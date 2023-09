Comment renforcer ma confiance

84% des femmes ressentent mal à l’aise pour se promouvoir et 69% préfèrent minimiser leurs réalisations au lieu de les promouvoir. Et près de 50 % préfèrent courir faire les courses sous la pluie que de parler d’eux-mêmes dans une pièce pleine d’étrangers.

L’inconfort et la peur que ressentent de nombreuses femmes à l’égard de l’auto-promotion sont justifiés. Des études montrent que les femmes utilisent délibérément le mot « nous » plutôt que « je » lorsqu’elles parlent de leurs réalisations, par peur réaliste d’être perçues comme égoïstes. Cela est particulièrement vrai dans les environnements de travail à prédominance masculine, où les femmes ont tendance à accorder plus de crédit à leurs coéquipiers masculins et à s’en attribuer moins.

Apprendre à s’approprier mes victoires, tant sur le lieu de travail qu’en dehors, était l’une des habitudes les plus contre nature que j’ai dû cultiver. Surtout en tant que femme de couleur ayant grandi dans un foyer d’immigrants, j’ai grandi si habituée à me bousculer, à réussir et à passer rapidement à autre chose qu’il ne m’est jamais venu à l’esprit de m’arrêter et de célébrer mes réalisations. Cependant, à un moment donné, j’ai réalisé que si je voulais progresser davantage dans ma carrière, je devais devenir mon plus grand défenseur.

4 façons de dépasser l’humilité et de respirer la confiance

Si vous avez également du mal à être trop humble, voici quatre mesures tactiques que vous pouvez mettre en œuvre pour commencer à vous sentir à l’aise et à posséder haut et fort vos victoires.

1. Passez en revue vos antécédents et augmentez votre mérite

La raison pour laquelle tant d’entre nous hésitent à reconnaître nos victoires est simplement un manque de mérite – le sentiment que nous n’avons jamais mérité de gagner en premier lieu. Beaucoup d’entre nous attribueront automatiquement notre succès au soutien des gens qui nous entourent, à la chance ou au timing – à tout sauf nous-mêmes et au travail acharné et au dévouement qui nous ont amenés là où nous en sommes aujourd’hui.

Pour augmenter votre mérite, faire l’inventaire de toutes les façons dont vous avez contribué à votre propre réussite. Notez les décisions, les risques et les investissements que vous avez faits jusqu’à présent et comment cela a contribué à votre situation actuelle. De plus, notez les compétences et les traits durement acquis que vous avez cultivés au fil du temps. Êtes-vous fier de vous pour votre courage ? Votre objectif ? Votre optimisme ? Votre leadership ? Bien sûr, d’autres personnes ont peut-être contribué à votre succès, et il y a toujours une certaine part de chance, mais cela ne veut pas dire que vous ne méritez pas moins d’être reconnu pour vos contributions.

2. Rédigez votre argumentaire personnel

Quel que soit le type d’environnement de travail dans lequel vous vous trouvez (un événement de réseautage, un entretien d’embauche, un argumentaire client ou investisseur), obtenir un argumentaire personnel solide vous sera très utile. Votre argumentaire personnel est votre introduction d’une minute pour montrer de manière concise à quel point vous êtes vraiment impressionnant. Cela garantit que personne (y compris vous-même) ne doute de votre grandeur lorsque vous les rencontrez pour la première fois. Selon le contexte, voici ce qu’il faut inclure dans votre argumentaire personnel :

Titre actuel et entreprise

Faits saillants de votre parcours dont vous êtes le plus fier

Les compétences/traits que vous considérez comme les plus précieux

Comment ajouter de la valeur à votre interlocuteur

Lorsque vous réfléchissez à ce que vous souhaitez mettre en valeur dans votre argumentaire, pensez de manière créative à ce qui vous rend unique. Par exemple, lorsque j’ai commencé ma carrière professionnelle, je n’ai jamais pensé à évoquer ma gymnastique compétitive lors des entretiens d’embauche ou des présentations aux investisseurs, car je me disais : « Qu’est-ce que cela a à voir avec le travail qui m’attend ? Plus tard, j’ai réalisé qu’il ne s’agissait pas du sport en lui-même ; ce sont toutes les compétences transférables que je pouvais présenter qui ont fait de moi un candidat impressionnant.

3. Créez un journal de victoire pour vous célébrer régulièrement

L’une des choses que je fais pour faire de mes victoires une habitude est de créer un journal des victoires, un journal quotidien de toutes les victoires que vous êtes fier de remporter. C’est un décompte, un rappel de toutes les façons dont vous avez déjà gagné.

Pour commencer votre journal de victoires, prenez un cahier et, à la fin de chaque journée, prenez dix minutes pour enregistrer au moins cinq victoires dont vous êtes fier. Il peut s’agir de résultats et d’objectifs tangibles que vous avez atteints, ou ils peuvent être aussi simples que « Je suis fier de moi d’avoir pris la parole lors de la réunion », « Je suis fier de moi d’être resté positif aujourd’hui » ou « Je suis fier de moi. Je suis fier de moi d’être allé à la salle de sport après le travail malgré une sensation de lenteur. Ce qui est important, c’est que vous preniez le temps de vous reconnaître en privé et de reconnaître votre rôle actif dans votre réussite, donc s’approprier publiquement vos victoires devient une seconde nature.

4. Défendre les autres femmes

Alors que 84 % des femmes déclarent se sentir mal à l’aise pour se promouvoir, 83 % déclarent qu’elles sont mal à l’aise. inspirées lorsqu’elles entendent parler des réalisations d’autres femmes. Parfois, le moyen le plus simple de se sentir à l’aise avec nos victoires sur le lieu de travail est de défendre les intérêts de quelqu’un d’autre. Trouvez-vous un ami responsable et entraînez-vous à être les plus grandes femmes à la mode les unes des autres. Si vous remarquez qu’une femme est trop humble ou minimise ses réalisations, soyez le genre de femme qui lui rappelle à quel point elle est incroyable. En pratiquant cela et en nous soutenant les uns les autres, nous gagnons tous.

Lisa Carmen Wang est l’auteur de La Bible des affaires de la mauvaise chienneet quadruple champion national de gymnastique des États-Unis, devenu entrepreneur et investisseur en série.