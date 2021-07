Comment rembourser votre hypothèque avec un prêt de 15 ans

Plusieurs options s’offrent à vous lorsque vous choisissez un prêt hypothécaire.

Les conditions standard vous permettront généralement de rembourser l’argent dans 15 ou 30 ans.

Si vous voulez payer votre maison plus rapidement, vous devrez faire certaines choses avant et après votre emménagement, selon Andy Colline, un propriétaire qui a remboursé son hypothèque en moins de cinq ans.

Regardez cette vidéo pour voir la stratégie que Hill et deux autres propriétaires ont utilisée pour rembourser leur maison en moins de 10 ans.

Divulgation : NBCUniversal et Comcast Ventures sont des investisseurs dans Glands.