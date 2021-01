La pandémie mondiale a eu un impact dévastateur sur les pays qui dépendent des revenus étrangers du tourisme. Le malaise économique causé par la crise sanitaire a également entraîné une forte baisse des flux internationaux d’investissements directs étrangers (IDE) – une source vitale de revenus et d’emplois pour beaucoup.

Alors que le déploiement des vaccins nourrit désormais l’espoir d’un rebond cette année, en 2021, les pays se démeneront pour attirer de nouvelles sources de revenus. Les gagnants seront probablement ceux qui mettent en œuvre correctement leur stratégie de marque nationale.

Quels seront les éléments cruciaux de cette stratégie? Comment les gouvernements et les entreprises devront-ils repenser l’image et la réputation de leur nation pour se démarquer dans un monde post-Covid? Qu’en est-il de la communication et du renforcement de la confiance? Tirer parti d’arguments de vente uniques sera-t-il suffisant pour engager et rassurer leurs marchés cibles, leurs consommateurs et leurs citoyens?

Euronews posera ces questions et bien d’autres à un panel d’experts lors de notre débat virtuel en direct, Nation Branding in a Changing World, à 15h00 CET le jeudi 28 janvier 2021. Regardez-le en direct sur cette page.

Rejoignez-nous pour entendre les points de vue de:

