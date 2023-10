Comment rendre la magie dans les réunions

Nous avons appris à détester les réunions parce qu’elles représentent désormais bon nombre de nos peurs et de nos insécurités liées au travail. La manière de résoudre ces problèmes n’est pas de supprimer les réunions mais de les redynamiser en tant qu’opportunités de plaisir et de croissance.

Il est peut-être temps d’abandonner vos réunions

Nous connaissons tous ce sentiment lorsque la réunion que vous essayiez sans enthousiasme de préparer est soudainement annulée. C’est de la joie. C’est un soulagement. Toute la journée est devant vous.

L’idée selon laquelle les réunions coûtent cher et devraient être supprimées du calendrier est (naturellement) populaire. En janvier, Shopify a porté la position anti-réunion à un nouveau niveau, annulation de 322 000 heures de réunions récurrentes. Et oui, si vous avez des réunions mauvaises et ennuyeuses, vous devriez bien sûr les supprimer. Cependant, les évangélistes anti-réunions perdent plus qu’ils ne gagnent avec cette nouvelle politique.

Quand je pense aux moments décisifs et aux décisions critiques qui ont fait progresser mon entreprise, aucun d’entre eux ne s’est produit par courrier électronique ; presque tous sont le résultat direct de rencontres avec des gens. Aujourd’hui, les réunions représentent encore une occasion unique de passer du temps concentré avec un groupe de collègues ou un individu.

Avoir moins de réunions ne conduit pas à une productivité plus élevée (un argument courant dans le camp anti-réunions). Même Zoom, qui avait auparavant institué une politique de réunions internes minimales, est revenu sur cette décision car le manque de réunions était devenu un « problème ».obstacle à la collaboration.»

Réapprendre l’art perdu des réunions

Les bonnes réunions sont un art perdu ; il est temps pour nous de réapprendre. Voici quatre tactiques pour vous aider :

1. Soyez clair sur le pourquoi

La chose la plus importante qui manque souvent dans les réunions ennuyeuses est le but. Les gens peuvent ressentir le besoin de se rencontrer et de discuter d’un sujet, mais ils sont incapables d’en expliquer la raison. Ou bien, les gens voudront peut-être tenir une réunion pour atténuer le sentiment personnel d’avoir été improductifs. Posez toujours la question : A quoi sert cette rencontre?

Une réunion doit être motivée pour que les participants sentent que les dirigeants respectent leur temps et entrent dans la réunion prêts à apprendre et à grandir. Les raisons possibles de tenir une réunion peuvent être le partage d’informations importantes, la collecte de commentaires, la collaboration sur un exercice de formation, la résolution d’un problème ou la création de liens autour d’un nouveau projet. D’un bon objectif peut découler un bon programme – un programme qui décrit les sujets à discuter, les activités à essayer et les résultats escomptés.

2. Donnez toujours la priorité à la formation

Il y a quelques occasions où une réunion est hautement nécessaire ; la formation en fait partie. Si une réunion promet de transmettre de nouvelles compétences ou de consolider celles existantes, cette réunion est essentielle à la progression et au succès au travail d’un coéquipier. Les réunions de formation créent un espace sûr pour l’échec, fournissent une modélisation de la réussite et offrent des opportunités de s’entraîner et de s’adapter aux commentaires en temps réel. Ce sont des qualités qui ne peuvent être reproduites ailleurs.

Je vis à tel point ce point qu’un jour, j’ai retiré un représentant commercial d’un appel de présentation afin qu’il puisse suivre une formation de vente. Ils n’étaient pas contents de moi, mais je savais que même si le pitch interrompu leur faisait perdre une vente, leur engagement dans la formation se transformerait au fil du temps en un taux de clôture plus élevé et un plus grand ensemble de compétences.

3. Concentrez-vous sur la valeur plutôt que sur la régularité

Avoir des évaluations mensuelles de votre entreprise ne signifie pas que vos clients ne se désintéresseront pas. À moins que vous n’apportiez une véritable valeur ajoutée à chaque conversation et que vous n’ayez un impact sur leurs objectifs, vous leur faites perdre un temps précieux. Il en va de même pour les salariés. Vous n’êtes pas obligé de vous réunir tout le temps, mais vous devez vous assurer d’être bien préparé pour les réunions que vous organisez : avoir un objectif clair, un ordre du jour défini et efficace et des opportunités d’amélioration, comme des jeux de rôle, des exercices. , ou écrire des invites.

En tant que leader, n’hésitez pas à rendre une réunion obligatoire si vous pouvez être sûr de créer une ressource précieuse. Renforcez la valeur de la réunion en dressant une liste d’avantages. Que peuvent gagner les participants ? Vont-ils repartir après avoir collaboré avec des collègues ? Auront-ils rendu leur communication plus claire ? Rappelez-leur comment la réunion contribuera à atteindre leurs objectifs, supprimera un problème de leur journée ou rendra leur travail plus percutant (et plus agréable).

4. Le leader doit préparer le plus dur

Ainsi, vous avez une raison de grande valeur pour organiser une réunion, et les participants comprennent clairement ce que cette raison signifie pour eux ; vous devez maintenant mettre cet objectif à profit dans la réunion elle-même. Réunions de bonnes pratiques ne ressemblez pas à quelqu’un qui se tient devant une salle, en train de donner une conférence ou de se promener ; ils dynamisent et engagent activement les participants. Ils comprennent des activités, des clips vidéo ou des articles pertinents et des livrables tels que des exercices ou des listes de contrôle.

Cela signifie que les dirigeants doivent tout mettre en œuvre pour planifier. Organisez des réunions qui ressemblent à un entraînement de football ou à un cours d’art. Planifiez des activités qui mettent les employés sur pied et testez leurs compétences grâce à des jeux de rôle compétitifs ou en vous mettant à la loupe et en les laissant vous critiquer. Vous pouvez écouter votre meilleur interprète lors d’un appel ou sortir la pâte à modeler et littéralement créer une nouvelle vision de l’avenir.

Nous avons appris à détester les réunions parce que celles-ci représentent désormais bon nombre de nos peurs et de nos insécurités liées au travail : nous avons l’impression de perdre du temps, nous nous sentons manqués de respect, nous avons l’impression d’avoir perdu le contact avec ce qui compte. La manière de résoudre ces problèmes n’est pas de supprimer les réunions mais de redynamiser nos réunions en tant que lieux de plaisir et de défi, de sécurité et de risque, où les gens savent qu’ils apprendront quelque chose d’essentiel.

Jeff Winters est CRO de Groupe de marketing abstrait.