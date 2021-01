Et cela me semble étrange que si Flo publie simplement une nouvelle politique de confidentialité, il puisse alors partager les informations intimes des femmes. Mais c’est surtout ainsi que cela fonctionne aux États-Unis. Les entreprises peuvent faire à peu près tout ce qu’elles veulent concernant les données de leurs utilisateurs si elles décrivent d’abord leurs actions dans une politique de confidentialité.

Jusqu’à présent, quelques sites Web ont démarré pour ajouter cette fonctionnalité d’agent de confidentialité . (Le New York Times fait partie des organisations impliquées , les deux aidant à développer les spécifications du navigateur et accepter de mettre en œuvre les choix des gens.) Si la Californie détermine que ce type d’agent de confidentialité est juridiquement contraignant, je m’attends à ce que ce projet se développe.

L’idée la plus intrigante est que l’assistant de confidentialité peut simplement être un navigateur Web dans lequel vous cochez une fois une case et chaque site que vous visitez reçoit alors un avis automatisé pour interdire le partage ou la vente des informations personnelles qui y sont collectées. Considérez-le comme une version de la liste des télévendeurs «Ne pas appeler».

En vertu de la loi, les résidents de l’État – et dans certains cas, tous les Américains – peuvent exiger que les grandes entreprises montrer aux gens les données qu’ils ont sur vous et avec qui ils l’ont partagé. Les gens peuvent également demander aux entreprises de supprimer et de ne pas «vendre» les données dont elles disposent à votre sujet. (Il n’y a pas d’accord sur la définition légale de «vendre».)

Astuce de la semaine

Dépannage de votre imprimante stupide (GAHHHH!)

De nombreux Américains travaillant à domicile pendant la pandémie imprimantes achetées – et avec cela, il y avait souvent des jurons et des cris. Brian X. Chen, le chroniqueur de technologie personnelle du New York Times, est là pour vous aider:

Les imprimantes sont probablement le pire produit technologique jamais conçu. Mon premier travail à la sortie de l’université consistait à examiner des imprimantes pour un petit magazine technologique. J’en sais donc plus que je ne l’aurais jamais voulu sur les machines. Voici quelques problèmes et solutions courants:

Mon impression sans fil a cessé de fonctionner: La semaine dernière, vous avez imprimé cette étiquette de retour Amazon sur votre réseau Wi-Fi. Aujourd’hui, vous ne pouvez pas. Pourquoi?

Parfois, les imprimantes passent en mode veille et se déconnectent de votre réseau Internet. Parfois, le redémarrage de l’imprimante la fait redémarrer.

Une autre possibilité est que l’imprimante ait changé son adresse IP – le numéro d’identification attribué à chaque périphérique connecté à Internet – et que votre ordinateur ne le trouve plus. Vous pouvez résoudre ce problème en accédant aux paramètres avancés de votre routeur Internet et en définissant une adresse IP statique pour l’imprimante. (Effectuez une recherche Google pour la marque et le modèle de votre routeur et des instructions sur la configuration d’une adresse IP statique.)

J’obtiens une erreur lorsque j’essaye d’imprimer: C’est courant et exaspérant. Souvent, le problème est un logiciel obsolète. Effectuez une recherche sur le Web sur votre modèle d’imprimante pour rechercher ce que l’on appelle de nouveaux pilotes ou des mises à jour du micrologiciel et suivez les instructions pour mettre à jour le logiciel.

Je manque d’encre trop rapidement: Cela peut se produire si vous avez acheté une cartouche d’encre hors marque. Si cela devient un problème récurrent, essayez de changer de marque, de préférence la cartouche d’encre fabriquée par le fabricant de l’imprimante.

Une autre possibilité est que le logiciel de l’imprimante a des ratés et que l’imprimante déclare par erreur qu’il n’y a plus d’encre. Encore une fois, une mise à jour du micrologiciel ou du pilote peut aider.

Enfin, rappelez-vous la règle d’or des imprimantes: en cas de doute, redémarrez votre imprimante et le périphérique à partir duquel vous essayez d’imprimer. Cela fait parfois disparaître les problèmes.