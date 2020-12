Getty Images

Cette seule idée peut vous aider à vaincre la peur de l’hiver pandémique.

Je vais prendre des risques et dire que vous redoutez probablement cet hiver. Il devient de plus en plus difficile de socialiser à l’extérieur à mesure que le temps se refroidit et qu’une autre vague de Covid-19 est arrivée. Beaucoup d’entre nous sont inquiets de la façon dont nous allons traverser les mois solitaires et sombres à venir.

Je vois beaucoup de gens essayer de faire face à cette anxiété en inventant des solutions ponctuelles. Achetez un foyer! Mieux encore, achetez une maison entière! Ce sont peut-être de très bonnes idées, dans la mesure où elles vont – mais j’aimerais suggérer une façon plus efficace de penser à réduire votre souffrance et à augmenter votre bonheur cet hiver.

Au lieu de penser à la myriade de sentiments négatifs que vous voulez éviter et à la myriade de choses que vous pouvez acheter ou faire pour cela, pensez à un principe d’organisation unique qui est très efficace pour générer des sentiments positifs à tous les niveaux: déplacez votre attention vers l’extérieur.

«Des études montrent que tout ce que nous pouvons faire pour détourner notre attention de nous-mêmes et sur d’autres personnes ou d’autres choses est généralement productif et nous rend plus heureux», a déclaré Sonja Lyubomirsky, professeur de psychologie à l’Université de Californie à Riverside et auteur de Le comment du bonheur: une approche scientifique pour obtenir la vie que vous voulez. «Beaucoup de problèmes de la vie sont causés par trop de concentration et d’absorption de soi, et nous nous concentrons souvent trop sur les aspects négatifs de nous-mêmes.

Plutôt que de nous fixer sur nos mondes intérieurs et nos malheurs, nous pouvons nous efforcer de promouvoir ce que certains psychologues appellent le «petit moi». Virginia Sturm, qui dirige le laboratoire de neurosciences affectives cliniques à l’Université de Californie à San Francisco, définit cela comme «un sens sain de la proportion entre vous-même et la vue d’ensemble du monde qui vous entoure».

Ce principe facile à retenir est comme un couteau suisse émotionnel: ouvrez-le et vous trouverez un tas de pratiques différentes que la recherche montre couper à travers la détresse mentale. Ils sont utiles à tout moment et pourraient être particulièrement utiles pendant l’hiver difficile à venir (bien qu’ils ne soient certainement pas une panacée pour des problèmes plus larges tels que le chômage de masse ou une réponse nationale ratée à une pandémie).

Les pratiques impliquent de cultiver différents états – connexion sociale, un objectif clair, inspiration – mais toutes ont une chose en commun: elles vous amènent à vous concentrer sur quelque chose en dehors de vous-même.

Un sentiment de connexion sociale

Certaines des pratiques consistent à cultiver un sentiment de connexion sociale. Des décennies de recherche en psychologie nous ont appris que c’est la clé du bonheur.

En fait, Lyubomirsky a déclaré: «Je pense que c’est le clé du bonheur. »

C’est ce que l’étude de Harvard sur le développement des adultes a découvert en suivant la vie de centaines de personnes pendant plus de 80 ans, depuis leur adolescence jusqu’à leurs 90 ans. L’étude longitudinale massive a révélé que les personnes qui ont fini par être les plus heureuses étaient celles qui avaient vraiment noué de bonnes relations avec la famille, les amis et la communauté. Les relations étroites étaient de meilleurs prédicteurs d’une vie longue et agréable que l’argent, le QI ou la célébrité.

Le psychiatre George Vaillant, qui a dirigé l’étude de 1972 à 2004, l’a résumé ainsi: «La clé d’un vieillissement en bonne santé réside dans les relations, les relations, les relations.»

D’autres études ont montré que les liens sociaux améliorent non seulement notre santé mentale, mais aussi notre santé physique, aidant à lutter contre tout, de la perte de mémoire aux crises cardiaques mortelles.

