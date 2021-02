Comment Regina King a contourné la malédiction de l’enfant star et a remporté Hollywood

Depuis la séparation avec Warner, King est restée célibataire, se concentrant sur son métier et devenant une ardente défenseure de la diversité à Hollywood. Et finalement, les récompenses ont commencé à affluer. Sa première victoire aux Emmy, pour son travail dans la première saison de la série d’anthologies d’ABC Crime américain, est venu en 2015, suivi d’un autre exemple un an plus tard. En même temps, elle a commencé à développer une passion sérieuse pour la réalisation. Depuis qu’il a dirigé un épisode de 2013 Southland, elle a réalisé des épisodes de Scandale, c’est nous, sans vergogne, le bon docteur, et Peu sûr.

« Ma carrière en ce moment n’est pas une transition [away from acting], c’est un trait d’union. À bien des égards, cela ne fait que commencer », a-t-elle déclaré à Vulture en 2015.« Vous n’avez pas encore eu la chance de voir ce que je peux faire ».

Et cela incluait son prochain rôle majeur, une réunion avec Les restes auteur Damon Lindelof pour son adaptation ambitieuse de la série culte de bandes dessinées Gardiens, qui a fait ses débuts sur HBO fin 2019 avec un grand succès. « Je me dis: ‘J’attends d’avoir presque 50 ans pour être un super-héros' », a déclaré King USA aujourd’hui avec un rire. « Dieu merci, mon corps est toujours fluide, et je peux courir, sauter et faire des trucs sympas. » Son travail en tant qu’Angela Abar en série a valu à King son quatrième Emmy.

Après Gardiens, King a fait passer sa carrière de réalisatrice à un niveau supérieur, passant derrière la caméra pour diriger Une nuit à Miami …, une adaptation de Pouvoirs Kemp‘pièce de théâtre imaginant une rencontre entre Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown et Sonny Liston. Le projet Amazon était à quelques pas de la fin du tournage avec la pandémie de coronavirus qui a fermé l’industrie il y a un an. Alors qu’elle attendait de revenir à la production, les États-Unis se sont retrouvés dans un compte racial en retard, ce qui a poussé King à revenir encore plus.