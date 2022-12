Comment remercier votre chauffeur-livreur Amazon

Amazon ajoute un moyen pour les clients de montrer aux chauffeurs-livreurs leur appréciation pendant la saison chargée des fêtes.

À partir du 7 décembre, les clients qui reçoivent un colis d’Amazon peuvent dire “Alexa, remercie mon chauffeur” sur leur appareil compatible Alexa ou leur application Amazon et le chauffeur-livreur recevra une note de gratitude. Le premier million de conducteurs à recevoir des remerciements recevra également un pourboire de 5 $ sans frais pour le client, Amazon a annoncé.

Les cinq conducteurs qui recevront le plus de remerciements recevront également une prime de 10 000 $, plus 10 000 $ remis à l’organisme de bienfaisance de leur choix. L’entreprise dit qu’elle célèbre le travail acharné des chauffeurs et la façon dont ils ont aidé l’entreprise à livrer 15 milliards de colis depuis 1994, créant ainsi une communauté avec les clients en cours de route.

L’annonce tombe juste comme la nouvelle a éclaté qu’Amazon est poursuivi en justice par le District de Columbia pour avoir prétendument volé des pourboires de chauffeur.

La plainte cite une plainte de la Federal Trade Commission déposée en 2021. La plainte alléguait qu’Amazon avait modifié ses politiques de paiement en 2016 d’une manière qui signifiait que les conducteurs gagnaient moins de 100% de leurs pourboires. Amazon a payé une amende de 61,7 millions de dollars pour régler la réclamation de la FTC, que l’agence répercuterait sur les conducteurs.

Mais Amazon a “jusqu’à présent échappé à toute responsabilité appropriée, y compris toute sanction civile, pour les dommages causés aux consommateurs”, a déclaré le procureur général de DC, Karl Racine, qui a intenté la nouvelle action en justice, dit dans un communiqué. Il demande ces sanctions civiles en plus d’une ordonnance du tribunal pour empêcher Amazon de revenir à la pratique.

“Rien n’est plus important pour nous que la confiance des clients”, a déclaré Maria Boschetti, porte-parole d’Amazon, à CNBC Make It dans un communiqué envoyé par e-mail. “Ce procès implique une pratique que nous avons modifiée il y a trois ans et est sans fondement – tous les pourboires des clients en cause ont déjà été payés aux conducteurs dans le cadre d’un règlement l’année dernière avec la FTC.”

