Comment remplacer Modric, Kroos ?

Luka Modric. Toni Kroos. Casemiro. Le trio de milieu de terrain a défini une ère au Real Madrid – le mélange archétypal d’expérience, de compétence et de ruse – culminant avec trois victoires consécutives en Ligue des champions en 2016, 2017 et 2018.

Mais, bien sûr, rien ne dure éternellement. Casemiro est parti cet été pour rejoindre Manchester United, Kroos envisagerait de prendre sa retraite et Luka Modric montre tardivement son âge. Kroos (33 ans) et Modric (37 ans) doivent maintenant affronter la prochaine génération de milieux de terrain — Aurélien Tchouameni (23 ans), Eduardo Camavinga (20 ans), Federico Valverde (24 ans) et un Dani Ceballos (26 ans) renaissant — pour une place dans le onze de départ de Madrid.

L’entraîneur Carlo Ancelotti parle d’un “moment de transition” et demande “la compréhension des vétérans et la patience des jeunes” pour que cela fonctionne. À l’approche de la fin de la saison, il est chargé de choisir un milieu de terrain capable de chasser les leaders de la Liga, Barcelone, et de battre les meilleurs d’Europe en Ligue des champions. (Ce premier morceau ne va pas bien: la défaite 1-0 de dimanche contre Majorque signifie qu’ils ont huit points de retard sur leurs grands rivaux en haut du tableau.)

Kroos et Modric partiront-ils cet été ? Le club avait-il raison de laisser Casemiro partir en premier ? Tchouameni et Camavinga pourront-ils être à la hauteur de leurs prédécesseurs ? Et où Jude Bellingham, la meilleure cible de transfert, s’intégrerait-il s’il arrivait au Bernabeu cet été? Voici un aperçu de l’évolution du milieu de terrain du Real Madrid, la salle des machines de la décennie de succès du club.

La vieille garde

Le temps n’attend personne, mais il avait fait une exception pour Modric. Les jambes du vainqueur du Ballon d’Or 2018 ont tenu plus longtemps que quiconque aurait pu raisonnablement s’y attendre, mais l’usure de 18 ans au sommet du sport a enfin commencé à se faire sentir. Modric reste important – il a commencé 13 des 20 matchs de Madrid en Liga cette saison, remplaçant dans six autres – mais il n’a joué que les 90 minutes complètes dans deux d’entre eux.

Le Croate a semblé bien en retard depuis qu’il a mené son pays aux demi-finales de la Coupe du monde en décembre. Il a été retiré au début de la défaite finale de la Supercopa espagnole de Madrid contre Barcelone, et a ensuite été exclu du onze de départ pour les matches de championnat avec l’Athletic Club, la Real Sociedad et Majorque. Dans deux de ces matchs, à San Mames et Son Moix, Modric et Kroos ont tous deux été mis au banc, pour la première fois en près de deux ans.

Kroos, quant à lui, est à la croisée des chemins. Il est toujours particulièrement doué, menant les classements de LaLiga pour les passes progressives et les passes dans le dernier tiers. Il a surmonté un problème qui l’a vu jouer dans la douleur tout au long de 2021, souffrant de pubalgie (autrement connu comme une hernie sportive). Mais il est à noter que les moments marquants de la saison dernière – les retours de Madrid en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, Chelsea et Manchester City – sont survenus lorsque Kroos a été remplacé et remplacé par une alternative plus dynamique.

“Modric et Kroos sont intouchables, mais cela ne veut pas dire qu’ils doivent jouer tous les matchs”, a déclaré Ancelotti le mois dernier. “Ils ont marqué l’histoire de ce club, ils font l’histoire et ils feront l’histoire… Ce sont des professionnels. On en parlait en début de saison. C’est un moment de transition dans l’effectif, que tout le monde faut comprendre.”

Kroos et Modric ont guidé le Real Madrid vers un succès sans précédent, mais ils vieillissent et le plan de succession ne fonctionne pas tout à fait. Du moins pas encore. Hélios de la Rubia/Real Madrid via Getty Images

Un changement l’été dernier était prévisible, mais c’était une surprise que Casemiro, seulement 30 ans, soit le premier à partir.

