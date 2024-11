Comment réinstaller Windows 11 et résoudre les problèmes importants

Sous Windows 11, ce n’est qu’une question de temps avant que vous commenciez à rencontrer différents types de problèmes, et dans ce guide, je partagerai avec vous les signes que je recherche habituellement pour déterminer quand il est temps de réinstaller le système d’exploitation pour résoudre les problèmes courants. au lieu de cela, passez plus de temps à essayer de les réparer.

Habituellement, si vous disposez de la même installation depuis longtemps, l’appareil commencera probablement à développer des problèmes dus à l’utilisation quotidienne, aux applications installées, à l’utilisation du stockage, aux configurations personnalisées, aux logiciels malveillants, etc., qui peuvent ralentir considérablement les performances et affecter la séquence de démarrage. , corrompt les fichiers et crée un certain nombre d’erreurs système, notamment l’écran bleu de la mort.

Bien que vous puissiez résoudre le problème, la réinstallation du système d’exploitation est généralement la meilleure option pour résoudre les problèmes les plus courants. Sous Windows 11, vous pouvez effectuer cette tâche de plusieurs manières, mais les options des paramètres « Récupération » sont peut-être les plus simples à utiliser.

Dans ce guide pratique, je partagerai les symptômes qui vous aideront à déterminer quand il est temps de réinstaller Windows 11 et comment terminer le processus.

Comment identifier les problèmes sur Windows 11

Si votre ordinateur présente des problèmes, confirmez ces symptômes pour déterminer si vous devez réinstaller le système d’exploitation.

1. Baisse significative des performances

Il ne s’agit pas de « si » mais de « quand » car, avec le temps, les performances du système d’exploitation se dégraderont, ce qui peut se produire pour diverses raisons, notamment à cause des applications installées, des configurations personnalisées, de l’utilisation du stockage, des virus, etc.

Si la désinstallation d’applications, la suppression de fichiers indésirables, l’annulation de configurations et l’exécution d’une analyse antivirus complète ne résolvent pas le problème, il est peut-être temps de réinstaller le système d’exploitation.

2. Plantages et blocages fréquents

Si votre ordinateur ne répond plus ou plante fréquemment, vous pouvez essayer de réinstaller ou de désinstaller des applications et des pilotes de périphériques spécifiques. Toutefois, si le problème persiste, une réinstallation peut être nécessaire.

3. Erreurs système fréquentes

Si des messages d’erreur apparaissent régulièrement, cela peut indiquer une instabilité du système. Vous pouvez consulter l’outil « Observateur d’événements » et vérifier les erreurs dans le journal « Système », mais si vous remarquez différentes erreurs à différents endroits, la meilleure action serait d’actualiser la configuration.

4. Fichiers système corrompus

Si vous avez essayé d’utiliser le vérificateur de fichiers système (SFC) ou la maintenance et la gestion des images de déploiement (DISM) et qu’ils trouvent des fichiers corrompus qui ne peuvent pas être réparés, la réinstallation peut être la meilleure solution.

5. Installation d’un nouveau matériel

Parfois, une nouvelle installation peut garantir une compatibilité et des performances optimales lors de modifications matérielles importantes, telles que le remplacement de la carte mère, du processeur et de la carte graphique.

Je pourrais également inclure le remplacement du disque dur. Bien qu’il soit possible de cloner ou de restaurer un système à partir d’une sauvegarde sur un nouveau disque, si vous remplacez le disque dur du système d’exploitation, la meilleure approche consiste à effectuer une nouvelle installation de Windows 11, puis à restaurer vos fichiers à partir de la sauvegarde.

Un changement de matériel ne nécessite pas strictement une nouvelle installation, mais il est souvent recommandé comme bonne pratique pour garantir des performances et une compatibilité optimales. Une nouvelle installation fournit un nouveau départ, éliminant les conflits de pilotes potentiels et les problèmes d’instabilité du système qui pourraient survenir après des modifications matérielles importantes.

6. Problèmes de démarrage

Si l’ordinateur rencontre des difficultés au démarrage et que vous avez suivi les étapes permettant de désactiver les programmes et services de démarrage, vous devrez peut-être envisager de réinstaller le système d’exploitation pour améliorer les temps de démarrage.

7. Infection par un logiciel malveillant

Même si vous utilisez l’antivirus Microsoft Defender ou un antivirus tiers, il est toujours possible qu’un logiciel malveillant infecte l’ordinateur. Dans les cas graves d’infection grave par un logiciel malveillant, la réinstallation peut être le moyen le plus efficace de supprimer complètement le logiciel malveillant.

8. Instabilité du système après des changements majeurs

Si vous avez apporté des modifications importantes à votre système, comme l’installation d’un nouveau pilote ou d’une nouvelle application, ou si vous avez apporté des modifications au système via le registre ou le système de fichiers, et que vous pensez que ces modifications provoquent une instabilité, une réinstallation peut être nécessaire pour rétablir le système. change correctement.

