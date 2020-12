Samm Sacks , chercheur en politique de cybersécurité et en économie numérique chinoise à New America et chercheur au Paul Tsai China Center de la Yale Law School

Dans le cadre du DealBook DC Policy Project, le New York Times a réuni un panel virtuel d’experts début décembre pour discuter de l’état des relations américano-chinoises aujourd’hui et de la manière dont elles pourraient changer pendant l’administration Biden.

Lorsque le président élu Joseph R. Biden Jr. entrera à la Maison Blanche, il héritera d’une relation avec la Chine qui est à son point le plus bas depuis des décennies. Parmi les questions sur sa liste de choses à faire, il y a les tarifs, qu’il a dit qu’il prévoyait de maintenir lorsqu’il prendra le relais; comment gérer les violations des droits de l’homme dans la région chinoise du Xinjiang; et une guerre froide technologique qui a soulevé des questions sur les données, la souveraineté et le pouvoir.

M. Biden «va continuer à adopter une ligne dure», a déclaré Samm Sacks de New America et de la Yale Law School, mais adoptera «une approche plus ciblée», demandant «où existe un véritable risque pour la sécurité nationale et ensuite avec des solutions pour résoudre ce problème.

Cette opportunité pourrait amener M. Biden à choisir d’être plus collaboratif avec la Chine sur des sujets tels que le changement climatique et la distribution de vaccins, dans l’espoir de gagner plus de poids dans des domaines, comme la technologie, où il souhaite que les États-Unis soient plus compétitifs avec la Chine.

Une partie d’une collaboration transnationale peut impliquer la création d’un cadre international pour faire face à des défis tels que la protection des flux de données, a déclaré Andy Purdy, le chef de la sécurité de Huawei Technologies USA «Nous devons intensifier les efforts en collaboration avec nos partenaires pour avoir une conformité indépendante et des programmes de test indépendants, nous avons donc une base objective pour savoir quels produits et services sont dignes de confiance », a-t-il déclaré. «Nous devons collaborer, au niveau mondial, pour améliorer les capacités de sécurité et d’assurance et les capacités de transparence.»

« Biden arrive en parlant d’un grand jeu sur le travail avec des alliés et des partenaires à un moment où la fracture numérique entre l’Europe et les États-Unis ne pourrait pas être plus profonde », a-t-elle ajouté. «Et je pense que ce sera l’une de ses premières missions: résoudre le fossé numérique avec l’Europe.»

Mme Sacks a mis en garde contre une concentration trop étroite sur les seuls États-Unis et la Chine. «La concurrence technologique entre la Chine et les États-Unis ne se jouera de plus en plus dans les pays de l’autre. Cela va se jouer dans d’autres parties du monde », a-t-elle déclaré.

En décrivant l’état du jeu, «c’est la sous-performance américaine par rapport au dépassement chinois», a déclaré James McGregor d’APCO Worldwide. « La Chine est allée trop loin et a même repoussé les affaires, et nous avons juste été assez boiteux ici en investissant en nous-mêmes. »

Faiza Saeed de Cravath, Swaine & Moore a déclaré que les entreprises américaines et chinoises n’étaient pas en concurrence sur des «règles du jeu équitables», les entreprises préférées de la Chine recevant plus de soutien de leur gouvernement que leurs rivales aux États-Unis. Ce n’est pas ce à quoi beaucoup s’attendaient lorsque la Chine a ouvert son économie au monde, a-t-elle déclaré:

«Les démocraties occidentales pensaient que s’ouvrir à la Chine allait changer la Chine, et ce que nous avons vu au cours des 20 dernières années, c’est que nous avons changé. Et il y a toutes ces forces qui sapent la cohésion dans notre propre société et qui ne sont pas la faute de la Chine. La Chine a toujours été concentrée sur sa propre croissance et son indépendance, et sur la protection de son indépendance, mais nous n’avons pas obtenu ce que nous pensions que nous allions obtenir en nous ouvrant et en regardant ailleurs.

Cela dit, pour les décideurs politiques américains, la réponse n’est pas nécessairement de «devenir davantage comme la Chine pour battre la Chine», a déclaré Damien Ma du Paulson Institute:

«Si vous regardez ce que font les Chinois, ils sont en fait moins impliqués dans la politique industrielle parce qu’ils ont réalisé que cela a produit plus de bulles et plus de coûts que cela ne valait la peine. Oui, ils ont des piles. Oui, ils ont des panneaux solaires. Mais ce fut un succès très mitigé. Ainsi, même en Chine, ils se demandent à quel point ils veulent pousser la politique industrielle.