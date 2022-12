Comment Regragui a orchestré le conte de fées du football marocain

DOHA, Qatar — Fatima Regragui est proche de la soixantaine. Lorsque son fils Walid était joueur professionnel – il a joué dans les ligues françaises avec des équipes telles que Toulouse et Ajaccio, tout en faisant 45 apparitions pour le Maroc – elle n’a jamais voyagé pour le voir en action. Pas même lorsqu’il jouait à Paris, où elle vit, et où Walid est né il y a 47 ans. Pas une fois.

Pourtant, elle est à Doha depuis le début de la Coupe du Monde de la FIFA, soignée par la FA marocaine comme toutes les familles de joueurs et de staff en visite. Et il est juste de dire qu’elle a été le porte-bonheur de son fils.

L’histoire de Walid Regragui dans ce tournoi est un conte de fées du football. Il y a huit mois, lorsque les Lions de l’Atlas se sont qualifiés pour Qatar 2022, l’ancien latéral droit n’aurait jamais imaginé qu’il serait assis sur le banc de l’équipe nationale pendant le tournoi. Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles il remplacerait Vahid Halilhodzic à la barre, mais elles ne sont jamais allées plus loin. Pourtant, mercredi, il affrontera la France de Didier Deschamps pour une place en finale de la Coupe du monde.

Regragui a grandi dans la cité de Montconseil à Corbeil-Essonnes, dans la banlieue sud de Paris. Son père était un maçon, qui ne demandait à son fils que de bien réussir à l’école. Walid l’a fait. Il était intelligent, obtenant son baccalauréat avant d’aller à l’université pour étudier l’économie.

Personne ne s’attendait à ce qu’ils atteignent les demi-finales de la Coupe du monde, mais pour le Maroc et son entraîneur Walid Regragui, c’est une nouvelle étape d’un parcours remarquable. PAUL ELLIS/AFP via Getty Images

Pendant ce temps, sa carrière a décollé dans les ligues inférieures, commençant en cinquième division et progressant jusqu’en Ligue 1 ; cela a commencé avec Rudi Garcia, l’ancien entraîneur de Lille, de l’AS Roma et de Lyon, qui a commencé sa carrière d’entraîneur il y a des années à Corbeil.

“Rudi a changé ma vie”, a déclaré Regragui. “J’avais 19 ans quand il m’a entraîné et m’a dit que je pouvais devenir pro.”

Mercredi, Garcia sera dans la cabine des commentateurs de la télévision française au stade Al Bayt pour le match le plus important de son ami.

Pour toutes les personnes qui connaissent Regragui ou l’ont rencontré au cours de sa carrière de joueur – y compris l’attaquant français Olivier Giroud, qui a participé à un stage de pré-saison avec lui en 2007 à Grenoble – il n’a jamais été douteux que le Parisien allait être un manager après avoir arrêté de jouer.

“Il était très intelligent, bien au-dessus de la moyenne. Et il était aimé de tous les joueurs dans tous les vestiaires. Ses compétences sociales étaient fantastiques”, a déclaré Roland Courbis, qui l’a dirigé à Ajaccio.

Ces aptitudes sociales – Regragui parle également français, arabe et anglais – sont ce qui lui a permis de ramener Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui dans l’équipe nationale. Tous deux avaient refusé de jouer sous Halilhodzic. Après une discussion avec Regragui, ils sont revenus et sont des rouages ​​essentiels dans cette fantastique aventure.

Avant d’affronter le Maroc après le départ d’Halilhodzic, Regragui a remporté la Ligue des champions d’Afrique avec le WAC Casablanca, battant Al-Ahly 2-0 en mai. C’était une forme d’auto-validation qu’il était prêt pour plus. Même s’il ne s’attendait pas à remplacer Halilhodzic en août si près du début de la Coupe du monde, il en a profité à bras ouverts.

Il convient de noter qu’il n’y avait aucune pression immédiate sur Regragui pour exceller au Qatar : la seule chose mentionnée dans son contrat était un objectif d’atteindre au moins les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations 2024. Au départ, la Coupe du monde était perçue comme un bonus, mais plus maintenant.

Sur les 26 joueurs convoqués par l’entraîneur, 14 ne sont pas nés au Maroc, et certains ont même joué au niveau des jeunes pour leur pays de naissance (Canada, France, Belgique, Pays-Bas, Espagne et Italie) avant de choisir de représenter la nation de leurs parents ou grands-parents. Le succès de Regragui tient à la façon dont il a réussi à unir ces joueurs et à faire en sorte que cette équipe se gélifie.

jouer 1:41 Craig Burley ne tarit pas d’éloges sur la performance et la résilience du Maroc après qu’il est devenu la première équipe africaine à se qualifier pour une demi-finale de Coupe du monde.

“Nous sommes une vraie équipe, une vraie équipe, où tout le monde se bat les uns pour les autres et tout dépend de lui”, a déclaré le meneur de jeu Sofiane Boufal à ESPN.

Le Maroc a perdu deux titulaires à Imran Louza et Amine Harit – ce dernier est arrivé à Doha lundi pour soutenir l’équipe – sur blessure avant le tournoi, ce qui a été un coup dur, mais Regragui a regroupé tout le monde et a trouvé les bons remplaçants et solutions.

Sa formation 4-3-3 à l’esprit défensif est solide et son équipe est bien formée, chaque homme comprenant son rôle. Le Maroc possède la meilleure défense de la compétition, ne concédant qu’un seul but en cinq matchs, et avec le ballon, il s’appuie fortement sur Boufal et Ziyech. Mais cela fonctionne et ils ne changeront rien.

Il ne fait aucun doute que Regragui est destiné à de grandes choses en tant que manager. Après le Maroc, il vise un poste en Ligue 1, mais en ce moment il reste encore un trophée à gagner. Regragui et ses joueurs sont entrés dans l’histoire en devenant le premier pays africain à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde.

Maintenant, Fatima et toutes les autres mères et proches de cette équipe exceptionnelle sont déterminées à rentrer à la maison avec le trophée.