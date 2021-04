En ces temps sans précédent, il est plus important que jamais que nous prenions soin de tous les aspects de notre vie, de notre bien-être à nos maisons en passant par l’environnement. Alors que les pays du monde entier font de leur mieux pour résoudre les problèmes environnementaux – en particulier compte tenu de l’augmentation inévitable des produits à usage unique tels que les masques faciaux – Samsung Electronics comprend que les fabricants de produits ont également la responsabilité d’aider à résoudre le problème du changement climatique.

Cet engagement à fournir aux consommateurs de tous les coins du monde des options qui mettent la durabilité environnementale au premier plan a vu un énorme investissement de la part de Samsung dans la recherche et le développement de produits respectueux de l’environnement.

Les consommateurs peuvent également contribuer à la protection de l’environnement en apportant de petits changements dans leurs activités quotidiennes à la maison. En plus de consulter cette infographie pratique sur la façon d’être aussi durable que possible tout en gardant vos vêtements propres, continuez à lire pour quelques conseils pratiques sur la façon de rendre votre lessive aussi écologique que possible.

Réduisez les émissions de carbone grâce aux technologies d’économie d’énergie

Bien qu’elle soit un aliment de base dans notre vie quotidienne, la production d’électricité génère la deuxième plus grande part des émissions de gaz à effet de serre, ce qui oblige les consommateurs à choisir des machines à laver écologiques.

L’utilisation d’eau chaude pendant un cycle de lessive consomme une quantité d’énergie substantielle – en fait, 75% de l’énergie requise pendant un cycle de lavage à chaud est utilisée uniquement pour chauffer l’eau.1 Par conséquent, pour réduire la quantité d’énergie utilisée pour faire votre lessive, optez pour un lavage à froid ou d’autres réglages de lavage à température optimisée.

Avec la technologie EcoBubble ™ de Samsung, vous n’avez pas à craindre qu’un lavage plus froid se traduise par un nettoyage moins efficace. Même à un réglage de lavage à froid de 15 ° C, la technologie EcoBubble ™ dissout toujours efficacement le détergent et le mélange avec de l’air et de l’eau afin de créer des bulles qui pénètrent complètement les vêtements afin d’éliminer même les taches les plus tenaces. EcoBubble ™ offre une pénétration du tissu et un taux d’élimination des saletés améliorés de 24%, et prendra également soin de vos vêtements, grâce à son taux d’amélioration des performances d’entretien des vêtements de 45,5%.2

Une autre façon de réduire à la fois la quantité d’énergie que vous utilisez et votre facture d’électricité lorsque vous faites la lessive est de réduire le temps de lavage. Afin d’économiser du temps, de l’argent et de protéger l’environnement, le QuickDrive ™ Q-Drum de Samsung réduit les temps de cycle de lavage jusqu’à 50% et la consommation d’énergie de 20% sans aucun compromis sur les performances de nettoyage.3

Le Q-Drum QuickDrive ™ unique de Samsung exploite un tambour principal et une plaque arrière qui tournent indépendamment pour garantir que les vêtements continuent à bouger de manière dynamique sans endommager vos tissus préférés.

Avec une machine à laver Samsung QuickDrive ™, vous pouvez laver complètement une charge entière de linge en seulement 39 minutes à l’aide du bouton Super Speed, qui utilise la technologie Speed ​​Spray qui projette de puissants jets d’eau pour éliminer efficacement les résidus de détergent et réduire le temps de lavage. De plus, les machines à laver Samsung sont compatibles avec SmartThings, ce qui vous permet d’éliminer les conjectures lors de la lessive grâce à la fonction intelligente de recette de lessive, qui recommande le cycle optimal pour votre charge en fonction de la couleur, du type de tissu et des informations sur le degré de saleté.

Réduisez votre consommation d’eau et de détergent

De nombreux détergents à lessive contiennent des microplastiques4, il est donc important que les utilisateurs n’utilisent que la quantité requise de détergent lorsqu’ils entreprennent leur lessive. Bien que chaque brassée de linge que vous fassiez soit différente, la meilleure façon de vous assurer de ne pas gaspiller de détergent ni d’eau lors du lavage est d’utiliser la fonction de cycle la plus appropriée pour chaque brassée.

La fonction AI Wash de Samsung peut vous aider à faire exactement cela: AI Wash utilise quatre types de capteurs différents pour détecter le poids de votre linge avant de calculer et de distribuer la quantité optimale d’eau et de détergent nécessaire pour la charge. Le capteur de turbidité breveté surveille même le niveau de saleté tout au long du cycle de lavage, ajustant la quantité de détergent ou le type de lavage si nécessaire.

Pour ceux qui recherchent des recommandations à distance via leur application SmartThings, la fonction intelligente de recette de lessive vous permet également de prendre en compte le degré de détergent que vous souhaitez utiliser dans ses calculs lorsque vous fournissez des suggestions de cycle optimales.

Choisissez des électroménagers d’avenir conçus pour durer

Un dernier conseil pour rendre votre lessive aussi écologique que possible est d’opter pour des appareils qui dureront longtemps, une décision qui contribue à la réduction des déchets de décharge, la conversation des ressources, la prévention de la contamination environnementale par les matières toxiques et la réduction des gaz à effet de serre créés lors de la production de nouveaux matériaux.5

Les produits laveuse et sécheuse de Samsung ont été conçus pour une utilisation à long terme, avec des garanties de pointe pour le produit et les pièces afin que les utilisateurs puissent être assurés que leurs décisions en matière d’appareils sont les meilleures pour l’environnement.

1 La source de données: https://www.euronews.com/living/2019/07/14/eco-washing-your-way-to-a-cleaner-planet

2 * Testé conformément à la norme CEI 60456-2010 / Charge de lavage de 4 kg / Lavage Super Eco à froid (WF80FealogU4W) vs Coton 40 ° C sans bulle Eco (WF0702WKU) Les résultats individuels peuvent varier.

** Basé sur le rapport de test Performance Lab de Springboard Engineering sur les bandes EMPA, comparant une solution détergente normale et une technologie à bulles sans action mécanique, testée sur un tissu en polyester. Les résultats individuels peuvent varier.

3 Testé sur WW8000T par rapport à Samsung WW6500K. Économise 50% de temps et 20% d’énergie sur le cycle Coton (40 ℃, demi-charge) avec des performances de lavage de ± 5%. Basé sur les données d’Intertek.

4 La source de données: https://blogs.ei.columbia.edu/2019/08/22/laundry-microplastic-pollution

5 La source de données: https://www.sustainability.vic.gov.au/You-and-your-home/Waste-and-recycling/Furniture-and-household-items/Whitegoods