier, traquer l’ampoule problématique qui a tué tout votre brin est un travail ennuyeux.

Un testeur de lumière, comme celui de Light Keeper Pro, est relativement simple à utiliser et vous fera gagner beaucoup de temps pour seulement 20 $. Des fusibles et des ampoules de rechange sont également recommandés – assurez-vous simplement qu’ils correspondent correctement au brin.

Gestion des ampoules non amovibles

Certaines guirlandes lumineuses à LED ont des ampoules non amovibles. Contrairement à ce que vous pourriez penser, cela peut être plus un avantage qu’un inconvénient. En fait, c’est une norme pour l’éclairage commercial en raison de leur fiabilité plus élevée et de leur durée de vie plus longue.

Même ainsi, les ampoules non amovibles peuvent éventuellement brûler ou être endommagées et retirer tout le brin. Pour ces cas, LED Keeper semble être l’outil de choix.

Enchevêtrements impossibles

Une chaîne de lumières de Noël enchevêtrée est vraiment sa propre marque de torture. À moins que vous ne pratiquiez vos routines d’évasion, vous pourriez être à ces nœuds pendant longtemps. Pour aggraver les choses, tirer vigoureusement sur la corde ne fera qu’endommager davantage les ampoules.

Désolé de vous dire maintenant, mais la prévention est vraiment le meilleur remède. Épargnez-vous un mal de tête l’année prochaine en les enroulant autour de quelque chose comme un morceau de carton. Il suffit de couper une petite fente pour y insérer la fiche électrique, d’enrouler vos lumières autour, puis de pousser l’autre extrémité dans la même fente. Boom, vous venez de réutiliser du carton et de vous offrir un cadeau pour les prochaines fêtes.

David Kender est le rédacteur en chef de Review, un site Web d’évaluation des produits et qui fait partie du réseau USA TODAY. Si vous avez une question sur le fonctionnement de vos produits ou si vous souhaitez simplement savoir quoi acheter, envoyez-lui un e-mail à request@reviewed.com.