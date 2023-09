Comment réinvestir dans votre travail

Mon grand-père m’a présenté pour la première fois le concept du dharma sur son porche à New Delhi. Je n’avais que sept ans, donc la sagesse qu’il essayait de transmettre : on ne trouve pas le bonheur en fuyant le travail ; vous le trouvez à travers votre travail – cela m’a survolé la tête à l’époque. Mais cela m’est revenu des décennies plus tard, à une époque de ma vie où je ne trouvais aucune joie dans mon travail.

J’ai donc décidé de faire de grands changements pour découvrir, poursuivre et vivre mon Dharma. Quand je suis finalement arrivé là-bas, j’ai découvert que mon grand-père avait sous-estimé les pouvoirs pratiques du Dharma. J’ai ressenti un regain significatif de confiance et de créativité et j’ai porté un sens du but et la joie qui a brillé dans ma vie et mon travail.

Rien de tout cela ne serait arrivé pour moi sans un outil que j’appelle désormais « petits contrats ». Il s’agit d’accords contraignants que vous concluez avec vous-même pour vous lancer dans une action pendant une période de temps déterminée. Jusqu’à l’expiration de cet accord, votre concentration et votre cœur restent engagés dans la décision. Vous êtes totalement immergé dans l’action.

Nous sommes un pied dedans, un pied dehors

Il n’y a pas si longtemps, j’ai entendu une conversation entre Steve Martin et l’écrivain new-yorkais Adam Gopnik sur Repenser avec Adam Grant. Martin et Gopnik réfléchissaient à ce que signifie à la fois réussir et être heureux. C’est alors que Gopnik a dit : « Le bonheur… est l’absorption, dans quelque chose en dehors de vous-même. »

Steve Martin a rapidement accepté. « C’est ça le succès : être absorbé. Et cela ne veut pas dire réussite financière ou notoriété, mais je connais des gens qui sont si heureux parce qu’ils sont absorbés par ce qu’ils font.

La conversation m’a marqué pour des raisons allant au-delà de son lien dharmique. Aujourd’hui, il semble que la plupart d’entre nous ressentent le contraire d’une absorption totale. Un énorme 96% d’entre nous recherchons activement notre prochaine chose. Et même quand nous nous présentons à notre travail actuel, moins de 25% d’entre nous sommes réellement engagés dans ce que nous faisons chaque jour.

Nous ne sommes définitivement pas absorbés. Et loin de vivre notre dharma.

Je sais ce que ça fait. J’ai passé les quinze premières années de ma carrière, passant de la rédaction de discours au conseil en passant par les grandes technologies, les startups et la candidature à une fonction publique. Quelques mois après avoir fait un saut, je me demandais inévitablement si j’avais fait le bon choix. Ma bande passante émotionnelle était constamment partagée entre une décision que j’avais prise et la question de savoir si elle était la bonne en premier lieu.

J’étais toujours un pied dedans, un pied dehors, passant d’un rôle à l’autre sans vraiment m’absorber dans aucun d’entre eux. En conséquence, je n’étais ni heureux ni réussi.

Finalement, j’ai atteint un point de rupture. J’avais désespérément envie de me plonger dans quelque chose que j’aimais, qui pour moi était d’écrire. Alors, chaque matin, avant de me rendre à mon travail à temps plein, j’écrivais. Ces séances matinales ont commencé sous forme d’entrées de journal, se sont transformées en articles de blog et ont finalement publié des articles.

J’étais accro. J’ai réalisé que mon dharma était de raconter des histoires et je voulais aller plus loin. Je voulais réaliser un rêve de longue date : écrire un livre. J’ai donc élaboré une proposition et, après plusieurs refus, j’ai réussi à la vendre à un éditeur et même à recevoir une avance financière. C’était comme si tout s’assemblait.

