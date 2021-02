Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. La théorie du complot de QAnon, la promotion de faux traitements de santé et les appels à la violence fondés sur de fausses allégations de fraude électorale ont un fil conducteur: les groupes Facebook. Ces forums pour les personnes partageant un intérêt commun peuvent être de merveilleuses communautés pour les jardiniers passionnés du même quartier ou les parents dont les enfants ont une maladie rare. Mais pendant des années, il est également clair que les groupes stimulent l’inclination de certaines personnes à se lancer dans des combats en ligne passionnés, diffuser des informations captivantes, qu’elles soient vraies ou non et autres boucs émissaires. Je ne veux pas trop simplifier et blâmer les groupes Facebook pour toutes les mauvaises choses dans le monde. (Lisez la dernière chronique de mon collègue Kevin Roose sur les suggestions pour cibler la polarisation et engager les gens dans des activités utiles.) Et atténuer les méfaits de Facebook n’est pas aussi simple que le croient les critiques de l’entreprise. Mais bon nombre des effets secondaires toxiques des groupes Facebook sont le résultat des choix de l’entreprise. J’ai demandé à plusieurs experts en communication en ligne ce qu’ils feraient pour réduire les inconvénients des groupes. Voici quelques-unes de leurs suggestions.

Arrêtez les recommandations automatisées. Facebook a déclaré qu’il prolongerait une pause temporaire sur les recommandations informatisées permettant aux personnes de rejoindre des groupes liés à la politique. Certains experts ont déclaré que Facebook devrait aller plus loin et arrêter complètement les suggestions de groupes assistées par ordinateur. C’est bien que Facebook suggère un forum sur la culture des roses à quelqu’un qui publie des articles sur le jardinage. Mais pendant des années, les recommandations de groupe de Facebook se sont avérées faciles à manipuler et ont poussé les gens vers des idées de plus en plus marginales. En 2016, selon un Rapport du Wall Street Journal, L’étude de Facebook a révélé que les deux tiers des personnes qui ont rejoint des groupes extrémistes l’ont fait sur la recommandation de Facebook. Les recommandations de groupe automatisées ont été l’un des moyens par lesquels la théorie du complot QAnon s’est répandue, a déclaré ma collègue Sheera Frenkel. Mettre fin à ces suggestions informatisées n’est pas une solution miracle. Mais c’est fou de voir combien de fois les militants et les universitaires ont crié à quel point les recommandations sont nuisibles, et Facebook n’a bricolé que dans les marges. Assurer une plus grande surveillance des groupes privés. Les chercheurs en médias sociaux Nina Jankowicz et Cindy Otis ont proposé de ne pas autoriser les groupes au-dessus d’un certain nombre de membres à être privés – ce qui signifie que les nouveaux arrivants doivent être invités et que les étrangers ne peuvent pas voir ce qui est discuté – sans un examen humain régulier de leur contenu.

Il y a eu des articles de presse ces derniers jours sur les deux D’Amazon et Google incapacité totale à créer leurs propres jeux vidéo à succès malgré le fait d’avoir à leur disposition une somme d’argent infinie et des personnes intelligentes. Les racines de leurs échecs sont complexes, mais deux problèmes m’est venu à l’esprit à propos de ce qui s’est passé: les points faibles culturels et l’orgueil. (Et dans le cas d’Amazon, une dépendance excessive à la sagesse distillée de Bezos dans « Jeff-isms », comme celui ci-dessus.) Voici ce qui s’est passé: Google a annoncé cette semaine qu’il fermait son groupe dédié à la création de jeux vidéo. Et Bloomberg News a détaillé les raisons des flops répétés d’Amazon dans la création de ses propres jeux vidéo de grande puissance. Décrivant les luttes d’Amazon comme le reflet de son amazone, il a rapporté qu’une obsession pour les données faisait que les gens perdaient leur concentration sur la création de jeux amusants. Les dirigeants confiants dans l’expertise de leur entreprise ont forcé le personnel à utiliser les technologies de développement de jeux d’Amazon plutôt que les technologies standard de l’industrie. Google aussi, pour tous ses succès, a des habitudes enracinées qui rendent parfois difficile de pénétrer dans des zones inconnues. La publication d’actualités technologiques The Information signalé cette semaine sur les difficultés de l’entreprise de Google qui vend la technologie de cloud computing aux entreprises. Les ingénieurs de Google sont traités comme des rois et il a été difficile de les convaincre de proposer des feuilles de route rigides sur trois ans que les entreprises ont tendance à aimer. L’activité Google Cloud se débat depuis des années avec le même problème de base: emboîter les voies de Google dans les habitudes prosaïques de ses clients commerciaux. Ce qui est magique (ou ennuyeux) dans les entreprises de superstar riches en liquidités, c’est qu’elles peuvent souvent transformer les échecs en succès. Mais les difficultés d’Amazon et de Google dans les entreprises en dehors de leur expertise de base nous rappellent qu’être riche et intelligent aveugle parfois les entreprises à leurs faiblesses.