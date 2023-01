Comment rendre Windows 11 plus économe en énergie

Dans la crise actuelle du coût de la vie, nous sommes nombreux à essayer d’économiser de l’argent partout où nous le pouvons.

Les factures d’énergie font l’objet de beaucoup d’attention, avec des conseils comme éviter le sèche-linge, baisser le chauffage et réduire le temps sous la douche parmi les plus populaires.

Mais qu’en est-il de votre ordinateur ? Au Royaume-Uni, Heatable estime qu’il en coûte en moyenne 56p par huit heures sur un ordinateur de bureau ou 24p sur un ordinateur portable, ce qui signifie que des économies importantes pourraient être disponibles.

L’amélioration de l’efficacité énergétique de votre appareil est également une bonne nouvelle pour l’autonomie de la batterie et l’environnement. Voici neuf façons d’y parvenir dans Windows 11.

Réduire la luminosité de l’écran

Vous connaissiez probablement déjà celui-ci, mais la luminosité de votre écran peut avoir un effet important sur la consommation d’énergie. Essayez de le garder aussi bas que vous pouvez l’utiliser confortablement.

Sur la plupart des appareils, quelques touches F doivent également servir de commandes de luminosité. Mais si vous préférez, allez dans Paramètres > Système > Affichage et réglez le curseur « Luminosité ».

Certains moniteurs et ordinateurs portables peuvent également être configurés pour régler automatiquement la luminosité en fonction de l’éclairage extérieur. Il s’agit d’une bonne option écoénergétique pour la plupart des gens, mais vous pourrez peut-être vous en tirer avec une luminosité inférieure à celle définie.

Pour le contrôler manuellement, cliquez sur la petite flèche vers le bas à côté du curseur de luminosité (si vous en voyez un) et décochez la case “Aide à améliorer la batterie en optimisant le contenu affiché et la luminosité”.

Anyron Copeman / Fonderie

Réduire le taux de rafraîchissement de l’écran (si possible)

Sous Windows 11, le taux de rafraîchissement de l’écran par défaut est de 60 Hz. Mais certains écrans peuvent atteindre 360 ​​Hz, avec de nombreuses options entre les deux.

Le rafraîchissement jusqu’à 360 fois par seconde a un impact évident sur la consommation d’énergie, il vaut donc la peine de le réduire si vous pouvez vivre sans la fluidité supplémentaire.

Dirigez-vous vers Paramètres> Système> Affichage> Affichage avancé et cliquez sur la liste déroulante à côté de “Choisir un taux de rafraîchissement”.

Anyron Copeman / Fonderie

Utilisez un arrière-plan et un thème sombres

Les couleurs plus sombres n’ont pas besoin d’autant d’énergie que les couleurs plus claires pour s’éclairer, c’est donc une bonne occasion de réduire la consommation d’énergie. Il existe deux options dans Paramètres> Personnalisation qui méritent d’être ajustées.

Tout d’abord, dirigez-vous vers Arrière-plan et sélectionnez « Image » ou « Couleur unie », puis choisissez quelque chose avec des teintes plus sombres. Dans les thèmes, cela peut être associé à des couleurs d’accentuation spécifiques, à la conception du curseur et aux sons du système.

Anyron Copeman / Fonderie

Ensuite, allez dans Couleurs et sélectionnez “Sombre” dans le menu déroulant “Choisissez votre mode”.

Anyron Copeman / Fonderie

Modifier vos paramètres d’alimentation et de batterie

Windows 11 a une section dans les paramètres dédiée à l’alimentation et à la batterie, et c’est probablement le moyen le plus efficace d’améliorer l’efficacité énergétique.

Dirigez-vous vers Paramètres> Système> Alimentation et batterie, puis cliquez sur et appliquez toutes les “recommandations énergétiques” dont vous aimez l’apparence.

Anyron Copeman / Fonderie

Cliquez sur le menu déroulant “Mode d’alimentation” et choisissez “Meilleure efficacité énergétique”. Surveillez cela pour vous assurer que les performances ne sont pas affectées de manière notable.

