Comment remonter le temps

FALL RIVER — Les gens peuvent se promener dans l’histoire de la ville et observer de près des artefacts d’autrefois rarement vus, grâce à une visite gratuite de Île d’Interlachen.

Le samedi 26 octobre, de 10h00 à 13h00, le service des eaux et des égouts de la ville organise une visite à pied gratuite d’Interlachen dans l’étang North Watuppa, une zone de la ville normalement interdite aux visiteurs occasionnels.

Interlachen est le site d’un manoir démoli depuis longtemps. L’ancien Arctic Ice and Cold Storage est également au programme de la visite. glacière sur l’étang North Watuppadont les murs sont visible pour les conducteurs le long de la route 24 nord.

Comment visiter Interlachen à Fall River

L’inscription n’est pas nécessaire pour faire la visite. Les visiteurs entreront dans la zone par la porte 87 sur Meridian Street, en face de Hannah Street. Se garer le long de la route à proximité.

Que reste-t-il de la glacière de Fall River ?

Avant la réfrigération, au 19e siècle, la glace était récoltée dans les étangs nord et sud de Watuppa. Ce qui reste de l’Arctic Ice and Cold Storage House a été construit en 1864. Il a été détruit par un incendie dans les années 1930 ; il ne reste que ses hauts murs de granit construits le long de la rive de l’étang.

La maison de Spencer Borden, également connue sous le nom de grande maison, à Interlachen.

Qu’est-ce qu’Interlachen ?

Interlachen – prononcé « INTER-lock-en » et signifiant « entre les lacs » en allemand – était le manoir et le terrain de jeu de 80 acres de l’homme d’affaires et inventeur à succès de Fall River, Spencer Borden. L’un des hommes d’affaires d’élite de Fall River dans le À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, il a joué un rôle déterminant dans l’approvisionnement en électricité de Fall River, éleveur de chevaux arabes champions et associé de l’inventeur Thomas Edison.

L’historien et enseignant local Bill Goncalo a déclaré dans une interview de 2019, « Il est facile de décrire le domaine comme le plus prétentieux jamais construit dans la ville. Il y avait beaucoup d’autres maisons élégantes avec de beaux jardins construites dans la ville, mais aucune ne surpassait Interlachen. Construite dans les dernières années du XIXe siècle, Interlachen était une retraite de campagne pour Spencer Borden et son épouse Effie. Le terrain comprenait un jardin à la française, un clocher électrifié, plusieurs granges et écuries pour ses chevaux.

Borden est décédé en 1921 à son domicile de Woodstock, Vermont; Effie, qui n’aimait pas la maison, la vendit en 1927. En 1938, la maison vide et négligée fut démolie par la ville, qui réclamait activement tous les terrains autour des étangs.

Les fondations de la maison subsistent, ainsi que les carreaux de la terrasse de la maison encore encastrés dans le sol.

Pourquoi cette zone de Fall River est-elle interdite ?

Presque tous les terrains autour de l’étang North Watuppa appartiennent à la ville, pour la protection de l’approvisionnement en eau de la ville. La visite n’est pas autorisée sauf dans les rares occasions où le Service des Eaux autorise la visite au public.

Y a-t-il d’autres propriétés historiques intéressantes à voir à Fall River ?

Le service des eaux et des égouts de la ville gère également la tour-fontaine de la ville de 1875 et la station de pompage de 1873 sur Bedford Street, qui sont généralement interdites au public en raison de leur nature historique et de leur état délicat.

Les visites de ces propriétés ont été ouvertes au public en avril. Le directeur des services publics, Paul Ferland, s’est dit intéressé à organiser des visites occasionnelles des bâtiments historiques du département.

