Comment rembourser votre dette de carte de crédit alors que les taux d’intérêt augmentent

Parfois, un radeau de sauvetage ressemble beaucoup à une carte de crédit.

Dans une économie qui a produit le taux d’inflation le plus élevé depuis le début des années 1980, les Américains ont du mal à faire face aux dépenses quotidiennes et comptent de plus en plus sur les cartes de crédit pour rester à flot.

Au milieu d’une augmentation spectaculaire du coût de la vie, les soldes des cartes de crédit ont bondi de 13% au deuxième trimestre de 2022, enregistrant la plus forte augmentation d’une année sur l’autre en plus de 20 ans, selon un rapport de la Federal Reserve Bank de New York .

La dette totale des cartes de crédit est revenue à 890 milliards de dollars, juste en deçà du record de 2019.

“Beaucoup doivent compter sur les cartes de crédit pour payer les produits de première nécessité, en particulier avec l’inflation qui pousse les prix si haut”, a déclaré Allen Amadin, président et chef de la direction d’American Consumer Credit Counseling.

Le nombre de personnes titulaires de cartes de crédit et de prêts personnels a également atteint des niveaux record au deuxième trimestre, le dernier rapport de TransUnion rapport sur l’industrie du crédit trouvé.