Comment réparer les îlots de chaleur urbains

Souvent, lorsque nous pensons à la chaleur mortelle, nous imaginons des choses comme les incendies de forêt. Mais le fait est que l’un des endroits les plus dangereux pendant une vague de chaleur est à l’intérieur d’une ville. Et étant donné que près des trois quarts des Canadiens vivent dans des zones urbaines, c’est un gros problème – et qui ne fera que s’aggraver avec le temps. Aujourd’hui, la journaliste de CBC Montréal, Jaela Bernstien, explique ce que sont les “îlots de chaleur urbains” et qui est le plus vulnérable à leurs effets mortels. Mais cette histoire n’est pas tout catastrophique. Il existe également de nombreuses façons de lutter contre la chaleur urbaine – même certaines qui sont bon marché et rapides – et nous les examinerons également.