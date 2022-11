Comment remplir un album d’autocollants de la Coupe du monde

La quête pour compléter un album d’autocollants Panini World Cup est un phénomène mondial. En Argentine, adultes et enfants font la queue pendant des heures pour acheter des autocollants. Au Brésil, des criminels ont détourné une camionnette transportant 300 000 autocollants de la Coupe du monde. Aux États-Unis, vous pouvez trouver des familles entières travaillant en équipe pour compléter leurs albums d’autocollants de la Coupe du monde.

C’est une tradition pour beaucoup. C’est une dépendance pour les autres. Pour des millions de fans de football dans le monde, c’est un rituel de la Coupe du monde.

C’est une obsession que j’ai depuis que j’ai acheté des paquets d’autocollants pour la Coupe du monde 1978. Et pour la Coupe du monde 2022, je suis fier de dire que j’ai complété la collection.

Mais avec des estimations selon lesquelles il pourrait en coûter plus de 900 $ pour terminer votre album d’autocollants de la Coupe du monde 2022, quels conseils ai-je pour vous faire économiser de l’argent et du temps afin que vous puissiez également terminer l’album ? Allons-y.

Le frisson de la chasse aux vignettes

Un samedi après-midi récent à Jacksonville, en Floride, je me suis rendu chez mon Walgreens local qui organisait une journée d’échange d’autocollants Panini. Un homme âgé s’est approché de moi, regardant les plus de deux douzaines de personnes debout devant la pharmacie. “Qu’est-ce qu’ils font”, a-t-il demandé. “Ils sont ici pour échanger des autocollants de football”, ai-je expliqué.

“Football? Ahh, Qatar », a-t-il répondu en hochant la tête d’un air entendu. “Le football est le seul sport que je comprends.”

Alors qu’il s’éloignait, j’ai commencé à me mêler à tous ceux qui échangeaient des autocollants. J’étais à la recherche du tout dernier autocollant dont j’avais besoin pour compléter ma collection.

“Je cherche le numéro 13 américain, Tyler Adams”, ai-je dit à tout le monde. La scène était un mélange de mères avec leurs enfants, ainsi que d’hommes adultes et de familles entières. Tous étaient armés de listes. Ils cherchaient leurs autocollants manquants pour compléter un album d’autocollants de la Coupe du monde.

En quelques minutes, le sauveur est venu à mon secours, m’offrant le précieux autocollant Adams, à échanger contre l’un des doubles que j’avais apportés et dont elle avait besoin. Avec lui, ma collection était complète.

Événement d’échange d’autocollants à l’extérieur d’un Walgreens à Jacksonville, en Floride.

Comment compléter votre album

Alors, comment ai-je fait ?

La première étape est d’acheter une boîte ou autant d’autocollants que vous pouvez raisonnablement vous permettre à votre pharmacie Walgreens locale. Certaines pharmacies CVS en ont aussi, ainsi que d’autres magasins. Mais Walgreens, pour moi, est le plus fiable. Par exemple, un paquet d’autocollants de la Coupe du monde coûte 1,19 $ chez mon Walgreens local. Avec chaque pack, vous obtenez cinq autocollants aléatoires de la Coupe du monde.

Une fois que vous avez une pile d’autocollants, deuxième étape est d’aller de l’avant et de les coller dans votre album Panini World Cup. Vous verrez alors rapidement de quels autocollants vous avez besoin pour compléter votre collection. A ce stade, il est important de garder la foi. Même s’il semble que ce soit une tâche écrasante de terminer l’album, vous pouvez le faire.

Troisième étape est celui dont vous profiterez le plus. Depuis 2020, j’utilise le site LastSticker.com pour échanger des autocollants avec des fans de football du monde entier. La meilleure partie est que l’inscription est gratuite.

Une fois inscrit sur Last Sticker, vous pouvez indiquer quels autocollants manquent à votre collection. De plus, vous listez les doubles autocollants que vous avez que vous pouvez échanger. Ensuite, cliquez sur le bouton “Rechercher des échanges” et vous trouverez d’autres collectionneurs auxquels vous pouvez envoyer un message et demander à échanger.

Croyez-moi, c’est un site Web tellement incroyable. Oui, il faut un peu de temps pour se mettre en place et comprendre comment cela fonctionne. Mais une fois que vous êtes opérationnel, le site vous fait gagner beaucoup de temps et d’argent pour échanger des autocollants par courrier.

Le pouvoir du réseautage

Enfin et surtout, la dernière étape exploite la puissance du réseautage. Quatrième étape est de s’inscrire gratuitement pour trouver le prochain événement d’échange de vignettes Panini. Organisé par le distributeur Panini NOI USA, vous pouvez recevoir des notifications par e-mail ou SMS. Il n’y a aucun coût pour participer aux événements commerciaux. Lorsque vous y assistez, vous trouverez des collectionneurs partageant les mêmes idées qui cherchent à échanger gratuitement.

Même si vous ne terminez pas votre collection lors de l’événement commercial, vous pouvez revenir la semaine suivante pour faire plus d’échanges. Vous êtes susceptible de voir des visages familiers chaque semaine.

Oui, remplir l’album d’autocollants demande de la patience. Je n’ai pas calculé combien il m’a coûté pour terminer l’album, mais c’était exprès. C’est bien moins que les 900 $ que certains journaux réclament. Mais si je savais combien cela coûterait, cela enlèverait le plaisir de l’expérience. Après tout, quand je ne regarde pas le football, vous pouvez me trouver sur Last Sticker.

Crédit photo : IMAGO / Belga