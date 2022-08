Comment rendre les grillades plus saines – Shaw Local

Griller est une tradition bien-aimée, mais ce n’est pas nécessairement la façon la plus saine de manger. Les plats de barbecue traditionnels comme les hot-dogs et les hamburgers ne feront probablement pas battre le cœur des médecins, mais il existe des moyens d’apprécier la saveur des grillades sans compromettre un régime alimentaire nutritif.

• Remplacez les hamburgers et les hot-dogs par des protéines saines. Un hamburger ou un hot-dog occasionnel ne fera pas beaucoup de dégâts, mais les personnes qui grillent régulièrement devraient ignorer ces aliments de base estivaux et les remplacer par des protéines saines. L’American Heart Association rapporte que le poisson et les poitrines de poulet sans peau sont des alternatives saines aux hamburgers et aux hot-dogs. Les amateurs de burger peuvent toujours profiter de leurs grillades préférées, mais remplacez le bœuf haché par de la volaille hachée maigre, qui contient moins de graisses saturées que la viande rouge.

• Évitez d’en faire trop. La plupart des gens ont abusé d’un barbecue dans leur jardin à un moment ou à un autre. L’atmosphère détendue et festive du barbecue d’arrière-cour permet de grignoter facilement des frites et d’autres plats malsains avant de passer aux hamburgers et aux hot-dogs. Les hôtes peuvent rendre service aux invités en remplaçant les collations et les accompagnements comme les frites et la salade de pommes de terre par des plats plus sains comme le céleri, la salade de fruits ou la salade de pois chiches. Gardez les portions de plats grillés aussi proches que possible d’une taille saine. L’AHA note qu’une portion saine de viande est d’environ trois onces et pas plus de six onces.

• Créez une marinade sans sel. Il est indéniable que le sel rend les aliments plus savoureux. Mais cette saveur a un coût élevé. Les experts en soins de santé du Piémont notent que des quantités excessives de sel peuvent contribuer à l’inflammation due à la rétention d’eau et augmenter le risque d’hypertension ou d’hypertension artérielle. Le sel peut être un incontournable pour de nombreux amateurs de grillades, mais ce n’est pas obligatoire. Un mélange sans sel à base de poudre de chili, de poudre d’ail, de paprika et/ou d’autres épices est un moyen efficace et sans sel d’ajouter de la saveur à la viande, au poulet et au poisson.

• Faites griller plus de légumes. Les légumes grillés, qu’ils fassent partie des brochettes ou simplement grillés avec le plat principal, ajoutent une saveur significative et offrent tous les bienfaits pour la santé des légumes cuits de manière plus traditionnelle. L’AHA note que l’enrobage des légumes dans une huile saine comme l’huile d’olive permet de les griller facilement directement sur une flamme nue sans coller. La cuisson de cette manière confère aux légumes cette saveur fumée et grillée caractéristique.

Les grillades peuvent être aussi saines que savoureuses. Il suffit de quelques stratégies simples pour que le menu de votre prochain barbecue dans la cour soit celui que tout médecin adorerait.