Mais je n’ai pas vraiment apprécié le niveau d’engagement qu’il fallait pour écrire un livre jusqu’à ce que je m’assoie et regarde l’écran vide devant moi. Je me suis vite senti complètement dépassé – et paralysé – par l’énormité de la tâche qui m’attendait. Assis à mon bureau chaque matin, la moitié de mon attention était portée sur le livre et l’autre moitié se demandait si j’avais quelque raison d’essayer de devenir auteur.

Après six mois de cela, avec très peu de matériel à montrer à mon éditeur, j’ai décidé d’arrêter. Ce soir-là, au dîner, j’ai dit à ma femme que j’abandonnais le projet et que je renvoyais l’avance à mon éditeur.

C’est à ce moment-là que Leena m’a encouragé à mettre en pratique ce que je prêchais et à établir un « petit contrat » pour mon livre.

Immersion totale à travers de petits contrats

Le terme « petits contrats » m’est venu à l’esprit après une conversation avec un dirigeant de longue date du secteur automobile. John avait gravi les échelons d’un poste de débutant pour devenir directeur financier d’un important fabricant à Détroit. Il avait maintenant la cinquantaine avancée, mais avait les yeux brillants, l’esprit vif et la curiosité d’une personne d’une vingtaine d’années.

J’ai demandé à John combien de temps il prévoyait de rester dans son entreprise. Sa réponse était un an. J’ai supposé que cela signifiait qu’il prévoyait de prendre sa retraite dans un an, mais il s’est avéré qu’il prévoyait de rester sur le marché du travail pendant au moins cinq autres années.

John a expliqué qu’il renouvelle son engagement personnel à rester par tranches d’un an. Chaque été, lui et sa femme se retirent personnellement dans leur endroit préféré, sur un petit lac isolé du Wisconsin. Pendant la journée, il s’assoit au bord de l’eau et laisse la nature lui apporter un sentiment de paix. Lorsqu’il trouve enfin un lieu de calme, il se demande : qu’est-ce que j’aime ? Et est-ce que je fais ça ?

Si John a toujours l’impression de vivre son dharma et de trouver le bonheur grâce à son travail, il s’engagera dans un autre petit contrat d’un an.

Au début, j’ai vu l’approche de John comme un moyen d’éviter tout engagement. Après tout, se consacrer à quelque chose ne signifie-t-il pas s’y tenir sur le long terme ? Mais John m’a aidé à comprendre que l’engagement dépend moins du nombre d’années que vous y consacrez que du dévouement que vous apportez chaque année.

Mettre en place votre petit contrat

Après ma conversation avec John, je suis rentré chez moi et j’ai divisé le concept d’un petit contrat en trois étapes :

Première étape : établir un calendrier. Il s’agit de la durée pendant laquelle vous vous engagez pleinement dans une ligne de conduite. La durée dépend entièrement de vous. Chacun des petits contrats de John durait un an, mais le vôtre peut aller de quelques mois à quelques années. Choisissez une durée pendant laquelle vous pouvez rester concentré sur l’opportunité qui se présente à vous.

Deuxième étape : être pleinement absorbé. Pour tout mettre en œuvre, il faut être à fond. A travers un tout petit contrat, vous vous engagez pleinement en vous libérant de l'insécurité d'une mauvaise décision. Car même si vous avez fait le mauvais choix, vous pouvez corriger le tir une fois le contrat terminé.

Pour tout mettre en œuvre, il faut être à fond. A travers un tout petit contrat, vous vous engagez pleinement en vous libérant de l’insécurité d’une mauvaise décision. Car même si vous avez fait le mauvais choix, vous pouvez corriger le tir une fois le contrat terminé. Troisième étape : vérifiez auprès de vous-même. Lorsqu’un contrat prend fin, prenez le temps réel pour décider si vous souhaitez le renouveler. C’est à ce moment-là que vous réfléchissez à l’étape que vous venez de franchir et, peut-être comme John, que vous vous demandez : « Est-ce que je fais ce que j’aime ? Vous sentez-vous aussi absorbé aujourd’hui qu’au début de votre contrat ? Si la réponse est oui, envisagez de reconduire pour un autre mandat.

