La série de faux documentaires sur les vampires de Taika Waititi, What We Do in the Shadows, a terminé sa quatrième saison aux États-Unis, avec Nandor, Laszlo, Nadja et Guillermo qui retournent tous à Staten Island pour aider à restaurer leur manoir et prendre soin du (extrêmement bizarre) Baby Colin Robinson.

Tous les épisodes ont été diffusés sur FX et sont disponibles en streaming maintenant sur Hulu pour les téléspectateurs américains, mais aucune date de sortie au Royaume-Uni n’a encore été confirmée. En règle générale, l’émission diffuse des épisodes sur la BBC vers septembre, puis est également disponible en streaming sur Disney + via Star.

Heureusement, il existe un moyen de diffuser la dernière saison de What We Do in the Shadows depuis le Royaume-Uni – nous avons également un article similaire pour Our Flag Means Death, qui met en vedette Taika Waititi.

Comment regarder What We Do in the Shadows saison 4 sur Hulu au Royaume-Uni

Hulu est une plate-forme de streaming géo-verrouillée aux États-Unis, mais nous avons une solution de contournement pour les téléspectateurs britanniques – tout ce dont vous avez besoin est un VPN et une carte-cadeau numérique.

VPN signifie réseau privé virtuel, et cela redirige essentiellement votre adresse IP afin que vous puissiez naviguer sur Internet comme si vous veniez d’un autre pays. Pour vous inscrire à Hulu, vous auriez besoin d’un serveur américain.

Il existe de nombreux fournisseurs de VPN, mais ceux que nous recommandons principalement sont NordVPN et Surfshark, qui offrent les meilleures vitesses, performances et prix. Si vous souhaitez voir d’autres options, consultez notre tableau des meilleurs VPN pour le streaming.

Une fois que vous avez choisi votre VPN, vous devrez trouver une carte de paiement qui fonctionne pour Hulu. Votre carte bancaire britannique habituelle ne fonctionnera pas, car le site nécessite quelque chose qui est lié aux États-Unis.

Hulu

Vous pouvez à la place utiliser une carte-cadeau Hulu de Walmart. Vous pouvez obtenir une carte d’une valeur de 25 $ ou 50 $, que vous pouvez utiliser pour créer un compte sans carte de crédit. Walmart vous envoie simplement le code par e-mail, que vous pouvez ensuite utiliser pour configurer votre compte. Vous devrez peut-être également obtenir une adresse et un numéro de téléphone aux États-Unis pour vous inscrire, mais vous pouvez les obtenir gratuitement en ligne.

Une fois que vous l’avez, rendez-vous simplement sur le site Web de Hulu et choisissez votre forfait. Hulu coûte 6,99 $ par mois avec certaines publicités, ou 12,99 $ sans aucune publicité. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous devriez pouvoir diffuser la dernière saison de What We Do in the Shadows plus tôt.

Nous nous attendons à ne pas être loin de la sortie de la nouvelle série au Royaume-Uni – et nous mettrons à jour cet article avec plus d’informations dès que nous les aurons.