Pendant notre hiver pandémique, vous pouvez socialiser en personne, oui, en vous rassemblant autour d’un foyer ou en doublant peut-être votre bulle. Mais il existe d’autres moyens de vous faire sentir que vous êtes connecté aux autres dans un Web plus large. Une excellente option est d’accomplir un acte de gentillesse – comme faire un don à une œuvre de bienfaisance ou faire du bénévolat pour lire à un enfant ou à une personne âgée en ligne.

«Je fais beaucoup de recherches sur la gentillesse, et il s’avère que les gens qui aident les autres finissent par se sentir plus connectés et deviennent plus heureux», m’a dit Lyubomirsky.

Les recherches de Lyubomirsky montrent que commettre n’importe quel type d’acte aimable peut vous rendre plus heureux, même si vous devriez choisir quelque chose qui correspond à votre personnalité (par exemple, si vous n’aimez pas les enfants, alors leur lecture pourrait ne pas être pour vous). Vous voudrez peut-être aussi varier ce que vous faites, car une fois que vous vous êtes habitué à faire quelque chose, vous commencez à le prendre pour acquis et vous n’en tirez pas autant de stimulation. En revanche, les personnes qui varient leurs gestes aimables montrent une augmentation du bonheur immédiatement après et jusqu’à un mois plus tard. Vous pourriez donc appeler un jour pour voir un ami solitaire, livrer des courses à un voisin plus âgé le lendemain et faire un don le lendemain.

Une motivation

D’autres pratiques consistent à cultiver un sens du but. Les psychologues ont découvert qu’avoir un objectif clair est l’un des moyens les plus efficaces de faire face à l’isolement.

Steve Cole, chercheur à l’Université de Californie à Los Angeles, étudie les interventions conçues pour aider les gens à faire face à la solitude. Il a constaté que ceux qui fonctionnent ont tendance à se concentrer non pas sur la diminution de la solitude, mais sur l’augmentation du sens du but des gens. Rappelant un programme pilote qui associait des personnes âgées isolées à des élèves du primaire à qui on leur demandait de tuteur et de surveiller, Cole a déclaré à Vox: «En secret, c’est une intervention pour les personnes âgées.

Les philosophes ont depuis longtemps noté les effets fortifiants d’un sens clair du but. « Nietzsche a dit que si vous trouvez un but dans votre souffrance, vous pouvez tolérer toute la douleur qui l’accompagne », m’a dit Jack Fong, un sociologue qui étudie la solitude à la California State Polytechnic University, à Pomona. «C’est quand les gens ne voient pas le but de leur souffrance qu’ils paniquent.»

Des solitaires expérimentés le confirment. Billy Barr, qui vit seul dans une cabane minière abandonnée dans les montagnes Rocheuses depuis près de 50 ans, dit que nous devrions tous garder une trace de quelque chose. Dans son cas, c’est l’environnement. Quelle est la hauteur de la neige aujourd’hui? Quels animaux sont apparus ce mois-ci? Depuis des décennies, il suit les réponses à ces questions et ses archives ont en fait influencé la science du changement climatique.

Maintenant, il suggère que les gens traversent la pandémie en participant à un projet de science citoyenne tel que CoCoRaHS, qui suit les précipitations.

«Je recommanderais certainement aux gens de faire cela», a-t-il déclaré à WAMU. «Vous obtenez un petit pluviomètre, mettez-le à l’extérieur, et vous faites partie d’un réseau où des milliers d’autres personnes font la même chose que vous, au même moment de la journée que vous le faites. (Remarquez, encore une fois, qu’il s’agit vraiment de sentir que vous faites partie du monde plus vaste qui vous entoure.)

D’autres projets de science citoyenne recherchent des profanes pour classer les animaux sauvages filmés ou prédire la propagation de Covid-19.

Si la science citoyenne n’est pas votre confiture, trouvez quelque chose d’autre qui vous donne un sens, qu’il s’agisse d’écrire ce roman que vous traitez depuis des années, de vous inscrire comme bénévole dans un groupe d’entraide, ou quoi que ce soit d’autre.