Comment les petits contrats aident les organisations

Les petits contrats ont tendance à aller à l’encontre de la plupart des relations employeur-employé. Les organisations n’ont pour la plupart pas avalé la pilule rouge de la vérité selon laquelle les gens ne restent plus comme avant. L’ancienneté médiane des personnes âgées de 25 à 34 ans se situe entre deux et trois ans et elle diminue. Alors que certains dirigeants comme le fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman ont proposé que les entreprises évoluent Pour répondre à cette nouvelle normalité, la plupart sont toujours coincées dans un décalage entre la rétention des employés et leurs intentions.

Mais les petits contrats ne sont pas seulement à votre avantage : ils peuvent également aider votre organisation. Après avoir décidé de s’engager à nouveau pour un an de plus, John revient avec une vigueur qui lui rappelle ce qu’il a ressenti lorsqu’il a rejoint l’entreprise pour la première fois il y a plus de trente ans. Les choses semblent à nouveau fraîches. Il apporte un esprit rajeuni à chaque jour, à chaque réunion et à chaque projet. Et à l’heure où la grande majorité des gens se sentent épuisés, son attitude est comme un baume cicatrisant et un regain d’énergie pour leur propre travail.

Mettre le petit contrat à profit

Ce soir-là, au dîner, alors que j’étais sur le point d’arrêter d’écrire mon livre, Leena m’a fait comprendre à quel point un petit contrat était une solution sur mesure à mes problèmes.

« Et si vous éliminiez le doute et toute autre distraction et vous y engageiez pleinement pendant un an ? » elle a demandé. « Si tout n’est pas réuni d’ici la fin du contrat, alors vous pouvez passer à autre chose. Mais si vous n’y allez pas à fond, vous ne saurez jamais si cette décision était la bonne pour vous.

C’est donc ce que j’ai fait. J’ai fixé un délai de douze mois et je me suis pleinement absorbé dans l’écriture chaque matin pour l’année suivante. Avec un engagement limité et ciblé, je suis devenu moins inquiet de tout le travail à venir et plus absorbé par l’écriture que je devais faire ce jour-là. Mes doutes se sont dissipés, tout comme ma peur de rater d’autres opportunités.

Je ne dis pas qu’écrire un livre est devenu facile, mais à chaque fois que le doute surgissait et remettait en question ma décision d’écrire un livre, j’étais réconforté par le point de contrôle des 12 mois. Je pourrais regarder ma peur dans les yeux et dire : « Pas maintenant. J’ai prévu du temps pour nous plus tard.

Ce petit contrat m’a libéré émotionnellement et a ouvert la voie à mon premier livre, Supportable. Quelques mois après qu’il soit terminé, j’ai commencé à travailler sur mon prochain, Dharma quotidien-un projet dans lequel j’ai immédiatement été absorbé et qui m’a apporté encore plus de joie. Dans ce nouveau livre, je révèle des dizaines d’outils, comme de minuscules contrats, qui nous aident à transformer nos rêves en action.

Quelle que soit la décision à laquelle vous êtes confronté, rappelez-vous ceci : le doute ne doit pas nécessairement être l’ennemi du dévouement. Vous pouvez manquer de certitude tout en vous engageant pleinement. Et lorsque cela se produira, vous ressentirez ce que mes ancêtres entendaient par dharma – et ce que Steve Martin et Adam Gopnik veulent dire lorsqu’ils disent que l’absorption est à l’intersection du bonheur et du succès.

Suneel Gupta est l’auteur de Dharma quotidien, un guide pour vivre votre objectif dans une vie dépassée. Il est le PDG fondateur de RISE et co-fondateur du Gross National Happiness Center aux États-Unis. En tant que auteurchercheur invité à la Harvard Medical School et animateur d’une série documentaire à succès, Suneel étudie les personnes les plus extraordinaires de la planète pour découvrir et partager des habitudes simples et pratiques pour améliorer nos performances et approfondir notre sens du but au quotidien.