Ensuite, cliquez sur “Écran et veille” et choisissez le temps d’inactivité le plus court qui vous convient avant que l’écran ne s’éteigne ou que l’appareil ne se mette en veille. Les valeurs par défaut ci-dessous sont généralement acceptables pour la plupart des gens.

Vous pouvez également personnaliser le mode « Économiseur de batterie », qui vous permet de décider quand l’activer (la valeur par défaut est de 20 %) et de réduire la luminosité de l’écran en même temps.

Anyron Copeman / Fonderie

Désactiver les effets d’animation

Chaque fois que vous ouvrez, fermez ou réduisez une application dans Windows 11, une courte animation est lue. Il a l’air bien, mais utilise une puissance supplémentaire qui n’est tout simplement pas nécessaire. En plus de réduire les ressources consommées, les désactiver rendra également votre appareil un peu plus rapide.

Pour ce faire, dirigez-vous simplement vers Paramètres> Accessibilité> Effets visuels et désactivez la bascule à côté de “Effets d’animation”.

Anyron Copeman / Fonderie

Arrêtez les applications qui s’exécutent inutilement en arrière-plan

De nombreuses applications s’exécutent en arrière-plan par défaut, mais seules quelques-unes sont nécessaires. D’autres consommeront de l’énergie sans vous apporter aucun avantage.

N’oubliez pas : si vous n’êtes pas sûr d’une application, laissez-la simplement ou faites d’abord des recherches. Les applications qui semblent insignifiantes peuvent être importantes pour le bon fonctionnement de votre appareil.

Pour voir si vous pouvez en désactiver, accédez à Paramètres> Applications> Applications installées et cliquez sur les trois points à côté du nom de l’application. Cliquez sur “Options avancées” si vous le voyez – la fonctionnalité ne sera pas disponible autrement.

Anyron Copeman / Fonderie

Sous “Laisser cette application s’exécuter en arrière-plan”, choisissez “Jamais”.

Cela vaut également la peine d’ouvrir le Gestionnaire des tâches et de vérifier les “processus d’arrière-plan” inutiles qui consomment beaucoup d’énergie. Faites un clic droit sur tout ce dont vous êtes sûr et cliquez sur “Fin de tâche”.

Anyron Copeman / Fonderie

Arrêtez de charger lorsque la batterie est pleine

Si vous utilisez un ordinateur portable ou une tablette comme ordinateur principal, vous risquez de le garder branché en permanence. Certains appareils modernes coupent l’alimentation une fois qu’elle atteint 100 % (parfois même avant), mais d’autres continueront d’essayer de se recharger.

Descendre à 99% et charger immédiatement pour revenir à 100% est mauvais pour votre batterie, réduisant sa durée de vie. Essayez de ne brancher votre appareil que lorsqu’il est réellement à court de batterie – moins de 50% au moins.

Activer le mode avion dans la mesure du possible

La plupart des tâches sur Windows 11 reposent sur une connexion Internet ou Bluetooth. Mais si vous n’en avez pas besoin pour une raison particulière, activer le mode Avion est un moyen simple d’économiser de l’énergie.

Cliquez simplement sur les icônes Wi-Fi, son ou batterie dans la barre des tâches pour ouvrir le Centre d’action, puis cliquez sur les icônes Wi-Fi et Bluetooth pour vous assurer qu’elles ne sont pas allumées, suivies de l’icône du plan pour activer le mode Avion. Pour tout rallumer, inversez simplement ces étapes.

Anyron Copeman / Fonderie

Utiliser le mode d’efficacité de Microsoft Edge

Il n’y a pas de consensus sur le navigateur Web le plus économe en énergie, mais cela change si vous utilisez le mode d’efficacité intégré à Microsoft Edge. Il réduit l’utilisation du processeur en réduisant l’activité sur les onglets inactifs et en mettant ceux en arrière-plan en veille après quelques minutes.

Par défaut, le mode d’efficacité est activé chaque fois que vous utilisez Edge avec le mode d’économie de batterie activé. Mais cela peut être personnalisé en cliquant sur les trois points et en choisissant “Performance”. À partir de là, vous pouvez décider quand il est activé.

Anyron Copeman / Fonderie

