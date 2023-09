Qui ne rêve pas d’une connexion de haute qualité ? Le déploiement de la fibre a pris en compte votre zone et vous devrez pouvoir en jouir désormais. Malheureusement, l’ultime étape qui consiste au raccordement de votre réseau privé à la fibre est en échec. La cause peut être un regard caché, enterré ou introuvable ou un fourreau bouché. Dans cet article, découvrez comment régler un problème de raccordement à la fibre optique.

Localiser le regard télécom

Le déploiement de la fibre optique dans le quartier est une bonne nouvelle. Mais, la route pour que la fibre arrive jusqu’à votre adresse est encore longue. Il faut que le technicien de votre opérateur internet vienne vous raccorder à la fibre optique. Pour ce faire, il doit obligatoirement avoir accès à votre regard PTT. Ce regard qui n’est pas toujours facile à détecter symbolise la frontière entre le domaine public et le domaine privé. Votre technicien repartira sans vous raccorder si vous ne savez pas où le regard PTT se trouve. La détection regard n’est pas de sa compétence.

Qui contacter pour localiser un regard télécom ?

Il vaut mieux faire appel à une entreprise comme RECHERCHE REGARD qui est spécialisée dans cette activité depuis maintenant de nombreuses années. Dans les maisons récentes, le regard télécom est souvent facile à localiser. Mais, il peut arriver qu’il soit caché ou enterré à un endroit où nul ne s’attendrait à le trouver. De même, le regard télécom peut avoir été rendu inaccessible à la suite de certains travaux comme la création d’une terrasse ou des déplacements de terre.

Heureusement, cette entreprise dispose d’un matériel spécifique qui leur permet de détecter, localiser et rechercher un regard ou une trappe télécom. Elle est expérimentée et a même déjà réalisé divers travaux de détection de plaque ft. Pour faire la recherche, ils se servent de microsondes et d’un détecteur de haute sensibilité. Cela leur permet d’œuvrer systématiquement au bon endroit, car ils ont une marge d’erreur de seulement +/- 5 cm.

Comment se fait la localisation du regard télécom ?

Pour localiser un regard télécom caché ou enterré, le professionnel commence par identifier le fourreau PTT de la maison. Il introduit une aiguille ou une sonde traçable dans le fourreau pour remonter la trace du regard télécom et déterminer son emplacement précis. Après la détection, vous pouvez soit rappeler votre technicien ou tout simplement confier le raccordement à cette entreprise.

RECHERCHE REGARD propose un service complet à ses clients. Que ce soit la détection, les travaux d’installation de la fibre optique et la remise en état si nécessaire, vous pouvez compter sur le savoir-faire de ses équipes de professionnels. Avec eux, vous avez la certitude de pouvoir bénéficier de la fibre optique dès les jours suivants. Vous pouvez consulter le site internet de l’entreprise pour voir ses réalisations et lire les avis des clients.

Détecter et réparer la gaine

Il peut arriver que l’échec de l’installation de votre fibre soit causé par l’obstruction de votre gaine télécom. Les professionnels, toujours munis de leur aiguille ou sonde traçable remontent le cheminement de la gaine du logement ou du bâtiment professionnel jusqu’à identifier le point de blocage. Pour être sûr qu’il n’existe pas d’autres points de blocage, ils effectuent un contre-aiguillage en partant du sens opposé. Une fois que tous les points d’obstruction sont localisés, les professionnels prennent toutes les mesures utiles pour réaliser vos travaux de débouchage du fourreau.