Madrid a une expérience inspirante de savoir quand déplacer les joueurs – l’ingénierie d’un accord de 100 millions d’euros avec la Juventus pour Cristiano Ronaldo en 2018 s’est avérée la bonne décision, tout comme Raphael Varane a rejoint Manchester United en 2021 – et le 70 millions d’euros offerts par United pour Casemiro étaient trop beaux pour être refusés. Mais des trois, c’est celui que vous voudriez dans votre équipe sous sa forme actuelle.

Le club ne regrette pas de l’avoir laissé partir – surtout d’un point de vue financier – mais il est reconnu que cela a affaibli l’équipe, du moins à court terme.

La prochaine génération

La préparation de Madrid pour un avenir post-Casemiro, Kroos et Modric a pris des années. Une première tentative est venue avec la signature de Martin Odegaard, alors âgé de 16 ans, en 2015 en tant que successeur potentiel de Modric. Le moment aurait dû être parfait – Odegaard est devenu le milieu de terrain exceptionnel de la Liga prêté à la Real Sociedad en 2019-2020 – mais le déclin de Modric n’est jamais venu, Odegaard a perdu patience et il a rejoint Arsenal en 2021.

Le joueur confié la tâche peu enviable de relever Casemiro arrivé en juillet dernier, Tchouameni, a été classé meilleur jeune milieu de terrain d’Europe à son poste. Le dépisteur en chef madrilène Juni Calafat a couru pour battre Liverpool jusqu’à sa signature, et le moment du transfert de 80 millions d’euros signifiait que lorsque Casemiro est parti, Tchouameni était déjà installé dans cette équipe. Il s’est vite installé, impressionnant jusqu’ici, et son absence s’est fait sentir en janvier lorsqu’une blessure au mollet l’a tenu à l’écart.

L’adaptation de Camavinga a été plus erratique. Il est arrivé un an plus tôt, le jour de la date limite en août 2021, après avoir attiré l’attention en tant qu’adolescent précoce avec Rennes en Ligue 1. Lorsque l’opportunité s’est présentée de le signer pour un montant avantageux de 31 millions d’euros, Madrid n’a pas hésité. Les dons de Camavinga, combinant un physique explosif avec une technique exceptionnelle, sont indéniables, mais Ancelotti estime que son positionnement et sa compréhension tactique doivent être travaillés.

Pour l’instant, Camavinga est mieux déployé sur le banc, alors que les matchs s’ouvrent et que son énergie chaotique peut faire basculer un résultat en faveur de Madrid. C’est Camavinga qui a été présenté pour Kroos contre le PSG et Chelsea en Ligue des champions, inversant l’élan à chaque fois. En Liga cette saison, 11 de ses 19 apparitions sont venues en tant que remplaçant. Quand il commence les matchs, il est souvent retiré tôt. Curieusement, ses performances les plus convaincantes sont venues récemment lors d’un passage d’urgence à l’arrière gauche.

Le rôle éventuel de Valverde dans cette équipe madrilène reste également à définir. Milieu de terrain central nominal, il est souvent déployé sur l’aile droite par Ancelotti comme alternative industrieuse à Rodrygo. Le 16 octobre, lorsque Kroos a tweeté “Fede Valverde dans le top 3 du monde en ce moment”, il était difficile d’être en désaccord – Valverde venait de marquer un crieur hors des sentiers battus contre Barcelone en le classique, suivis de buts contre Elche et Séville la même semaine. Cependant, il n’a pas réussi à marquer lors de neuf matches consécutifs en championnat depuis, apparemment coincé dans une crise après la Coupe du monde.

Ceballos est un joueur qui s’est imposé dans la conversation par pure personnalité. Signé en 2017, Ceballos n’a jamais convaincu en tant que joueur madrilène jusqu’à ces dernières semaines. Une démonstration gagnante contre Villarreal lors de la Copa del Rey le 19 janvier a été suivie de performances constantes contre l’Athletic Club, l’Atletico Madrid, la Real Sociedad et Valence, lorsque la foule de Bernabeu a scandé “Ceballos, reste!” alors qu’il sortait du terrain. C’est la meilleure course de sa carrière : voyons s’il continue.

jouer 2:03 Shaka: la blessure de Benzema est une énorme préoccupation pour le Real Madrid Shaka Hislop et Alejandro Moreno discutent de l’impact que la blessure de Karim Benzema pourrait avoir sur le Real Madrid à l’avenir.

Ah, prendre des décisions

Trois milieux de terrain – Modric, Kroos et Ceballos – sont tous en rupture de contrat cet été, et chaque cas est différent.