Un sentiment d’inspiration

Enfin, certaines pratiques consistent à cultiver un sentiment d’inspiration – qui peut prendre la forme de gratitude, de curiosité ou de respect.

Ressentir régulièrement de la gratitude nous protège du stress et de la dépression.

«Lorsque vous vous sentez reconnaissant, votre esprit tourne son attention vers ce qui est peut-être la plus grande source de résilience pour la plupart des humains: les autres humains», David DeSteno, professeur de psychologie à la Northeastern University et auteur de Succès émotionnel, m’a dit. «En vous rappelant que vous n’êtes pas seul – que les autres ont contribué à votre bien-être – cela réduit le stress.»

Donc, une chose que vous pouvez faire cet hiver est d’essayer la journalisation de gratitude. Cette pratique simple – noter les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant une ou deux fois par semaine – a gagné en popularité au cours des dernières années. Mais des études montrent qu’il existe des moyens de plus en moins efficaces pour y parvenir. Les chercheurs disent qu’il vaut mieux écrire en détail sur une chose en particulier, en la savourant vraiment, que de dresser une liste superficielle de choses. Ils vous recommandent d’essayer de vous concentrer sur les personnes auxquelles vous êtes reconnaissant, car cela a plus d’impact que de vous concentrer sur les choses, et de vous concentrer sur les événements qui vous ont surpris, car ils suscitent généralement des sentiments de reconnaissance plus forts.

Une autre pratique consiste à écrire une lettre de gratitude à quelqu’un. La recherche montre que cela augmente considérablement votre niveau de gratitude, même si vous n’envoyez jamais la lettre. Et les effets sur le cerveau peuvent durer des mois. Dans une étude, les sujets qui ont participé à la rédaction de lettres de gratitude ont exprimé plus de gratitude et ont montré plus d’activité dans leur cortex cingulaire antérieur prégénuel – une zone impliquée dans la prédiction des résultats de nos actions – trois mois plus tard.

Il a également été démontré que le sentiment de curiosité ou de respect pour le monde qui vous entoure stimule le bien-être émotionnel.

« La crainte nous donne l’impression que nos problèmes sont très insignifiants dans le grand schéma des choses », a déclaré Lyubomirsky. «L’idée que vous êtes ce petit point dans l’univers vous donne cette perspective plus large, ce qui est vraiment utile lorsque vous êtes trop concentré sur vos problèmes.»

Par exemple, une étude récemment publiée dans la revue Émotion enquêté sur les effets des «marches impressionnantes». Sur une période de huit semaines, 60 participants ont fait des promenades hebdomadaires de 15 minutes à l’extérieur. Ceux qui ont été encouragés à rechercher des moments de crainte pendant leurs promenades ont fini par montrer davantage l’état d’esprit du «petit moi», une plus grande augmentation des émotions positives quotidiennes et une plus grande diminution de la détresse quotidienne au fil du temps, par rapport à un groupe témoin qui marchait sans être prêt à rechercher la crainte.

«Ce que nous montrons ici, c’est qu’une intervention très simple – essentiellement un rappel pour déplacer occasionnellement notre énergie et notre attention vers l’extérieur plutôt que vers l’intérieur – peut conduire à des améliorations significatives du bien-être émotionnel», a déclaré Sturm, l’auteur principal.

Donc, en fin de compte: lorsque le monde entre vos deux oreilles est aussi sombre que l’hiver hurlant à l’extérieur, déplacer votre attention vers l’extérieur peut être extrêmement bénéfique pour votre santé mentale. Et bon, même en plein hiver, une promenade de 15 minutes en plein air est probablement quelque chose que vous pouvez faire.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes anxieux, déprimé, bouleversé ou avez besoin de parler, il y a des gens qui veulent vous aider. Envoyez CRISIS au 741741 pour obtenir des conseils gratuits et confidentiels en cas de crise.

