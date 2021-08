Comment rendre votre masque plus confortable pour un port plus long

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Alors que le pays retourne à l’école et retourne au bureau, beaucoup devront porter des masques faciaux à la lumière des dernières recommandations du CDC pour se masquer à l’intérieur. Alors que nous sommes habitués à porter des masques faciaux en général, ceux qui sont restés à la maison jusqu’à présent devront s’habituer à porter des masques pendant de plus longues périodes. Mais n’ayez crainte, les masques peuvent et devrait être confortable à porter, même pendant un quart de travail de huit heures.

Que vous ou un être cher soyez au travail, à l’école, ou que vous voyagiez sur un vol long-courrier ou un trajet en train, vous pouvez faire beaucoup pour rendre le port d’un masque toute la journée beaucoup plus agréable. Lisez la suite pour voir les conseils d’experts médicaux sur la façon de rendre votre masque aussi confortable et respirant que possible.

Trouvez votre meilleur ajustement

L’un des meilleurs moyens de garantir un masque confortable est de vous assurer que votre masque vous va bien. Avec un masque qui s’adapte parfaitement au nez, au menton et aux oreilles, vous pouvez éviter les points douloureux courants comme la fatigue des oreilles causée par les boucles ou le frottement du tissu contre votre bouche ou votre nez.

Une façon d’obtenir un meilleur ajustement consiste à masquer deux fois comme le recommande les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pour une protection supplémentaire. Les masques doivent être un masque réutilisable et un masque jetable superposés, et non deux masques réutilisables ou deux masques jetables. « Si vous ne pouvez pas obtenir un bon ajustement [with other techniques], mettre deux masques peut l’améliorer », explique le Dr Gabriela Andujar Vazquez, médecin spécialiste des maladies infectieuses et épidémiologiste hospitalier associé au Tufts Medical Center.

Si vous vous sentez toujours irrité par le frottement de votre masque contre votre visage, vous pouvez essayer d’utiliser un support de masque en silicone qui entoure votre bouche et votre nez pour minimiser le contact avec votre peau. Cela aide à se sentir moins confiné ou resserré dans un masque. Assurez-vous simplement de bien laver votre support de masque après chaque utilisation pour éviter tout inconfort supplémentaire.

Lavez souvent vos masques

Il est possible que votre masque provoque une irritation de votre visage, surtout après de longues périodes de port. Le « mascne » – ou l’acné sous ou autour de l’endroit où se trouve votre masque – peut survenir, ainsi que d’autres problèmes d’irritation de la peau comme la dermatite de contact, qui est une sorte d’éruption cutanée qui démange. Le Dr Cassandra Pierre, spécialiste des maladies infectieuses au Boston Medical Center, recommande de laver régulièrement votre masque pour prévenir de telles conditions. Le CDC dit qu’un masque réutilisable doit être lavé « chaque fois qu’il est sale » ou au moins une fois par jour. Si vous utilisez des masques jetables, jetez-les après chaque utilisation.

Vous pouvez jeter vos masques réutilisables dans votre laveuse avec n’importe quelle charge de linge, en utilisant un détergent ordinaire pour le nettoyer. Si vos masques ont des fils métalliques pour le nez ou des boucles d’oreilles délicates, vous voudrez peut-être les laver à la main avec un détergent à lessive ou du savon. Laissez votre masque sécher à l’air libre à la lumière directe du soleil si possible ou jetez-le dans la sécheuse à température ambiante ou chaude.

Anti-buée vos lunettes

Votre masque facial embue vos lunettes ? Bien qu’il existe des correctifs temporaires pour ce désagrément courant, il s’agit parfois simplement d’une partie inévitable du port d’un masque avec des lunettes ou des lunettes de soleil. « Cela peut dépendre de la température et de l’humidité de la zone », explique Andujar Vazquez. « C’est particulièrement difficile en été quand tu vas à cause de la sueur, de la chaleur et de l’humidité de l’extérieur, puis tu rentres à l’intérieur [into the cold]. »

Alors qu’Andujar Vazquez dit que la buée peut se produire même avec des masques bien ajustés, comme un masque N95 ajusté, Pierre dit que l’ajustement peut toujours être un facteur contributif. « Si vous avez des trous sur le côté, votre haleine chaude s’élèvera et vos lunettes s’embueront plus facilement », explique Pierre.

Pierre dit également que vous pouvez utiliser des bandelettes nasales adhésives pour aider à faire adhérer votre masque à votre nez, réduisant potentiellement la fuite de brouillard de tout espace autour du pont nasal. Vous pouvez également essayer un spray anti-buée ou des lingettes pour lentilles pré-humidifiées pour diminuer temporairement la quantité de buée sur vos lentilles.

Choisissez des boucles d’oreille confortables

Pour assurer un confort accru du masque, vous devrez vous assurer que vos boucles d’oreille ne sont pas trop serrées ou trop lâches, un peu comme Goldilocks, si vous voulez. Avec des boucles d’oreille trop serrées, vous pouvez ressentir des douleurs derrière les oreilles au fil de la journée. Cependant, s’ils sont trop lâches, vous courez le risque d’avoir un masque mal ajusté qui est à la fois inconfortable et moins protecteur.

Nous vous recommandons d’utiliser des masques réutilisables dotés de boucles d’oreille réglables ou d’attaches autour de la tête. L’une ou l’autre option offrira plus de confort autour de vos oreilles et créera une meilleure étanchéité au visage. Andujar Vazquez recommande l’utilisation d’une sangle d’extension de masque réglable qui attache les boucles d’oreille de votre masque à l’arrière de votre tête plutôt que de reposer sur vos oreilles, en disant « [the extender straps] peut le rendre mieux adapté. »

Ayez des masques supplémentaires à portée de main

Si vous êtes éducateur, travaillez dans un espace de bureau partagé ou communiquez souvent pendant la journée tout en portant un masque, Pierre recommande d’apporter quelques masques de secours si vous avez besoin d’un nouveau masque. « Si vous utilisez des masques chirurgicaux, apportez-en plusieurs avec vous. Si vous utilisez un masque en tissu, assurez-vous d’apporter plusieurs sauvegardes », dit-elle.

Non seulement votre masque peut se salir à cause des sécrétions respiratoires et devenir inconfortablement humide à porter, mais il peut également diminuer la protection de votre masque. « Si vous parlez depuis longtemps, vous pourriez recueillir de l’humidité à l’intérieur de ce masque qui pénètre, cela réduit l’efficacité du masque », explique Pierre.