Avec Modric, Madrid a appliqué sa politique habituelle pour les joueurs de plus de 30 ans en prolongeant leurs accords d’année en année. L’international croate a suscité l’intérêt d’ailleurs – le plus récemment d’Arabie saoudite – mais des sources ont déclaré à ESPN que le joueur et le club souhaitaient renouveler jusqu’en 2024, seuls les détails devant être précisés.

Pour sa part, Modric pense qu’il peut encore contribuer et se félicite de la concurrence accrue pour les places. “J’espère pouvoir prendre ma retraite à Madrid”, a-t-il déclaré en mai dernier. “Madrid est ma maison.”

L’avenir de Kroos ne dépend que de lui. Il a parlé avec une honnêteté rafraîchissante du choix auquel il réfléchit : continuer encore un an ou prendre une retraite anticipée à 33 ans. “Même moi, je ne sais pas ce qui va se passer”, a déclaré Kroos en novembre. “Je ne changerai pas de club. Je prendrai ma retraite ici. La seule chose que je ne sais pas, c’est quand… Nous en parlerons en janvier, février ou mars. Ne soyez pas nerveux, parce que je ‘ pas !”

Des sources ont déclaré à ESPN que le club aimerait que Kroos reste, et ils attendent sa décision.

La situation de Ceballos a radicalement changé, son stock augmentant à mesure que sa forme s’améliorait. Madrid n’avait pas l’intention de proposer un nouveau contrat, mais des sources ont déclaré à ESPN que bien qu’aucune décision finale n’ait encore été prise, une offre de contrat – relativement abordable – est désormais probable.

La suggestion que Ceballos pourrait aider à remplacer Modric ne semble plus absurde. “Il a beaucoup des caractéristiques de Modric”, a déclaré Ancelotti la semaine dernière. “Il aime avoir le ballon, il est très intelligent, très intelligent tactiquement, il a beaucoup de personnalité. Pourrait-il remplacer Modric ? Je dirais oui.”

Tchouameni, à gauche, et Camavinga sont deux des meilleurs jeunes milieux de terrain du monde, mais il faut du temps au Real Madrid pour s’engager pleinement envers eux en tant qu’avenir. Diego Souto/Images sportives de qualité/Getty Images

La position de Tchouameni en tant que seul milieu de terrain défensif spécialisé dans l’équipe signifie que son futur rôle est clair, et Madrid reste confiant que Camavinga surmontera ses difficultés de croissance pour devenir un milieu de terrain d’élite box-to-box. Si Ceballos est maintenant candidat pour concourir pour une place, la préférence du club serait de faire venir le talent adolescent le plus recherché d’Europe pour jouer à ses côtés.

Bellingham, 19 ans, a été identifié comme la signature estivale prioritaire de Madrid, avec les qualités nécessaires pour compléter Tchouameni et Camavinga. Madrid considérerait des frais de plus de 100 millions d’euros comme raisonnables et entretiendrait de solides relations de travail avec le club de Bellingham, le Borussia Dortmund, en leur faveur. Mais ils sont conscients que la concurrence sera féroce, Manchester City et Liverpool étant en mesure d’offrir le type de package financier que Madrid ne serait pas disposé à égaler.

Le défi auquel Carlo Ancelotti est confronté cette saison est considérable : gérer une équipe en transition dans un club où les saisons de transition ne sont pas autorisées et où les trophées d’aujourd’hui – ni d’hier ni de demain – sont la seule monnaie acceptée. Il y a peu d’entraîneurs que vous soutiendriez à des joueurs de banc de la stature de Modric et Kroos, développeriez des talents comme Tchouameni et Camavinga et garderiez des étrangers comme Ceballos à bord, tout en maintenant le moral de l’équipe et en concourant sur plusieurs fronts. Ancelotti en fait partie.

Avec la Coupe du monde des clubs cette semaine, le retour de la Ligue des champions et une demi-finale de Copa del Rey avec Barcelone à venir – ainsi que la révision d’un déficit de huit points en Liga – illustrent l’ampleur de la tâche à accomplir. En fin de compte, le succès ou l’échec de Madrid au cours des trois prochains mois sera déterminé par la capacité d’Ancelotti à affiner le passage d’une génération à l’autre, avant ce qui pourrait être un changement plus sismique cet été.