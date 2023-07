Comment regarder Wimbledon 2022 en Ultra HD 4K et HDR

Le tennis de Wimbledon 2023 est là et une fois de plus, les matchs sont disponibles à regarder en résolution Ultra HD 4K. Voici tout ce que vous devez savoir sur la diffusion en direct en Ultra HD, y compris les appareils pris en charge et les vitesses Internet minimales.

Au Royaume-Uni, où se déroule Wimbledon, la BBC a organisé des essais 4K ces dernières années ainsi que d’autres événements comme le football Euros. Comme d’habitude, il est disponible en résolution quatre fois supérieure à la Full HD si vous disposez du bon équipement.

Le tournoi commence le lundi 3 juillet et se poursuit jusqu’au dimanche 16 juillet.

Wimbledon Ultra HD au Royaume-Uni

Si vous êtes au Royaume-Uni, vous pouvez regarder des matchs en direct en Ultra HD (alias 4K) grâce à la BBC (sur BBC One et Two) et bien que nous espérions une plus grande couverture que les deux dernières années, cela reste limité aux jeux sur le court central.

La BBC ne l’a pas annoncé dans un article de blog comme d’habitude, mais un porte-parole a déclaré à Tech Advisor : « Tout comme les années précédentes, nous aurons des matchs sur le court central disponibles en UHD. »

Cela signifie que vous pourrez regarder Novak Djokovic, Andy Murray, Rafael Nadal, Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina et bien d’autres avec des détails 4K nets. Bien sûr, les finales masculines et féminines seront diffusées en Ultra HD.

Voici ce dont vous avez besoin :

Internet assez rapide

Un téléviseur 4K compatible ou un appareil de diffusion en continu

Un compte BBC

Une licence TV valide

En ce qui concerne la vitesse à large bande, la BBC dit qu’elle doit être de 24 Mbps pour « l’expérience Ultra HD complète de 3840 pixels », ou de 12 Mbps pour une résolution 2560p inférieure. Découvrez comment tester votre débit haut débit.

Si votre Wi-Fi n’est pas fiable, pensez à brancher votre téléviseur ou lecteur multimédia sur votre routeur avec un câble Ethernet pour une meilleure connexion. Vous pouvez également mettre à niveau votre réseau domestique avec un adaptateur CPL ou un kit de réseau Wi-Fi maillé.

Vous aurez également besoin d’un téléviseur ou d’un lecteur multimédia compatible (si votre téléviseur est 4K mais non pris en charge lui-même) et heureusement, la liste est longue, y compris de nombreux téléviseurs intelligents Samsung, LG, Philips et Hisense 4K.

Les streamers et décodeurs pris en charge incluent Amazon Fire TV Cube, Virgin Media TiVo et divers modèles Roku.

Rendez-vous sur le site de la BBC et cliquez sur le fabricant ou recherchez sur la page votre numéro de modèle exact. Malheureusement, Sky Q n’est toujours pas pris en charge et vous ne pouvez pas non plus regarder en 4K via un navigateur Web sur votre téléphone ou votre ordinateur portable.

Notez que si vous souhaitez regarder en HDR, vous aurez besoin d’un téléviseur prenant en charge HLG (hybrid log gamma). C’est la norme HDR utilisée pour iPlayer, alors vérifiez les spécifications de votre téléviseur pour voir si elle est prise en charge.

Si vous avez le bon matériel et une vitesse suffisamment rapide, il vous suffit d’ouvrir l’application iPlayer et de trouver les matchs de Wimbledon via la page d’accueil ou la section sports.

Assurez-vous que la qualité vidéo est sur « Meilleure qualité » dans le menu des paramètres et vérifiez l’interface iPlayer pour les petites icônes « UHD », afin que vous sachiez que c’est en Ultra HD.

La bonne nouvelle est qu’il ne s’agit plus d’un essai Ultra HD, il n’y a donc pas de limite au nombre de personnes pouvant rejoindre le flux 4K.

Eurosport a déjà montré Wimbledon en 4K Ultra HD, et bien que la chaîne ait confirmé qu’elle ne ferait pas la même chose pour 2021 « en raison des droits de diffusion », les finales féminines et masculines étaient aurait diffusé en 4K.

On ne sait pas quelle est la situation pour 2023, mais cela semble peu probable avec ce billet de blog officiel ne mentionnant pas du tout la haute résolution.

Il dit « Vous pouvez regarder les temps forts quotidiens de Wimbledon à 22h sur Eurosport 2 et découverte + à partir du 3 juillet, ainsi que les deux finales en simple en direct les 15 et 16 juillet. »

Notez que pour ceux en Irlande, le tournoi a un nouveau contrat avec Premier Sports pour 2023 pour « les meilleurs matchs ».

Un article de blog indique: « Premier Sports consacrera ses deux chaînes linéaires à la couverture de Wimbledon (Premier Sports 1 et Premier Sports 2) ainsi qu’à la fourniture de trois flux de couverture continue à bouton rouge pendant toute la durée de l’événement. »

Wimbledon Ultra HD aux États-Unis

Bien que vous puissiez regarder Wimbledon aux États-Unis via ESPN + (ESPN à la télévision) ou Tennis Channel Plus, ni l’un ni l’autre ne semble offrir 4K. ESPN + est limité à 720p et le site de Tennis Channel ne mentionne que la qualité HD.

Cependant, vous pouvez regarder en 4K via le BBC iPlayer avec la méthode ci-dessous. Notez que BBC America ne diffusera pas Wimbledon.

Wimbledon Ultra HD en dehors du Royaume-Uni

Si vous n’êtes pas au Royaume-Uni – peut-être êtes-vous en vacances à l’étranger – alors regarder Wimbledon en Ultra HD via le BBC iPlayer sera un peu plus difficile mais reste possible.

Vous aurez toujours besoin de toutes les exigences mentionnées ci-dessus, mais vous devrez installer un VPN sur votre téléviseur ou votre appareil afin de naviguer virtuellement depuis le Royaume-Uni, sinon le contenu sera géo-restreint.

Nous recommandons NordVPN et SurfRequin mais vous pouvez en voir plus dans notre tour d’horizon des meilleurs VPN. Vous devrez le télécharger et l’installer avant de vous connecter et de sélectionner un serveur au Royaume-Uni. Ensuite, lancez et parcourez iPlayer comme si vous étiez au Royaume-Uni.

Notez qu’il existe d’autres restrictions lorsqu’il s’agit de regarder BBC iPlayer en dehors du Royaume-Uni, telles que la nécessité d’une licence TV valide et également la nécessité d’un compte BBC avec un code postal britannique.