9. Échec des tentatives de dépannage

Si l’ordinateur rencontre un problème spécifique et que vous avez essayé plusieurs étapes de dépannage, telles que la réinstallation des pilotes, l’utilisation de dépanneurs intégrés ou la restauration à partir d’un point de restauration système, mais qu’elles n’ont pas aidé, effacez l’installation précédente et démarrez avec une nouvelle configuration serait la meilleure approche.

De plus, si vous consacrez plus de temps aux diagnostics et aux correctifs qu’à l’utilisation productive de votre système, une réinstallation peut vous faire gagner du temps à long terme.

Comment effectuer une réinstallation de Windows 11

Sous Windows 11, vous pouvez réinstaller le système d’exploitation de plusieurs manières. Cependant, si vous rencontrez des problèmes de configuration, vous pouvez essayer d’utiliser l’option « Windows Update » et la fonctionnalité « Réinitialiser ce PC » disponible via les paramètres « Récupération ».

Pour réinstaller le système d’exploitation avec l’option Windows Update, procédez comme suit :

Ouvrir Paramètres. Cliquez sur Système. Cliquez sur le Récupération page sur le côté droit.

(Crédit image : Mauro Huculak)

Cliquez sur le Réinstaller maintenant dans le paramètre « Résoudre les problèmes avec Windows Update ».

(Crédit image : Mauro Huculak)

Vérifiez le « Redémarrer automatiquement mon PC 15 minutes après l’installation » option.

(Crédit image : Mauro Huculak)

Cliquez sur le D’ACCORD bouton. Cliquez sur le Redémarrer maintenant dans les paramètres de Windows Update (le cas échéant).

Une fois les étapes terminées, le système d’exploitation sera réinstallé, conservant vos fichiers, paramètres et applications.

S’il s’agissait d’un problème avec le système d’exploitation, vous devriez pouvoir recommencer à utiliser l’appareil. Si le problème était lié à une application ou à une configuration personnalisée, confirmez que le problème a été résolu. Sinon, vous devrez peut-être effectuer une réinstallation, en supprimant des applications, des paramètres ou des fichiers pour résoudre le problème.

Réinstaller en conservant uniquement les fichiers

Pour réinitialiser votre ordinateur tout en conservant vos fichiers afin de résoudre les problèmes du système, procédez comme suit :

Ouvrir Paramètres. Cliquez sur Système. Cliquez sur le Récupération page sur le côté droit.

(Crédit image : Mauro Huculak)

Cliquez sur le Réinitialiser le PC dans le paramètre « Réinitialiser ce PC ».

(Crédit image : Mauro Huculak)

Cliquez sur le « Gardez mes fichiers » option.

(Crédit image : Mauro Huculak)

Remarque rapide : Cette option supprimera les applications et les paramètres car ils peuvent être à l’origine des problèmes.

Cliquez sur le Réinstallation locale option pour utiliser l’image disponible localement pour réinstaller le système d’exploitation.

(Crédit image : Mauro Huculak)

Remarque rapide : Vous pouvez également utiliser le « Téléchargement dans le cloud » mais cette option télécharge l’image par défaut de Microsoft, qui peut ne pas contenir les outils et les pilotes si vous dépannez un ordinateur OEM de HP, Dell, Asus, etc.

Cliquez sur le Suivant bouton. Cliquez sur le Réinitialiser bouton.

Une fois les étapes terminées, Windows 11 se réinstallera sur votre ordinateur, supprimant les applications et les paramètres mais conservant vos fichiers.

Réinstaller en supprimant tout

Vous pouvez effectuer une nouvelle installation de Windows 11, mais le moyen le plus rapide consiste à utiliser la fonctionnalité « Réinitialiser ce PC », qui vous permet de tout supprimer, y compris les fichiers, les applications et les paramètres. Bien entendu, si vous souhaitez utiliser cette option, il est essentiel de créer une sauvegarde complète du système et des fichiers.

Pour réinitialiser la configuration de Windows 11 avec une nouvelle installation, procédez comme suit :

Ouvrir Paramètres. Cliquez sur Système. Cliquez sur le Récupération page sur le côté droit.

(Crédit image : Mauro Huculak)

Cliquez sur le Réinitialiser le PC dans le paramètre « Réinitialiser ce PC ».

(Crédit image : Mauro Huculak)

Cliquez sur le « Supprimer tout » option.

(Crédit image : Mauro Huculak)

Cliquez sur le Réinstallation locale option pour utiliser l’image disponible localement pour réinstaller le

(Crédit image : Mauro Huculak)

Cliquez sur le Suivant bouton. Cliquez sur le Réinitialiser bouton.

Une fois les étapes terminées, l’ordinateur sera réinitialisé avec une nouvelle installation et vous devrez restaurer vos fichiers à partir d’une sauvegarde précédente. Vous devrez peut-être également réinstaller des applications et réappliquer des paramètres spécifiques.

Si vous ne parvenez pas à accéder au bureau en raison de différents problèmes, vous devrez peut-être effectuer une nouvelle installation à l’aide du support de démarrage USB.

Enfin, si vous ne savez pas s’il faut réinstaller ou si vous rencontrez des problèmes spécifiques, c’est toujours une bonne idée d’essayer d’abord les étapes de dépannage. Cependant, la réinstallation peut être la meilleure solution si cela ne résout pas le problème.

