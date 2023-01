Comment regarder Winter Love Island 2023 à l’étranger – diffusez ITVX en dehors du Royaume-Uni

Love Island 2023 démarre plus tard ce mois-ci et nous avons hâte de revenir pour rencontrer la dernière formation d’insulaires.

Si vous quittez le Royaume-Uni et que vous ne voulez pas manquer une seconde de l’action, lisez notre explication sur la façon de regarder Winter Love Island à l’étranger.

Love Island est un trésor télévisé national incontesté, et en janvier, il est de retour pour sa deuxième édition.

Le casting de Love Island 2023 a été révélé, avec de nouveaux candidats, dont une ancienne actrice de Bond et la première star malvoyante de la série.

Ce n’est qu’une question de jours avant que l’action ne démarre, comme toujours, sur ITV2 avec des épisodes de rattrapage sur ITVX.

Si vous partez vous-même à l’étranger pour vous amuser en hiver, vous vous inquiétez peut-être de la façon de regarder ITVX – toutes ses émissions et son contenu sont bloqués en dehors du Royaume-Uni.

Cependant, il existe un moyen très simple de diffuser depuis la plate-forme en dehors du Royaume-Uni : mettez la main sur un VPN comme ExpressVPN ou NordVPN.

Leur utilisation est tout à fait légale, et nous en avons testé et examiné un certain nombre.

Lisez la suite pour savoir comment rester au courant de toutes les dernières nouveautés de Winter Love Island 2023 pendant que vous êtes à l’étranger.

Nous savons également comment vous pouvez rattraper gratuitement les épisodes de Love Island sans publicité.

Comment regarder Winter Love Island 2023 à l’étranger avec un VPN

Les VPN sont des outils en ligne pratiques et téléchargeables qui peuvent être utilisés pour suggérer que vous utilisez une adresse IP basée au Royaume-Uni et contourner le problème de blocage de contenu.

Voici nos instructions simples étape par étape pour regarder l’édition d’hiver Love Island 2023 lorsque vous êtes en dehors du Royaume-Uni :

Téléchargez un VPN comme ExpressVPN ou NordVPN sur votre téléphone, ordinateur portable, tablette ou appareil de streaming de votre choix. Dans l’interface du VPN, sélectionnez un serveur britannique. Dirigez-vous vers ITVX et recherchez Love Island. Jouez, asseyez-vous et profitez-en !

ITVX est l’endroit où vous pouvez rattraper les épisodes qui sont déjà en direct.

Vous pouvez également utiliser un VPN pour regarder Love Island sur ITV2, mais rappelez-vous : vous devez avoir une licence TV pour regarder n’importe quelle télévision britannique en direct depuis l’étranger.

Quand commence Winter Love Island 2023?

La dernière série de Love Island devrait commencer le lundi 16 janvier 2023 à 21h GMT.

Nous n’avons pas de date de fin confirmée pour le spectacle, mais c’est généralement le cas – les showrunners de Love Island ont tendance à jouer les choses à l’oreille.

Cependant, le spectacle dure généralement deux mois, nous imaginons donc que la finale atterrira vers la mi-mars.

Pouvez-vous regarder Love Island aux États-Unis?

Absolument – vous pouvez le faire comme nous le décrivons ci-dessus, c’est-à-dire en utilisant un VPN.

Tout ce que le public américain devra faire est d’acheter un VPN, puis de sélectionner un serveur britannique à partir de son interface.

Ensuite, il s’agit simplement de se diriger vers la section Love Island sur ITVX.

Nous avons plus d’informations et d’options de streaming répertoriées dans notre article sur comment regarder Love Island aux États-Unis.

Nous avons testé un certain nombre de VPN : retrouvez nos favoris listés dans notre meilleur service VPN et meilleur VPN pour les pages Netflix.

Pour un guide détaillé, rendez-vous sur ce qu’est un VPN et sont-ils des explications juridiques.

Pour plus d’informations sur tous les insulaires, consultez notre liste des concurrents de Love Island 2022.